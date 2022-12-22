Зеленский и Байден едины против российской агрессии

Поставки ЗРК Patriot Украине - не единственный результат визита президента Зеленского в США. Из Вашингтона был послан сигнал не только Москве, но и в другие столицы, считает Бернд Йоханн.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США, 21 декабря 2022 года Фото: Carolyn Kaster/'AP Photo/picture alliance

Это был, конечно, не рядовой зарубежный визит. В разгар новой фазы эскалации агрессивной войны России против Украины президент Владимир Зеленский неожиданно покинул свою страну на короткое время. Впервые за более чем 300 дней с начала войны. Украинский лидер встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Во время этих переговоров и в ходе выступления перед Конгрессом США Зеленский решительно призвал к дальнейшей помощи своей стране. Политически, но, прежде всего, в военном отношении, чтобы Украина могла продолжать эффективно отражать российскую агрессию.

Поскольку Россия не может достичь какого-либо прогресса на фронте - ни на востоке, ни на юге, - Москва взялась планомерно разрушать энергетическую систему Украины. Этой зимой украинцы останутся без электричества, отопления и воды. А российские крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники поражают не только инфраструктуру, но и дома - теперь уже по всей стране. Для Украины и ее народа буквально стоит вопрос выживания.

Зеленский излучает уверенность

Президент Зеленский находится под огромным давлением. Напряжение было хорошо заметно во время его визита в Вашингтон. Но он излучал уверенность. "Украина не пала. Она жива и жизнеспособна" и она может и выиграет эту войну с внешней помощью. Это было его встреченное бурными аплодисментами послание Конгрессу. Таким образом, был подан сигнал о единстве и решимости. Он был направлен прежде всего Москве. США и их союзники продолжают поддерживать Киев. России не удастся вбить клин между Украиной и ее партнерами.

Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Для Украины очевидно, что Соединенные Штаты являются ее самым важным сторонником на международном уровне. С первого дня войны США под руководством Джо Байдена взяли на себя лидирующую роль в вопросе поддержки Киева. Без американского лидерства помощь Украине со стороны других стран, несомненно, была бы намного слабее.

Особенно в плане поставок оружия. Ведущие европейские страны, включая Германию, неоднократно колебались в этом вопросе. И они продолжают это делать. Только когда США берут на себя лидерство, другие государства следуют их примеру.

Сигналы Америке и Европе

Но и в США, особенно среди республиканцев, раздается все больше голосов о том, что вместо дальнейшей помощи Украине деньги, выделяемые на это, стоило бы инвестировать в собственной стране. Своеобразный привет от движения "Америка прежде всего". Джо Байден и его администрация поддерживают Украину. Но они также находятся под давлением после ноябрьских промежуточных выборов.

Ожидается, что Конгресс США вскоре примет решение о пакете гуманитарной и военной помощи Украине в размере 42,3 млрд. евро. И то, что Зеленский получил столько аплодисментов от американских парламентариев во время своего выступления в Конгрессе, - это хороший знак.

Украинский президент не выступал в Вашингтоне в роли просителя, но и ему ясно, что ни США, ни европейцы и другие сторонники Киева не хотят быть непосредственно втянуты в войну России против Украины. Байден открыто затронул этот вопрос на совместной пресс-конференции с Зеленским. Оборонительное оружие, РЗСО, боеприпасы и прочая военная техника будут поставляться до тех пор, пока Украина будет в них нуждаться.

Но желанные для Киева наступательные системы дальнего радиуса действия, с помощью которых Украина могла бы атаковать военные аэродромы, взлетая откуда российские бомбардировщики-ракетоносцы наносят свои удары по Украине, скорее всего, Вашингтон не даст. И это тоже результат поездки Зеленского.

Сделать небо над Украиной более безопасным

Вместо этого необходимо дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. США передают украинцам одну батарею своей системы противовоздушной обороны Patriot. Киев по понятным причинам хочет, чтобы их было больше. В конце концов, одной системы достаточно для защиты только одного крупного города.

Тем не менее помощь - то больше, чем символический акт, это еще один шаг к более безопасному небу над Украиной. Им США дополняют другую международную поддержку Киева в сфере ПВО. Немецкие зенитные самоходки Gepard и система противовоздушной обороны IRIS-T, например, уже спасают жизни украинцев.

Возмущение Москвы по поводу визита Зеленского в Вашингтон абсурдно. Поставка ЗРК Patriot не является эскалацией, а лишь помогает Украине защитить себя. И правительству Германии сейчас тоже стоит задуматься. Берлин пообещал Польше комплексы Patriot, которые Варшава предпочла бы отдать Украине. Но Германия этого не хотела.

В Германии не так много таких комплексов. Но Берлин может предоставить Украине один из них. Киеву срочно нужны ЗРК Patriot. Точно так же, как США под руководством Джо Байдена делают все возможное, Берлин должен делать еще больше для спасения жизней в Украине.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

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