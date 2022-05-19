Мобилизация в России и угроза ядерного удара

22.09.2022 22 сентября 2022 г.

Кто поедет воевать в Украину? Повлияет ли мобилизация на ход войны? Угрозы Путина о применении ядерного оружия - блеф? Стоит ли ждать усиления репрессий? И что будет после "референдумов"?