США пока не готовы поставлять танки Abrams Украине

Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие, которое представляет собой "не самую простую в обслуживании систему". Но Пентагон не исключает поставок танков Abrams в будущем.

США пока не намерены поставлять Украине танки Abrams Украине. Об этом в среду, 18 января, заявил замминистра обороны США Колин Каль, сообщает агентство AFP. Причиной такого решения стало то, что эти танки представляют собой "не самую простую в обслуживании систему". Танки Abrams дорогие, требуют сложной подготовки и потребляют много топлива, цитирует слова чиновника агентство AFP.

Министр обороны США Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое они не могут ремонтировать и обслуживать и которое они не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, "потому что это бесполезно", подчеркнул Каль. "Речь идет не о том, что символически ценно, а о том, что действительно помогает Украине на поле боя", - заявил замминистра обороны. В то же время Каль не исключил полностью возможность того, что США в будущем могут поставить танки Abrams Украине.

В новом пакете помощи США - боевые машины Stryker и Bradley

В то же время администрация США завершает подготовку нового крупного пакета военной помощи для Украины стоимостью до 2,6 млрд долларов, сообщает агентство AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и не менее 50 боевых машин Bradley. Планируется также, что помощь будет включать в себя тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что цифры еще могут измениться, поскольку администрация Байдена проводит окончательное обсуждение военной помощи. Об отправке нового пакета помощи Украине должны объявить на этой неделе, когда руководители оборонных ведомств США, Европы и других регионов соберутся в Германии, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

В ФРГ ждут, чтобы США первыми предоставили танки Украине

Ранее издания The Wall Street Journal и Süddeutsche Zeitung сообщили, что Германия планировала начать поставки танков Leopard 2 в Украину при условии, что США согласятся передать Киеву танки Abrams. По данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил об этом в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

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