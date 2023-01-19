Правозащитница: Россия остановится тогда, когда ее остановят

Глава украинского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук рассказала DW на полях ВЭФ в Давосе о своей работе по документации предполагаемых военных преступлений РФ и о том, чего Украина ждет от мировых лидеров.

Украинская правозащитница, глава организации "Центр гражданских свобод", получившей в 2022 году Нобелевскую премию мира, Александра Матвийчук в интервью DW на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) 18 января рассказала, почему она считает необходимым создание отдельного международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине, и о том, каких шагов ее страна ждет от мировых лидеров, собравшихся в Давосе.

DW: Александра, после начала войны в Украине многие, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), говорили, что это - война Путина, а не война россиян. Что вы можете на это ответить?

Александра Матвийчук: Мне бы тоже хотелось, чтобы это было так, но действительность выглядит иначе. Огромное количество россиян поддерживает эту войну, потому что Путин управляет Россией не только с помощью репрессий и цензуры, но и с помощью социального контракта между кремлевской элитой и большинством граждан России. Этот социальный контракт базируется на так называемой Russian Glory, то есть русском величии.

Александра Матвийчук Фото: picture alliance / Kyodo

К сожалению, в связи со своей империалистической культурой и не усвоенными уроками истории большинство граждан России видят свое величие как страны в воссоздании Российской империи. И поэтому в 2014 году, когда оккупировали Крым, независимое социологическое агентство "Левада Центр" показывало, что 94% россиян поддерживают эту незаконную оккупацию. Нужно смотреть правде в глаза, потому что то, как мы видим ситуацию, подсказывает нам, как ее решать. В связи с этим точно можно сказать, что успех Украины - это возможность демократического будущего и самой России, потому что победа Украины в этой войне будет стимулировать граждан России переосмыслить свою империалистическую культуру и понять, что в XXI столетии нет места территориальным оккупациям и насилию.

- Насколько насилие, которое мы наблюдаем в Украине, связано с "русским величием"?

- Это связано и с одним феноменом, который укоренился в российской культуре. Российская культура - это не просто Чайковский или Пушкин, это - безнаказанность, и она повсюду, в жизни самих россиян: они сами беззащитны. Мы видим, что Россия осуществляла ужасные военные преступления в Чечне, Грузии, Молдове, Мали, Сирии, Ливии, - и никогда никто не был наказан. Когда наши коллеги, российские правозащитники пытались просто открыть уголовное дело против россиян, которые в Сирии на видео отрезали конечности и жгли живьем человека, им отказали. Россияне поверили, что они могут делать с людьми все, что хотят. И вот весь этот ужас, который мы сейчас в Украине переживаем, - это следствие безнаказанности.

"Демократия не должна быть беззащитна"

- Вы приехали на Всемирный экономический форум в Давос. А что сейчас Украине больше всего нужно от международного сообщества?

- Я правозащитница, и мое поле действия - это право. Поэтому мы продвигаем создание международного трибунала, чтобы привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Но до этого момента нужно дожить. Война идет, каждый день гибнут люди. Не только на фронте, но и в оккупации, в тылу.

Буквально несколько дней тому назад российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Это ужасные истории: когда дочь потеряла родителей, которые были в это время на кухне, а она была в комнате; когда мать потеряла годовалого ребенка и своего мужа. Это просто раздирает сердце. Поэтому нам нужна военная поддержка. Россия остановится только тогда, когда ее остановят. Нам нужна современная военная техника, современные танки, современные самолеты. Демократия должна защищаться. Она не должна быть беззащитна.

- Ваша организация занимается расследованием нарушения Россией прав человека с момента аннексии Крыма в 2014 году. Как ваша работа изменилась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину?

- Мы столкнулись с беспрецедентным количеством военных преступлений, а значит - беспрецедентным уровнем человеческой боли. Я всегда говорю, что мы не просто документируем нарушение Женевской и Гаагской конвенций. Мы документируем человеческие страдания - когда Россия ведет преднамеренные бомбардировки жилых домов, церквей, школ, больниц, эвакуационных коридоров, создает фильтрационные лагеря, занимается принудительной депортацией населения, совершает убийства, изнасилования, пытки, похищения и другие преступления в отношении мирного населения.

- В чем состоят самые серьезные трудности, с которыми вы сталкиваетесь, документируя предполагамые военные преступления России в Украине?

- Во-первых, международная система безопасности не работает: вся система ООН не смогла остановить зверства России. Поэтому миллионы украинцев каждый день страдают от новых и новых военных преступлений России.

А во-вторых, я задаю себе вопрос: для кого же мы документируем все эти преступления? Кто добьется правосудия для сотен тысяч жертв этой войны? Ведь национальная система (правосудия. - Ред.) перегружена из-за этого невероятного количества преступлений. А Международный уголовный суд (МУС) ограничит свое расследование несколькими избранными случаями. Нам необходимо создать дополнительный международный трибунал, чтобы привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников.

"Украина не может ждать с демократическими реформами до конца войны"

- Ваша организация на протяжении уже нескольких лет занимается также продвижением демократии в Украине. Думаете ли вы, что эта война может способствовать демократическим реформам в Украине?

- Победа Украины должна привести не только к тому, что российские войска покинут Украину и произойдет деоккупация Крыма и других украинских территорий. Победа Украины должна привести к демократическому преобразованию и построению устойчивых демократических институтов. Ведь Путин начал эту войну не в феврале 2022 года, а в феврале 2014 года, когда у нас был шанс провести демократические реформы после "Революции достоинства". Чтобы остановить нас на этом пути, он аннексировал Крым и части Донецкой и Луганской областей. Так что мы не можем позволить себе роскошь ждать до конца войны. В прошлом году мы получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС, и нам нужно продемонстрировать позитивные изменения даже в ходе войны, хотя это, конечно же, нелегко.

- В какой поддержке со стороны международных лидеров Украина нуждается больше всего?

- Нам нужна историческая ответственность, чтобы были предприняты необходимые шаги, направленные на то, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. Потому что Путин остановится, только когда его остановят. Это логика авторитарного лидера, который хочет силой восстановить Российскую империю. И в этой связи у нас есть особая просьба к Германии. Потому что на военной базе в Рамштайне будет решаться вопрос о предоставлении Украине новой военной помощи . Мы просим Олафа Шольца передать Украине современные боевые танки. Это может спасти тысячи жизней.

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