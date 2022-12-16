На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 декабря (время московское).

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Чтобы справиться с разрушением энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов, малые и средние украинские предприниматели ввезли в страну 500 тыс. электрогенераторов небольшой мощности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Всего для прохождения зимы Украине, по его словам, нужны около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок. "Надеемся, часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", - рассказал Шмыгаль.

"Укрэнерго" отменило режим ЧС для участников рынка электроэнергии

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"Укрэнерго" отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, сообщается на сайте компании. Режим был введен сегодня после того, как в результате российских ракетных обстрелов произошла потеря более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

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В Кривом Роге в результате российского обстрела разрушен подъезд жилого дома. Погибли три человека - 64-летняя женщина и супружеская пара, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Под обломками находится ребенок, ранения получили 13 человек, среди них - четверо детей.

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Через Мариуполь в направлении Бердянска и Мелитополя усилилось перемещение военной техники в Запорожскую область, сообщает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам туда движутся БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с прицепом пушек, перевозящие военных. Андрющенко рассказал, что в Мариуполь из России и оккупированного Крыма круглосуточно везут бетонные укрепления "Зубы дракона"; Мангуш под Мариуполем усилен ПВО типа "Бук", там резко возрастает численность военного контингента как россиян, так и боевиков самопровозглашенной "ДНР".

В Мариуполь, по словам Андрющенко, прибыли подразделения ОМОН из Санкт-Петербурга, которые начали патрулировать улицы. Оккупационные войска объясняют это подготовкой на случай массовых протестов из-за социального недовольства.

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Под Мелитополем и в Бердянске оккупационные власти вводят круглосуточный комендантский час, передает "Риа-Мелитополь". По сведениям издания, официально никаких объяснений не представлено: "А неофициально людям говорят, что это связано с усилением мер по борьбе с диверсантами и террористами".

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили двум "министрам" самопровозглашенной "ДНР" о подозрении в организации незаконной депортации украинских детей в Россию. В сообщении спецслужбы говорится, что к этим действиям причастны "министр здравоохранения" Дмитрий Гарцев и "министр доходов и сборов" Дмитрий Шмелев, входящие в ближайшее окружение "главаря террористов", как его называет СБУ, Дениса Пушилина и по его протекции в июле назначенные на руководящие должности оккупационных органов власти. "Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в Россию под видом поездок в детские лагеря", - утверждают в СБУ. Подозрение Гарцеву и Шмелеву предъявлено по статье Уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

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Украинские власти огласили последние данные по числу жертв российских обстрелов накануне, 15 декабря. Так, по словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, который ссылается на информацию областных военных администраций, в течение четверга погибли 14 мирных жителей, еще 30 получили ранения. Всего приводятся сведения по пяти областям: Донецкой (7 погибших и 7 раненых), Днепропетровской (3 и 10), Херсонской (3 и 9), Харьковской (1 погибший) и Киевской область (4 раненых).

Швейцария присоединилась к "потолку" цен на нефть из РФ

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Швейцария присоединилась к мерам по ограничению цен на российскую нефть. В заявлении пресс-службы правительства страны указывается, что принятые Швейцарией меры совпадают с теми, которые были 3 декабря приняты Евросоюзом.

Кроме того, Швейцария ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний, в отношении которых были введены санкции ЕС за их роль в разработке беспилотников и их поставке России.

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Приветствуя новый пакет санкций ЕС против России, в Киеве выразили удивление смягчением санкционного режима в отношении шести олигархов. "Мы приветствуем новый пакет санкций Европейского Союза, но удивлены решением поддаться давлению РФ и предоставить частичные послабления шести российским олигархам", - написал в Twitter глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, "именно Путин и его друзья вынуждают мир голодать, и именно они получают финансовую выгоду от этого решения".

Харьковская и Днепропетровская области полностью обесточены

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Днепропетровская область полностью лишена электроснабжения, сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. "Утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать, - указал он. - Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений. Область была полностью обесточена".

По словам Резниченко, восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры, поэтому в первую очередь к питанию подключаются больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. Во время сегодняшней ракетной атаки над Днепропетровщиной были сбиты 10 вражеских ракет. В разных районах области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, имеются серьезные разрушения, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций.

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В результате российского ракетного удара обесточена вся Харьковская область, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, без электричества остались 1,279 млн абонентов в 1600 населенных пунктах. Синегубов отметил, что по Харьковщине было выпущено 10 ракет комплекса С-300, две крылатые ракеты сбили силы ПВО.

