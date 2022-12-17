Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

В ближайшее время США могут объявить о передаче Украине ЗРК Patriot, которые Киев просит много месяцев. Что представляют собой эти комплексы ПВО, и где они стоят на вооружении?

О решении администрации США объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot первым сообщил CNN. По данным этого телеканала, план, разработанный американским Минобороны, намерен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем документ отправится на подпись президенту Джо Байдену. Ожидается, что процедура будет завершена в течение ближайших дней, указали в CNN 14 декабря со ссылкой на официальные источники в администрации Белого дома. После этого комплексы будут доставлены в Украину, а украинские военные пройдут необходимый курс обучения на американской военной базе в немецком Графенвёре.

О поставках наземных комплексов ПВО Patriot, которые позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Украина просила Соединенные Штаты на протяжении многих месяцев, но до сих пор Вашингтон медлил с решением. Массированные обстрелы украинской территории российскими ракетами и повреждения критической инфраструктуры, судя по всему, заставили США изменить их позицию. DW - о том, что представляет собой ЗРК Patriot и в каких странах, кроме США, находятся на вооружении эти комплексы ПВО.

Patriots: универсальная противовоздушная оборона

Разработка зенитно-ракетного комплекса Patriot стартовала еще в начале 1960-х годов, но свое нынешнее название и форму ЗРК приобрел лишь десятилетие спустя. Контракт на производство первой серийной партии этой системы, состоящей из комплекса радаров, командно-контрольных пунктов и ряда ракет-перехватчиков, был подписан в октябре 1980 года, а в 1982-м ЗРК Patriot был принят на вооружение армии США.

Каждый ЗРК Patriot - это интегрированный комплекс противовоздушной обороны Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

С тех пор американский оружейный гигант Raytheon - крупнейший в мире производитель управляемых ракет, выпускающий также систему Patriot, - неоднократно вносил в разработку технические изменения. Компания заявляет, что планы модернизации системы разработаны как минимум до 2048 года. В характеристиках выпускаемой версии Patriot сказано, что комплекс может защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и "других угроз" - каких именно, Raytheon не уточняет.

Мини-беспилотники, которые Россия использует для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, отследить и перехватить сложнее всего - из-за небольших размеров и малой высоты полета. Кроме того, сбивать их нерационально, учитывая высокую стоимость одной ракеты от Patriot.

Каждый ЗРК Patriot - это не просто одна установка, а, по сути, интегрированный комплекс противовоздушной обороны. Система охватывает территорию в радиусе до 68 километров. Ее радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них. В зависимости от используемой версии ракеты-перехватчики могут достигать высоты более двух километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров. По данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации каждой установки требуется около 90 военнослужащих.

Проверенная в боях система

Впервые в боевых действиях комплексы Patriot были применены в ходе операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1991 году, когда они защищали от иракских ракет "Скад" войска США и коалиции, а также населенные пункты Израиля.

Впервые в боевых действиях Patriot был применен в войне в Персидском заливе в 1991 году Фото: AFP/dpa/picture alliance

Тогда военное руководство США и концерн-производитель Raytheon говорили о почти стопроцентной эффективности Patriot, но позже независимые внешние исследования поставили под сомнения эти утверждения. Так, 15 февраля 1991 года комплекс не смог перехватить ракету "Скад", выпущенную иранскими войсками по американским казармам. В результате ракетного удара погибли 28 военнослужащих США.

Проведенные позднее неоднократные технические усовершенствования во много раз повысили эффективность этой системы ПВО. В 2003 году ЗРК Patriot были развернуты в Ираке после вторжения США и их союзников в эту страну. С тех пор был проведен целый ряд испытательных запусков ракет, и каждый из них завершился успешным перехватом, хотя для устранения выявленной угрозы часто требуются несколько ракет-перехватчиков.

ЗРК Patriot у границ Украины

По данным компании-производителя, в настоящее время зенитно-ракетные комплексы Patriot находятся на вооружении в 16 странах. С конца прошлого года они размещены и непосредственно у границ Украины - в сентябре 2020 года первый такой ЗРК получила Румыния. До конца 2022 года туда доставят еще три комплекса Patriot. Сумма соглашения между США и Румынией о покупке ЗРК, достигнутого в 2017 году, составляет 3,9 млрд долларов. Для сравнения: это примерно весь военный бюджет Украины на 2021 год (117,5 млрд гривен).

Первые системы Patriot в ближайшее время должны поступить на вооружение в Польше - в рамках контракта, подписанного Вашингтоном и Варшавой еще в 2018 году. Закупка двух комплексов Patriot обошлась Варшаве в 4,75 млрд долларов - это более четверти оборонного бюджета страны на 2023 год. Соглашение предварительно одобрили администрация и Конгресс США, а также польский Сейм.

С 1989 года комплексы MIM-104 Patriot находятся и на вооружении бундесвера. В 2015 году в немецких СМИ прошла информация о планах министерства обороны ФРГ отказаться от американских ЗРК и перейти на более современные противоракетные и противовоздушные комплексы MEADS (Medium Extended Air Defense System), которые разрабатываются при участии Германии, США, Франции и Италии. Впрочем, до сих пор власти ФРГ к реализации этих планов не приступали, зато в марте 2021 года Минобороны страны сообщило о планах с 2023 года модернизировать имеющиеся комплексы Patriot, чтобы поддерживать их боевую готовность вплоть до 2030 года.

Где еще в мире есть ЗРК Patriot

Наибольшее число стран, в арсенале которых есть ЗРК Patriot, сконцентрировано на Ближнем Востоке. Это государства, поддерживающие в целом дружественные с США отношения: Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Иордания, Катар и Кувейт. Также эти комплексы ПВО находятся на вооружении американских союзников в Азии - Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Впрочем, возможность закупить американские ЗРК получают далеко не все желающие. В 2021 году стало известно, что с просьбой поставить комплексы Patriot к американскому правительству обращалась Турция - союзник США по НАТО. Но в ответ Вашингтон заявил, что этого не произойдет, пока Анкара не вернет России закупленные у нее системы ПВО С-400.

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