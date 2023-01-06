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Для запуска Sea Sparrow приспособили комплексы "Бук"
Для запуска Sea Sparrow приспособили комплексы "Бук"Фото: picture-alliance/dpa/M. Shipenkov
ПолитикаСША

США предоставят Украине управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Сергей Ромашенко
46 мин. назад

Американские "Морские воробьи" были адаптированы, и украинцы смогут запускать их с установок "Бук". По данным экспертов, эти ракеты ПВО способны разгоняться более четырехкратной скорости звука.

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США в рамках очередного пакета военной помощи Украине поставят Киеву не только бронемашины Bradley и зенитные комплексы Patriot, о передаче которых Белый дом уже объявлял, но и управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей"), сообщило в четверг, 5 января, издание Politico со ссылкой на источники.

Sea Sparrow - разработанная корпорацией Raytheon управляемая ракета класса "корабль - воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она предназначена для перехвата воздушных целей.

"Морские воробьи" были приняты на вооружение в США еще в 1976 году, но и спустя почти полвека усовершенствованные версии этих ракет используются ВМС и морской пехотой США, а также флотами других стран.

Запуск с установок "Бук"

По данным Politico, украинские военные смогут запускать такие ракеты не с кораблей, а с наземных платформ. Как пояснили источники издания, для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки комплексов "Бук", разработанные еще во времена СССР.

ВМС США не раскрывают сведений о дальности полета Sea Sparrow и ее скорости, но, по данным экспертов, новые версии ракеты способны разгоняться до скорости, вчетверо превышающей скорость звука, и поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 50 км.

До сих пор Sea Sparrow использовал в качестве элементов наземной системы ПВО лишь Тайвань, получивший несколько сот таких ракет в начале 1990-х годов.

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