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Мобилизация в России и угроза ядерного удара

22 сентября 2022 г.

Кто поедет воевать в Украину? Повлияет ли мобилизация на ход войны? Угрозы Путина о применении ядерного оружия - блеф? Стоит ли ждать усиления репрессий? И что будет после "референдумов"?

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Гости выпуска:

- Андрей Перцев, политический обозреватель издания Meduza

- Мария Снеговая, политолог

- Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра

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