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Один из "Пунктов несокрушимости" в Полтаве
Один из "Пунктов несокрушимости" в ПолтавеФото: Kateryna Pieshykova/Press Service of Dmytro Lunin
КонфликтыУкраина

Как работают "Пункты несокрушимости" в Украине

Александр Савицкий | Виолетта Чайковская | Анастасия Шепелева
40 мин. назад

Власти и бизнес Украины пытаются помочь населению пережить последствия ракетных ударов России, открыв "Пункты несокрушимости". Но заработали они не везде и пока есть проблемы.

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В Украине развернули около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости", сообщил 22 ноября после массивных ракетных ударов России президент Владимир Зеленский. В помещениях школ, банков, кафе и в специальных палатках оказывается помощь населению, страдающему от отключений света, воды, теплоснабжения и связи. О первых днях работы "Пунктов несокрушимости" в Украине - репортаж DW.

"Пункты несокрушимости" в Киеве

В центре Киева без света в случае отключения обычно остается около половины домов. Поэтому здесь в "Пунктах несокрушимости" посетителей еще немного, а в некоторых их вовсе нет. Да и сами пункты только начинают работать в режиме помощи и еще не все оснащены электрогенераторами и надежным доступом к интернету.

Но к инициативе властей уже присоединяется частный бизнес. Управляющая одним из ресторанов в Печерском районе столицы Анна рассказала DW, что в это нелегкое время ее заведение не могло оставаться в стороне. "Буквально несколько дней, и у нас заработает генератор, постоянно будет электричество. Люди смогут зарядить здесь свои гаджеты, погреться, выпить горячего чая или кофе", - сказала Анна.

В соседнем помещении "ПриватБанка" электрогенератор уже завезли, но еще не подключили. Пока открыты не все "Пункты несокрушимости", многие из них не работают круглосуточно. Так, один из них, расположенный в баре, в этом же районе столицы, закрыт, хотя на карте обозначен как работающий круглые сутки. Аналогичная ситуация и в Лицее информатики, но там уже установили яркую и заметную издалека табличку с надписью "Пункт несокрушимости".

Где еще открыты "Пункты несокрушимости"

В отдаленных от центра Киева районах если электричество отключают, то, как правило, сразу во всем жилом массиве. "Вторые сутки нет света, воды. Более 60 детей в нашем доме и мы не можем им ничего приготовить. Пришли, чтобы нам помогли с горячим питанием для детей", - посетовала посетительница "Пункта несокрушимости" в Святошинском районе столицы.

По всей Украине открыты
По всей Украине открыты "Пункты несокрушимости" Фото: Kateryna Pieshykova/Press Service of Dmytro Lunin

На киевской Оболони третьи сутки нет отопления, света и мобильной связи. За последние 48 часов электричество здесь появлялось ночью и всего на пару часов. В остальное время целые кварталы погружены в полный информационный вакуум. Поэтому люди скапливаются вокруг станций метрополитена, которые являются едва ли не единственным местом мобильной коммуникации, где можно связаться с родными, почитать новости и поработать в интернете.

Больше всего опрошенные на улицах Киева люди сетовали на то, что им трудно узнать адреса "Пунктов несокрушимости". "Когда нет света, а мобильный интернет едва дышит, открыть карту этих пунктов почти невозможно", - сказал пожилой мужчина. Другая женщина также выразила пожелание, чтобы в "Пунктах несокрушимости" можно было не только зарядить телефон, но и получить быстрый интернет. "Это шикарная инициатива, но проблема в том, что, когда нет интернета, невозможно посмотреть, где эти пункты находятся", - сказала она.

Какова ситуация в областях

Жители прифронтовых территорий в Донбассе рассказывают, что уже приспособились к длительному пребыванию без света. "Я купил генератор, сделал запасы продовольствия - законсервировал овощи с огорода, приобрел продукты длительного хранения. Зиму переживу", - сообщил пенсионер из города Покровск, что в Донецкой области. Женщина из Курахово сказала, что в прифронтовых районах карту "Пунктов несокрушимости" не публикуют из соображений безопасности, но местные власти сообщают их адреса в ответ на обращение людей. "Нам главное, чтобы была мобильная связь и интернет. Все остальное как-то будет", - сказала она.

Очередь в
Очередь в "Пункт несокрушимости" в Полтаве Фото: Kateryna Pieshykova/Press Service of Dmytro Lunin

В Полтаве мобильную связь можно "поймать" лишь кое-где на улице. Местные власти утверждают, что здесь развернуты уже 30 "Пунктов несокрушимости" на базе ГСЧС, в школах, детсадах и возле здания областной военной администрации. Однако представители некоторых учебных заведений о наличии у них генератора впервые услышали от журналистов. Очереди в действующий "Пункт несокрушимости" образовались возле обладминистрации, где стоит палатка с обогревателями, розетками и чаем. Детей с родителями пускали в здание центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес", все остальные ждали своей очереди на улице или в палатке.

В Луцке после ракетного удара 23 ноября свет впервые исчез во всем городе. Не стало также воды и мобильной связи. В "Пункт несокрушимости" на центральной Театральной площади около полудня выстроилась очередь. По данным властей, в палатке одновременно могут находиться до 20 человек. В ней можно зарядить до 30 телефонов, выпить горячий чай, съесть печенье и воспользоваться спутниковым интернетом от Starlink.

Преимущественно в пункт приходили люди постарше, ряд магазинов и кафе, имеющих собственные генераторы, позволяли посетителям использовать розетки, чем активно пользовалась молодежь. В некоторых из этих заведений можно было заказать горячие напитки, но в палатке ГСЧС это можно было сделать бесплатно. Однако обещанный интернет там не работал.

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