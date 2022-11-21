Отключения энергии в Украине вряд ли прекратятся до марта

Несмотря на усилия энергетиков по ликвидации ущерба от обстрелов РФ, украинцам придется жить с отключениями как минимум до конца марта, заявили в украинской энергокомпании YASNO.

Постоянные отключения электроэнергии в Украине продлятся с большой вероятностью до конца марта, заявил в понедельник, 21 ноября, глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко.

Как написал он на своей странице в Facebook , сейчас украинские энергетики, несмотря на плохую погоду, прилагают максимум усилий, чтобы завершить восстановление энергосети, пострадавшей от российских ударов, до наступления еще более сильных холодов. Тем не менее, 21 ноября пришлось вновь прибегать как к стабилизационным, так и к экстренным отключениям.

"И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", - подчеркнул Коваленко. По его словам, в случае, если российские обстрелы прекратятся, дефицит мощности можно будет распределить по всей стране, тогда отключений станет меньше или они даже совсем прекратятся.

Но если удары продолжатся, а энергосистема получит новые повреждения, "придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, из-за которых света может не быть очень долгое время", предостерег глава компании-поставщика.

Зеленский призвал к экономии электроэнергии

В тот же вечер к экономии электроэнергии в связи с большим "системным ущербом, нанесенным нашему энергетическому сектору атаками российских террористов" призвал жителей Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По словам Зеленского, энергосистема Украины, поврежденная в результате российских атак, остается нестабильной, в результате стране приходится иметь дело с незапланированными отключениями.

Отключения энергии возможны в ФРГ

Ранее, 19 ноября, возможность локальных отключений электроэнергии допустили в ФРГ. "Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блэкауты", - заявил глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер (Ralph Tiesler) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag. По словам Тислера, речь идет лишь о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества, при этом их риск возрастет с января и февраля 2023 года.

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