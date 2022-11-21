  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Поток машин с включенными огнями в Киеве во время отключения энергии
Киев во время отключения энергииФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

Отключения энергии в Украине вряд ли прекратятся до марта

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Несмотря на усилия энергетиков по ликвидации ущерба от обстрелов РФ, украинцам придется жить с отключениями как минимум до конца марта, заявили в украинской энергокомпании YASNO.

https://p.dw.com/p/4JqYd

Постоянные отключения электроэнергии в Украине продлятся с большой вероятностью до конца марта, заявил в понедельник, 21 ноября, глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко.

Как написал он на своей странице в Facebook, сейчас украинские энергетики, несмотря на плохую погоду, прилагают максимум усилий, чтобы завершить восстановление энергосети, пострадавшей от российских ударов, до наступления еще более сильных холодов. Тем не менее, 21 ноября пришлось вновь прибегать как к стабилизационным, так и к экстренным отключениям.

"И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", - подчеркнул Коваленко. По его словам, в случае, если российские обстрелы прекратятся, дефицит мощности можно будет распределить по всей стране, тогда отключений станет меньше или они даже совсем прекратятся.

Но если удары продолжатся, а энергосистема получит новые повреждения, "придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, из-за которых света может не быть очень долгое время", предостерег глава компании-поставщика.

Зеленский призвал к экономии электроэнергии

В тот же вечер к экономии электроэнергии в связи с большим "системным ущербом, нанесенным нашему энергетическому сектору атаками российских террористов" призвал жителей Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По словам Зеленского, энергосистема Украины, поврежденная в результате российских атак, остается нестабильной, в результате стране приходится иметь дело с незапланированными отключениями.

Отключения энергии возможны в ФРГ

Ранее, 19 ноября, возможность локальных отключений электроэнергии допустили в ФРГ. "Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блэкауты", - заявил глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер (Ralph Tiesler) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag. По словам Тислера, речь идет лишь о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества, при этом их риск возрастет с января и февраля 2023 года.

Смотрите также:

Насколько возможны переговоры Украины с РФ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Октябрь 2022, озеро Шлухзее на юго-западе ФРГ

В Германии очень теплая осень, немцы экономят энергию, газ дешевеет

В Германии очень теплая осень, немцы экономят энергию, газ дешевеет

"Замерзание" населения ФРГ без российского газа пока не предвидится. Начало отопительного сезона сопровождается сокращением потребления и увеличением запасов в газохранилищах.
Экономика и бизнес20 октября 2022 г.
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

Энергогигант RWE согласен: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Энергогигант RWE согласен: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

На западе Германии добыча бурого угля закончится не в 2038 году, а уже в 2030. Компромисс с властями предусматривает сооружение новых электростанций, работающих на газе и водороде.
Экономика и бизнес5 октября 2022 г.
Представители правительства Молдовы уже призвали граждан страны экономить электроэнергию

Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии

Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии

Украина снизила поставки молдавским потребителям из-за российских обстрелов, МолдГРЭС - из-за сокращения поставок российского газа.
Политика26 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: Свободе украинского народа - более тысячи лет

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - новый глава Twitter Илон Маск показывает на "бывшего президента США Дональда Трампа", на которого, как большая надувная игрушка, надета эмблема соцсети синяя птица, и говорит: "Я вернул его в Твиттер".

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Экономика и бизнес8 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев переизбран на пост президента Казахстана

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Политика6 ч. назад
Пленарное заседание COP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Природа и окружающая среда7 ч. назад
Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 года

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Политика8 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Политика23 ч. назад
На избирательном участке

Как в Казахстане Токаева президентом выбирали

Как в Казахстане Токаева президентом выбирали

Политика20 ноября 2022 г.
На главную страницу