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БМП Bradley армии США, фото из архиваФото: Delil Souleiman/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

США выделяют Украине военную помощь на 3 млрд долларов

Сергей Гуща
15 мин. назад

В пакет американской помощи Украине вошли БМП Bradley, бронетранспортеры М113, внедорожники "Хаммер", гаубицы, ракеты для РСЗО HIMARS, а также различные артиллерийские снаряды.

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США предоставят Украине новый пакет военной помощи, его объем составит 3 млрд долларов (2,82 млрд евро). Как заявила в пятницу, 6 января, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, этот пакет - крупнейший до сих пор - предусматривает, кроме поставок оружия и боеприпасов, выделение 225 млн долларов (211 млн евро) на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил, а также 682 млн долларов (640 млн евро) для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Чуть позже министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое получит Украина на этот раз. Это 50 боевых машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 тысяч снарядов калибра 25 мм к ним. Кроме того, в пакет помощи вошли 100 бронетранспортеров М113, 55 бронемашин MRAP с противоминной защитой, 138 внедорожников HMMWVS ("Хаммер"), 18 155-мм самоходных гаубиц и 36 105-мм буксируемых гаубиц. В перечне также значатся зенитные ракеты класса "земля - воздух" Sea Sparrow, модернизированные под запуск из зенитно-ракетного комплекса "Бук"; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различные артиллерийские снаряды, ракеты, винтовки, пулеметы.

Германия поставит Украине БМП Marder

По данным Пентагона, с начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года США предоставили Киеву военную помощь на общую сумму 24,2 млрд долларов (22,7 млрд евро).

Поставки БМП Украине Вашингтон анонсировал 5 января после телефонных переговоров президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Германия в свою очередь пообещала в ближайшее время предоставить Киеву 40 БМП Marder и одну установку Patriot. Кроме того, 4 января Франция объявила о намерении отправить в Украину бронеавтомобили AMX-10 RC.

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