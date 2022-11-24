Госминистр ФРГ: К происходящему в Украине нельзя привыкнуть

Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман (Anna Lührmann) посетила Киев вместе с другими политиками-женщинами из нескольких стран Евросоюза, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Они стали свидетельницами очередной серии российских массированных ракетных ударов по Украине. Корреспондент DW Ник Коннолли побеседовал с Анной Люрман 23 ноября, когда по территории страны были выпущены около 70 ракет и когда Европарламент объявил Россию государством - спонсором терроризма.

DW: Киев во тьме, постоянно воют сирены - обо всем этом известно в Германии. Каково вам было увидеть это воочию? Вы были в бомбоубежище?

Анна Люрман в Киеве, 23 ноября 2022 г. Фото: DW

Анна Люрман: Все это произвело на меня огромное впечатление. То, что здесь произошло просто потрясает. Сегодня было несколько воздушных атак. Только что мы с замминистра внутренних дел проехали на место падения одной из ракет - это обычный промышленный склад. Этим актом государственного терроризма России были убиты три невинных человека, среди них 17-летняя девушка. Полицейские еще заняты сбором доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности. То, что здесь происходит, действительно, очень удручает - и это всего в нескольких часах езды от границы с Германией.

- Кажется ли вам, что удастся здесь все снова и снова восстанавливать? Что Украина переживет эту зиму? За последние несколько месяцев из ЕС вернулось много украинцев, есть ли у вас ощущение, что сейчас, на фоне холодов, будет новая волна беженцев из Украины? Достаточно ли той помощи, которая была оказана до сих пор, чтобы предотвратить это?

- Совершенно ясно, что Путин делает все возможное, чтобы Украина зимой погрузилась в холод и темноту. Украинцы противостоят этому очень-очень мужественно, а мы поддерживаем их не только словами, но и делами. Я привезла сюда зимний пакет помощи от правительства Германии в размере более 55 миллионов евро. Мы предоставляем генераторы, которые прибудут в ближайшие дни. Мы оказываем поддержку в восстановлении школ, а также принимаем другие меры, чтобы помочь людям хоть как-то пережить зиму. Но будет трудно. Мы рядом, и совершенно ясно: воля к борьбе и стойкость непоколебимы.

- У многих украинцев впечатление, что членство в ЕС - это вопрос 2, 3, 4, 5 лет. Как вы на это смотрите? Есть ли сейчас в Германии готовность принять такую большую и такую нуждающуюся страну, как Украина, и предоставить ей полноправное членство?

- Прежде всего, я впечатлена тем энтузиазмом, с которым украинцы стремятся вступить в Европейский Союз и, несмотря на жестокую войну, делают все возможное, чтобы выполнить условия для начала переговоров о вступлении. И для нас совершенно ясно: Украина принадлежит к семье ЕС, и мы будем поддерживать ее в меру наших возможностей.

- Был ли в Германии с начала войны иной подход, большая готовность серьезно рассмотреть этот вопрос?

- Да, безусловно, существует большая солидарность. На последнем заседании Совета ЕС мы предоставили Украине статус кандидата. С тех пор мы оказываем ей конкретную поддержку в виде консультаций, и будем еще больше делать на этом пути в Европейский Союз. Я также провела здесь переговоры о том, как мы можем это сделать, например, в области права. И я считаю, что и ЕС станет лучше, если Украина станет одним из его членов, и Украина выиграет, если вступит в ЕС.

- По данным кильского Института мировой экономики (IfW), до сих пор Евросоюз на двусторонней основе и как институция передал Украине только около 45 процентов средств, предоставленных после начала войны со стороны США. Изменятся ли показатели? Сблизятся ли по ним европейцы с США?

- И по линии ЕС, и по линии Германии мы оказываем военную, гуманитарную, финансовую помощь в беспрецедентных масштабах. И это находит отклик в Украине; в каждом разговоре я испытывала огромное чувство благодарности за все, что мы делаем, а также за то, что украинцы смогли бежать в Германию, найти там новый дом и дождаться окончания войны. И очевидно, что мы, в Европе, еще ближе сплотились в результате российской агрессии. Путин же фактически добился обратного тому, чего он хотел. Мы держимся вместе, поддерживаем друг друга и проявляем солидарность. К тому, что происходит в Украине, нельзя привыкнуть - ни нам в ЕС, ни людям здесь. Это не норма, это военные преступления.

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