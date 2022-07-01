Газовый локдаун? Как индустрия ФРГ готовится к отключению газа из России

Предстоящей зимой в Германии будет не хватать газа - и он будет очень дорогим. Это уже ясно всем немцам, и многие из них готовы экономить топливо. Не понятно только, насколько острым окажется дефицит. Тут пока слишком много трудно прогнозируемых факторов, и главный из них: насколько сильно Россия сократит поставки - и не прекратятся ли они полностью.

В любом случае немецкая промышленность активно готовится ко все более вероятному дефициту, поскольку при обострении ситуации рационировать или полностью отключать газ будут именно ей, а не домашним хозяйствам или больницам - они защищены законом (хотя из-за технологических особенностей газораспределительных сетей тоже могут пострадать).

Обрабатывающей промышленности ФРГ требуется много тепла

На долю обрабатывающей промышленности приходятся, по данным экономической газеты Handelsblatt, свыше 36% всего потребляемого в Германии газа, тогда как доля электроэнергетики составляет немногим более 15%.

Газовая электростанция сталелитейного завода Hüttenwerke Krupp Mannesmann в Дуйсбурге

Однако особенность немецких индустриальных потребителей газа состоит в том, что подавляющая часть закупаемых ими объемов нужна, даже на химических предприятиях, вовсе не как сырье для изготовления продукции, а как топливо. Согласно Handelsblatt, в качестве сырья используется менее 11% газа, идущего в обрабатывающие отрасли. Еще около 5% требуются нефтеперерабатывающим заводам.

В остальном же газ требуется немецкой индустрии для производства тепла, необходимого в различных технологических процессах, и для производства электроэнергии на заводских электростанциях. Соответственно, наибольшим потенциалом для сокращения потребления газа обладают те предприятия, которые имеют возможность оперативно заменить его на другие энергоносители, прежде всего - на нефть и уголь.

Химическая промзона Leuna переключается на нефть и возобновляемую энергию

Так, за первые пять месяцев этого года восточногерманский центр химической промышленности в Лойне на 30% сократил потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила компания Infraleuna, отвечающая за инфраструктуру и, в частности, за снабжение электроэнергией городской промзоны, насчитывающей около 100 предприятий и 12 000 рабочих мест.

НПЗ компании TotalEnergies - ключевое предприятие химической промзоны в Лойне

Такая экономия газа (и денег) стала возможной, потому что электростанции промзоны в значительной мере переключились на нефть, сообщил агентству dpa генеральный директор Infraleuna Кристоф Гюнтер (Christof Günther). А нефти и нефтепродуктов в Лойне много, поскольку здесь заканчивается ответвление нефтепровода "Дружба" и находится НПЗ французской компании TotalEnergies.

Правда, нефть на мировом рынке минувшей зимой тоже значительно подорожала, но все же в два раза, а не в 5-8 и даже в 10 раз, как природный газ. К тому же Infraleuna закупила дополнительные объемы электроэнергии на спотовом рынке, поскольку электричество тоже выросло в цене далеко не так сильно, как газ, в том числе благодаря существенному увеличению в этом году производства ветровой и солнечной энергии: в Восточной Германии сильно развита возобновляемая энергетика.

Концерн Henkel готовится к возобновлению удаленной работы

Таким же путем готовится пойти и компания Symrise. Всего несколько лет назад головной завод этого крупного производителя пищевых ароматизаторов и ингредиентов для косметической промышленности в западногерманском Хольцминдене перевел свое энергоснабжение с нефти на газ. "К счастью, мы еще не демонтировали свою нефтяную котельную", - сообщил Handelsblatt Бернхард Котт (Bernhard Kott), отвечающий в компании за связи с общественностью.

Штаб-квартира и головной завод концерна Henkel в Дюссельдорфе

Сейчас, рассказал он, отопительные котлы чистят и готовят на тот случай, если Россия отключит газ и придется быстро переходить на нефть. Это будет, подчеркнул он, "шагом назад с экологической и технологической точек зрения, но мы хотя бы сможем сохранить производство".

В свою очередь, производитель бытовой химии Henkel готов предстоящей осенью и зимой ради экономии газа вновь, как и в разгар пандемии, перевести на удаленную работу значительную часть своего управленческого аппарата в Дюссельдорфе, где находятся его штаб-квартира и головной завод. Это позволило бы резко снизить температуру в офисах, тогда как дома сотрудники работали бы в нормально отопленных помещениях, пояснил глава концерна Карстен Кнобель (Carsten Knobel) в интервью газете Rheinische Post.

