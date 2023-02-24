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Александра МатвийчукФото: DW
КонфликтыУкраина

Матвийчук: Надо активнее возвращать украинских детей из РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам украинской правозащитницы, МККК и ООН имеют представительства в России и должны активнее работать над возвращением депортированных из Украины детей.

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Украинская правозащитница Александра Матвийчук призвала международные гуманитарные организации делать больше для возвращения украинских детей, депортированных в Россию во время войны. Соответствующую позицию Матвийчук озвучила в видеоинтервью dpa, которое агентство опубликовало в пятницу, 24 февраля.

Матвийчук  - глава Центр гражданских свобод (ЦГС), ставшего 2022 году одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

Международный комитет Красного Креста (МККК), а также Организация Объединенных Наций с Детским фондом ООН (UNICEF) и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) имеют представительства в России и ресурсы для возвращения депортированных детей в Украину, уверена правозащитница.

"Процесс эрозии украинской идентичности должен быть остановлен"

"Нам необходимы гуманитарные усилия, потому что многие украинцы были насильно депортированы в Россию", - указала Матвийчук. По ее словам, тысячи вывезенных детей "перевоспитывают". "Процесс эрозии украинской идентичности должен быть остановлен. Необходима помощь, чтобы эти люди могли покинуть Россию", - подчеркнула она. 

Власти РФ отвергают обвинения в "перевоспитании" и утверждают, что вывозят граждан Украины в безопасные в условиях боевых действий места.

Александра Матвийчук - о создании трибунала

Матвийчук 18 января в интервью DW в Давосе, где проходил Всемирный экономический форум (ВЭФ) рассказала, почему она считает необходимым создание отдельного международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине.

"Я - правозащитница, и мое поле действия - это право. Поэтому мы продвигаем создание международного трибунала, чтобы привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Но до этого момента нужно дожить", - отметила она. "Война идет, каждый день гибнут люди. Не только на фронте, но и в оккупации, в тылу", - добавила глава ЦГС. 
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