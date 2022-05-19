Мобилизация в России и угроза ядерного удара

КонфликтыРоссияМобилизация в России и угроза ядерного удараTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыРоссия22.09.202222 сентября 2022 г.Кто поедет воевать в Украину? Повлияет ли мобилизация на ход войны? Угрозы Путина о применении ядерного оружия - блеф? Стоит ли ждать усиления репрессий? И что будет после "референдумов"?https://p.dw.com/p/4JeB7РекламаГости выпуска: - Андрей Перцев, политический обозреватель издания Meduza - Мария Снеговая, политолог - Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра