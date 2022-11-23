Европейские города готовятся передать Украине генераторы

Европейская сеть городов Eurocities и Европарламент дали старт кампании "Генераторы надежды", цель которой - поддержать работу украинской критической инфраструктуры, серьезно пострадавшей в результате российских ракетных обстрелов. Об этом в среду, 23 ноября, во время пресс-конференции заявили глава Европарламента Роберта Мецола и председатель Eurocities, мэр города Флоренция Дарио Нарделла.

"Мы готовы начать эту кампанию и в течение нескольких дней передать значительное количество электрических генераторов Украине, чтобы она могла обеспечивать бесперебойное энергоснабжение", - сказал Дарио Нарделла. По его словам, сейчас речь идет о "нескольких сотнях генераторов, даже промышленных размеров". Нарделла сообщил, что на следующей неделе в Вене состоится встреча мэров городов, входящих в сеть Eurocities, на которой будут обсуждаться более конкретные детали инициативы "Генераторы надежды".

Высоковольтные трансформаторы, реле, аккумуляторы

С начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 4 тысяч различных типов ракет, половина инфраструктуры страны повреждена, а скорость разрушений превышает скорость ремонтных работ, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, принявший участие в пресс-конференции по видеосвязи.

По его словам, кампания "Генераторы надежды" "поможет пройти самую сложную зиму в нашей истории" и консолидирует усилия для того, чтобы вернуть электричество, воду и тепло в дома миллионов украинцев, а также в больницы и школы. Глава ОПУ подчеркнул, что главным приоритетом для украинских властей является возобновление работы энергетической сети. "Нам нужны высоковольтные трансформаторы, реле, аккумуляторы, нам необходимо обеспечить как генерацию, так и передачу электроэнергии", - рассказал Ермак.

Генераторы есть и ждут доставки в Украину

Для того чтобы обеспечить быструю доставку генераторов в Украину в рамках кампании "Генераторы надежды", будет задействован Механизм гражданской защиты ЕС, рассказала Роберта Мецола. По ее словам, в рамках действия этого механизма для Украины "уже было выделено 500 генераторов". "Но Украине нужны тысячи", - подчеркнула глава Европарламента. Она отметила, что кампания "Генераторы надежды" позволяет активизировать новое измерение помощи Украине, в котором будут задействованы местные власти. И именно такая форма помощи может быть эффективной в условиях, когда "наблюдается дефицит генераторов на рынке, но они есть" на балансе городов.

Европейская сторона уже получила от Украины список генераторов, необходимых для обеспечения функционирования различных типов зданий, отметила глава ЕП. И мэры многих европейских городов сообщили о готовности передать нужные Украине установки, но попросили помочь с доставкой к месту назначения. Мецола еще раз подчеркнула, что генераторы есть, они готовы к использованию и "могут быть отправлены достаточно быстро благодаря уже действующему Механизму гражданской защиты ЕС".

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