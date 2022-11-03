Газохранилища в Германии заполнены на 99,19 процента

Немецкие газохранилища практически до отказа заполнены, несмотря на отсутствие поставок из России. В октябре потребление газа благодаря теплой погоде оказалось ниже обычного.

Газохранилища в Германии заполнены в среднем на 99,19 процента. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает немецкое агентство AFP, ознакомившись с данными ассоциации европейских операторов газовой инфораструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Целевым показателем к ноябрю были 95%, но с этой задачей в ФРГ справились на полмесяца раньше. GIE отмечает, что объемы топлива различаются в конкретных резервуарах: некоторые из них сейчас заполнены меньше, чем на 95 процентов. Так, крупнейшее подземное хранилище в Редене только преодолело уровень в 92,5 процента.

Министерство экономики ФРГ сформулировало правила хранения газа, чтобы его хватило на весь холодный период. Согласно этому плану, к началу февраля 2023 года хранилища должны быть заполнена как минимум на 40 процентов.

Потребление газа в Германии

В ответ на российское вторжение в Украину Германия, как и другие европейские страны, стала сокращать закупки газа из РФ с целью полностью отказаться от импорта энергоносителей из России. Немецкие власти ищут других поставщиков и разработали меры поддержки населения, которое уже столкнулось с подорожанием газа и электроэнергии.

Осенью 2022 года расход газа в Германии резко сократился благодаря теплой погоде. По данным исследования берлинской Высшей школы управления Hertie, частные домохозяйства и малый бизнес в сентябре потребляли на 36% меньше газа, чем обычно, а промышленность - на 19 процентов.

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