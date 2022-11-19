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Перебой с энергоснабжением в берлинском районе Кёпеник в 2019 годуФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В ФРГ допускают возможность локальных отключений энергии

Александра Иванова
1 ч. назад

Риск непродолжительных блэкаутов на локальном уровне вырастет в ФРГ в январе, полагают в Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах.

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Из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения в ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями электроэнергии. "Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блэкауты", - заявил глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер (Ralph Tiesler) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 19 ноября.

При этом он уточнил, что речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества. Их причиной, по словам Тислера, может быть не только недостаток электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут проводиться с целью обеспечения ее безопасности и надежности электроснабжения.

Когда вырастет риск отключений электроэнергии в Германии

Глава BBK добавил, что риск отключений возрастет с января и февраля 2023 года. Однако в его ведомстве полагают, что это будут краткосрочные отключения - так называемые "браунауты", - а не продолжительные отключения на масштабной территории ("блэкауты").

Вместе с тем Тислер указал, что местные власти не везде "действительно образцово" подготовлены к возможным перебоям с энергоснабжением и имеют точные планы действий на этот случай.

По мнению собеседника Welt am Sonntag, существенная часть населения Германии также уже распознала риски, связанные с возможными блэкаутами зимой. "Однако это еще не повод для паники,  - предупредил он. - Со всем, что мы наблюдаем в настоящий момент, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось".

Уровень заполненности газохранилищ в Германии

К 3 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии были заполнены в среднем на 99,19%.

Согласно плану по хранению газа, подготовленному министерством экономики ФРГ, чтобы газа хватило в стране на весь холодный период, к началу февраля 2023 года уровень заполненности хранилищ не должен быть меньше 40%.

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