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Министры обороны ФРГ и США Борис Писториус и Ллойд Остин в Берлине
Министры обороны ФРГ и США Борис Писториус и Ллойд Остин в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Новый министр обороны ФРГ пообещал поддержку Украине

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Борис Писториус подчеркнул, что Германия стоит плечом к плечу с союзниками в деле оказания помощи Киеву. Глава Минобороны США Остин поблагодарил Берлин за помощь силам обороны Украины.

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Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) подтвердил готовность Германии оказывать поддержку Украине, подчеркнув, что Берлин стоит плечом к плечу со своими союзниками. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, территориальную независимость и суверенитет", - заявил он в четверг, 19 января, в Берлине перед встречей с американским коллегой по должности Ллойдом Остином. Незадолго до этого Писториус был приведен к присяге в качестве главы оборонного ведомства ФРГ.

В свою очередь Остин поблагодарил Германию за военную помощь Украине. "Германия остается одним из самых важных наших партнеров. Я хотел бы поблагодарить германское правительство за все, что она сделала для усиления самообороны Украины", - сказал он, не затронув при этом спорного вопроса о поставках Киеву боевых танков Leopard 2.

Танки Leopard

В настоящее время на Германию оказывают сильный нажим Польша и другие союзники, призывая ее наконец дать согласие на поставку Украине танков Leopard, производимых в ФРГ. Варшава даже дала понять, что готова передать Киеву Leopard и без согласия Берлина. Германия до сих пор заявляла, что согласится предоставить Украине танки лишь в том случае, если так же поступят и союзники, в том числе США.

20 января в Рамштайне состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что Киеву вновь выделят многомиллиардный пакет вооружений. В то же время эксперты отмечают, что эта встреча будет расценена как провал, если союзники не договорятся о передаче Киеву современных боевых танков.

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