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Впервые с начала полномасштабной войны в Украине Болгария запустила процедуру предоставления военной помощи Киеву. Большинство из 166 депутатов парламента от прозападных партий проголосовали за ратификацию соответствующего соглашения с Украиной в окончательном чтении. 48 представителей пророссийски настроенных социалистов и националистической партии "Възраждане" ("Возрождение") проголосовали против. По информации издания "Дневник" , речь идет о помощи в размере 20 млн левов (более 10,2 млн евро). Список вооружений, которые София хочет поставлять Украине, не разглашается. Лидер социалистов Корнелия Нинова призвала президента Румена Радева наложить вето на военную помощь Украине.

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Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) намерена оказать украинскому бизнесу финансовую помощь в размере 2 миллиардов долларов США (1,88 миллиарда евро). Первоначально упор будет делаться на восстановлении и поддержании критически важной инфраструктуры - к примеру, через финансирование агропромышленных предприятий и импорт топлива. Частный сектор Украины продемонстрировал "беспрецедентную устойчивость" перед лицом войны, но его необходимо поддерживать и развивать, заявил директор IFC Махтар Диоп: "Предоставление капитала в это особенное время необходимо для поддержания работы предприятий и жизненно важных служб, а также для своевременной подготовки к предстоящим масштабным работам по восстановлению".

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США намерены расширить обучение украинских военных в Германии. Новая программа должна стартовать в начале года, в ходе нее будут обучаться "примерно 500 украинских солдат в месяц", заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По ее словам, в рамках новой программы, которая будет проводиться в Германии, предполагается более сложная подготовка; среди прочего, украинские солдаты будут обучаться как можно лучшему взаимодействию пехоты и артиллерии в ходе совместных маневров.

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по странам НАТО, заявив, что вооруженные силы и любые объекты в странах, которые официально находятся в состоянии войны с Россией или являются союзниками противника, являются законными целями для нападения. Об этом он написал в своем канале Telegram: "Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…".

К законным целям атак Медведев причислил, помимо политического руководства и вооруженных сил противника и их техники, объекты военной и гражданской инфраструктуры, такие как мосты и энергоснабжение.

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Особенностью нынешней ракетной атаки по Украине в Воздушных силах страны считают то, что пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялся не только с направления Каспийского моря, но и из района Энгельса Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. По данным украинского командования, пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря. "Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П - из самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно Су-35, - говорится в сообщении. - Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал". Кроме того, по прифронтовым городам было совершено около 27 пусков зенитными ракетами из ЗРК С-300, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

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Под новые санкции Евросоюза подпадут 168 российских компаний, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Таким образом, количество юридических лиц в санкционном списке достигнет 410. По словам Домбровскиса, в рамках 9-го пакета санкций в отношении России ЕС также запретит инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России, а также в сектор бизнес-услуг, в частности рекламы, исследования рынка и опроса общественного мнения.

Залужный: сбито 60 ракет из 76

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По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Украины уничтожено 60 вражеских ракет.

"Укрэнерго" объявило режим ЧС для участников рынка электроэнергии

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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию для участников рынка электроэнергии после того, как в результате ракетных обстрелов произошла потеря более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго", указав, что этот режим введен в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии" только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. "По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, - говорится в сообщении. - Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона, что в результате российских обстрелов сегодня были повреждены "около 9 объектов генерации", доступа к электроэнергии лишены до 50 процентов украинцев.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его к диалогу и дипломатическому решению конфликта вокруг Украины, которое он назвал единственным путем вперед, цитирует заявление офиса индийского премьера информационное агентство ANI.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об огромных инфраструктурных разрушениях, прежде всего это касается энергетической системы. "Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система, - сказал он в видеообращении в Telegram. - Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды". Харьковский градоначальник призвал горожан пользоваться "пунктами незламності" (оборудованными властями "пунктами несокрушимости"), где они будут обеспечены горячими напитками и смогут подзарядить мобильные телефоны.

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В результате российских ракетных ударов полностью обесточена Кировоградская область, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, реальный ущерб и масштаб повреждений можно будет оценить лишь по окончании вражеской атаки.

Власти Киева: При обстреле города ПВО сбила почти все ракеты

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Киевляне укрываются в метро от ракетных атак Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, заявляют в городской военной администрации города. "В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!" - указывается в сообщении .

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Хроника событий 16 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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