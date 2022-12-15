Украинские власти: Харьков и Полтава обесточены

На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 16 декабря (время московское).

++11.58++

В результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге разрушен подъезд, два человека погибли, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Еще как минимум 5 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения, все доставлены в больницу, добавил он.

++11.47++

Запорожская область подверглась ракетному обстрелу, власти зафиксировали не менее 15 прилетов, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. Власти уточняют последствия атаки. Все профильные службы задействованы, добавил Старух, призвал жителей подготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.

++11.25++

В Киеве движение метро временно остановлено на всех ветках, заявил мэр Виталий Кличко. Подземные станции работают как укрытие, добавил он. Градоначальник призвал жителей не покидать укрытия, указав, что воздушная тревога продолжается. Во всех районах украинской столицы зафискированы перебои с водоснабжением из-за повреждений энергоинфраструктуры, отметил Кличко.

++11.01++

В Кривом Роге снаряд попал в жилой дом, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди", - написал он в Telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы.

Власти: Харьков и Полтава обесточены

++10.50++

Системы ПВО сработали в Полтавской области, заявил глава региональной военной администраци Дмитрий Лунин. Полтава осталась без электроэнергии, указал мэр города Александр Мамай.

++10.40++

В Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава региональной военной администрации Алексей Кулеба. Он призвал жителей находиться в укрытиях. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах города.

Атаке подверглась и Днепропетровская область. Так, ракетами обстрелян Кривой Рог, написал в Telegram начальник военной администрации города Александр Вилкул.

++10.00++

В Харькове утром прозвучали взрывы, рассказал мэр города Игорь Терехов. "Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", - написал градоначальник в Telegram. Позднее Терехов добавил, что город обесточен, однако все пункты обогрева работают.

++09.00++

Правительство Германии намерено прилагать больше усилий для поддержки энергетической инфраструктуры Украины. Еще до конца текущего года министерство по делам экономики и защиты климата направит около 100 миллионов евро на одну из программ европейского Энергетического сообщества, пишет агентство dpa со ссылкой на ответ ведомства. Эта международная организация объединяет Евросоюз и ряд стран Европы для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка. Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет на выделение средств.

Кроме того, Минэкономики ФРГ выделяет 40 млн евро в рамках программы Всемирного банка для финансирования мероприятий по модернизации и обслуживанию сетей электропередачи Украины, а также дополнительные 20 миллионов на проект немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ).

++07.50++

Даже если российские войска снова будут атаковать Киев с территории Беларуси, вероятность, что они смогут взять его, крайне мала. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре, обнародованном американским Институтом изучения войны (ISW). Эксперты ISW считают, что вооруженные силы РФ сильно деградировали и не имеют даже той боевой мощи, какая была у них в конце февраля 2022 года, когда они полностью провалили попытку захватить украинскую столицу. В случае повторного наступления на север Украины россияне вряд ли будут более успешными, чем тогда, отмечается в документе. Там же подчеркивается, что с момента ухода из-под Киева войска РФ потеряли более 70 тысяч кв. км оккупированной ими территории, а сейчас в Бахмуте продвигаются не более чем на 100-200 м в сутки, хотя сосредоточили там свои основные усилия.

Резников: Эффективность ПВО Украины возросла до 80 процентов

++07.00++

Эффективность украинской системы противовоздушной обороны в декабре возросла до 80%, заявил в беседе с британской газетой The Guardian министр обороны Украины Алексей Резников. В качестве примера он напомнил, что во время массированного удара 5 декабря были сбиты 60 из 70 ракет, выпущенных Россией по украинской территории. Такая результативность объясняется тем, что Украина применила системы ПВО, переданные ей союзниками, в сочетании с системами советских времен и перепрофилированными мобильными пулеметами, сказал Резников. В то же время он призвал союзников предоставить Киеву больше систем вооружения, в том числе лучшую противовоздушную оборону.

++06.00++

Заявления России о недопустимости предоставления Украине систем противоракетной обороны Patriot не повлияют на решение США оказывать военную помощь Киеву, подчеркнул пресс-секретарь американского министерства обороны Пэт Райдер. Ранее посольство РФ в США заявило, что передача комплексов Украине будет расценена как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Кроме того, Москва пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью". "Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, намеренно направленное на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушение гражданской инфраструктуры, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

++05.00++

Из оккупированных российскими войсками Лисичанска и Северодонецка на территорию РФ под предлогом "оздоровления" вывезены 40 детей, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). "Россияне проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное "лечение" в детские лагеря", - заявили в ЦНС. В действительности "оздоровление" является лишь поводом для вывоза детей в Россию. После этого их не возвращают родителям, а когда те приезжают за детьми, всю семью не отпускают обратно, поскольку на оккупированных территориях объявлено военное положение, говорится в публикации Центра. В лагерях украинским детям "промывают мозги" российской пропагандой, внушая им, что "Украина развязала эту войну". Кроме того, перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, подчеркивают в ЦНС.

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

++04.00++

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму, в которой учтены условия, сложившиеся с началом российского вторжения в Украину. В поддержку документа, озаглавленного "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина", проголосовали 82 государства, 14 были против и 80 воздержались, передает собственный корреспондент агентства "Укринформ" в Нью-Йорке. Помимо положений о правах человека на аннексированном полуострове, содержавшихся в резолюциях за предыдущие годы, новая резолюция осуждает использование Россией Крыма в целях как агрессии против Украины, так и попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей. В тексте осуждается и "разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, оправдывающей агрессию Российской Федерации против Украины, в том числе через систему образования". В числе прочего Генассамблея потребовала, чтобы Россия "немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

++03.00++

Участники саммита Европейского Союза достигли согласия в вопросе о предоставлении Украине в 2023 году макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро. Кроме того, они договорились "безотлагательно активизировать предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты", а также "способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму".

++02.00++

В течение минувших суток российские войска нанесли по приграничным районам Сумской области 58 ударов. Обстрелам подверглись Миропольская и Краснопольская общины, сообщил в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Краснопольскую общину обстреляли дважды, выпустив в общей сложности 43 минометных снаряда. В Миропольской общине в окрестностях одного из приграничных сел разорвались 15 российских мин. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений, уточнил Живицкий.

++01.25++

Российские войска в Донбассе продолжают жестокие атаки, уничтожая каждый населенный пункт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны", - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении к согражданам. По его словам, единственный способ прекратить это - "оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли", а также "продолжать давление на Россию, искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, который помогает государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов к ответственности за все то, что они делают против Украины и против свободы как таковой".

США расширят программу подготовки украинских военных в ФРГ

++00.25++

Министерство обороны США анонсировало расширение программы подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами. Солдаты и офицеры ВСУ будут не только учиться обращению со специальным вооружением, которое США уже предоставляют украинской стороне, но и участвовать в совместных тактических учениях, сообщил журналистам представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, на курсах, которые, как ожидается, будут развернуты в Германии в январе, будут ежемесячно заниматься примерно по 500 украинских военных.

Хроника событий 15 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: