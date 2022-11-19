В ФРГ допускают возможность локальных отключений энергии

При этом он уточнил, что речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества. Их причиной, по словам Тислера, может быть не только недостаток электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут проводиться с целью обеспечения ее безопасности и надежности электроснабжения.
Когда вырастет риск отключений электроэнергии в Германии
Глава BBK добавил, что риск отключений возрастет с января и февраля 2023 года. Однако в его ведомстве полагают, что это будут краткосрочные отключения - так называемые "браунауты", - а не продолжительные отключения на масштабной территории ("блэкауты").
Вместе с тем Тислер указал, что местные власти не везде "действительно образцово" подготовлены к возможным перебоям с энергоснабжением и имеют точные планы действий на этот случай.
По мнению собеседника Welt am Sonntag, существенная часть населения Германии также уже распознала риски, связанные с возможными блэкаутами зимой. "Однако это еще не повод для паники, - предупредил он. - Со всем, что мы наблюдаем в настоящий момент, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось".
Согласно плану по хранению газа, подготовленному министерством экономики ФРГ, чтобы газа хватило в стране на весь холодный период, к началу февраля 2023 года уровень заполненности хранилищ не должен быть меньше 40%.