Большая дружба с "Газпромом" BASF не помогла

Однако возможности быстро перейти на другие энергоносители или добиться существенной экономии на отоплении административных зданий у многих немецких компаний просто нет. Например, у крупнейшего индустриального потребителя природного газа в Германии – головного завода химического гиганта BASF в Людвигсхафене. У этого концерна на протяжении трех десятилетий были особые отношения с Россией. В каких только проектах «Газпрома» ни участвовала его дочерняя фирма Wintershall: "Северный поток", "Южный поток", "Северный поток-2", обмен активами, добыча газа в Уренгое… Но теперь и BASF рискует оказаться без поставок от своего давнего российского партнера.

Головной завод концерна BASF в Людвигсхафене на Рейне работает днем и ночью

Правда, пока, по данным самого концерна, ему еще не пришлось сокращать и тем более сворачивать производство из-за нехватки газа ни на одном из своих европейских предприятий.

Эксперты, пишет Handelsblatt, исходят из того, что при обострении дефицита газа в Людвигсхафене первым делом остановят особенно газоемкое производство аммиака и ацетилена. Тем более, что компенсировать выпадающее производство аммиака хотя бы частично мог бы завод BASF в Антверпене, поскольку Бельгия мало зависит от газа из России. К тому же аммиак можно будет импортировать, к примеру, из США, где цены на газ существенно ниже европейских.

Остановка производства при падении газоснабжения на 50%

Что же касается тех 20 миллионов тонн водяного пара, которые ежегодно требуются в Людвигсхафене для различных производств, то возможности получать их на заводе с помощью нефти весьма ограничены. В среднесрочной перспективе BASF намерен сокращать использование газа, заменяя его электроэнергией из возобновляемых источников. Так, 1 июля концерн объявил, что до конца года совместно с компанией MAN Energy Solutions подготовит технико-экономическое обоснование проекта по сооружению на территории предприятия одного из крупнейших в мире тепловых насосов.

Производство чугуна на заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге

А в краткосрочной перспективе гигант химической промышленности готовится гибко реагировать на наличие (или отсутствие) газа и колебания цен на него, временно ограничивая или отключая те или иные производства. По данным BASF, полностью останавливать головной завод в Людвигсхафене придется только в том случае, если "снабжение на длительное время упадет существенно ниже 50%" от максимальной потребности в энергии.

В сталелитейной промышленности тоже исходят из того, что при сокращении поставок газа примерно на 50% будет достигнут тот критический уровень, когда поддержание производства станет уже невозможным, подтвердили Handelsblatt в штаб-квартире лидера немецкой металлургии Thyssen-Krupp.

Какие предприятия правительство ФРГ отправит в "газовый локдаун"?

Впрочем, немало экспертов считают, что правительство Германии в лице Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) постарается по возможности не отключать газ отраслевым гигантам, продукция которых необходима большому числу других предприятий, например, автозаводам и их поставщикам, которым нужны и сталь, и разнообразная химическая продукция.

Решения о рационировании газа будет принимать Федеральное агентство по сетям в Бонне

"С одной стороны, представляется "несправедливым" отрезать от газоснабжения только менее крупные предприятия и давать возможность продолжать производство большим из-за того, что они якобы играют системообразующую роль", - отмечает в интервью экономическому порталу Börse online главный экономист банка Donner & Reuschel Карстен Мумм (Carsten Mumm).

"С другой стороны, - продолжает он, - в данном случае необходимо мыслить в общенациональных масштабах и определить, как лучше всего минимизировать ущерб для всего народного хозяйства". Иными словами: какие предприятия в первую очередь отправлять, по выражению эксперта, в "газовые локдауны".

Подготовкой столь трудных решений BNetzA и предстоит заниматься все ближайшие недели. Так что различные отрасли немецкой экономики будут сейчас через лоббистов всеми силами отстаивать свои интересы, пытаясь повлиять на правительство. Поэтому можно исходить из того, что в своих прогнозах они скорее будут сгущать краски.

Тем временем BNetzA сообщило 5 июля, что уровень заполнения подземных газохранилищ Германии достиг 62,27%. Это больше, подчеркивает агентство, чем было на тот же день в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

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