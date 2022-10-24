Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

У берегов Испании скопились танкеры с СПГ. Причина в том, что газа слишком много и инфраструктура перегружена. Как его переизбыток сейчас повлияет на энергоснабжение в ЕС зимой?

Газохранилища в Испании заполнены до отказа. По этой причине танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) для этой страны скопились вдоль ее побережья, ожидая своей очереди на разгрузку в портах. Только в Кадисе неделю назад находилось 15 танкеров с СПГ. Всего вокруг Пиренейского полуострова и в Средиземном море стоят минимум 35 танкеров со сжиженным газом, ожидающих разгрузки.

Недалеко от Кадиса в портовом городе Уэльва расположен один из терминалов, в котором могут разгружаться 300-метровые танкеры, наполненные СПГ. Всего в Испании шесть таких терминалов с резервуарами для газа. Седьмой будет в скором времени открыт в порту Хихона. В этих терминалах СПГ переводят в газообразную форму, чтобы затем его можно было транспортировать по газопроводам.

Инфраструктура перегружена

Испанская национальная компания-оператор газовых сетей Enagas сделала публичное заявление, назвав сложившуюся ситуацию "непривычной" и подчеркнув, что из-за чрезмерно перегруженных мощностей вынуждена откладывать обслуживание танкеров с СПГ. Такая ситуация, согласно прогнозам компании, сохранится до первой недели ноября.

Эксперты предупреждают о том, что если положение не изменится, то танкеры будут искать альтернативные варианты разгрузки в портах за пределами Европы. Немало танкеров из таких стран-экспортеров СПГ, как США, Алжир или Нигерия, пока находятся в море, ожидая, что спрос снова будет расти и они получат привлекательные предложения.

Разгрузка танкера со сжиженным газом в Бильбао Фото: Javier Larrea/imago images

Испания, по данным Enagas, располагает третью мощностей Евросоюза по регазификации СПГ и 45 процентами для его хранения. Но и испанская инфраструктура - самая развитая в ЕС - на данный момент перегружена, поэтому танкеры не могут разгрузить вовремя.

На фоне угрозы нехватки энергоносителей из-за войны РФ против Украины испанские энергоконцерны увеличили весной и летом 2022 года объемы поставляемого в страну газа, в последние месяцы прибывает все больше танкеров с СПГ, что и стало причиной перегруженности инфраструктуры. С января по конец сентября в Испании были разгружены 250 огромных танкеров с СПГ. Это столько же, сколько за весь 2021 год.

Меньшее потребление газа из-за теплой погоды

Параллельно с этим уменьшалась необходимость в голубом топливе. Согласно Enagas, в сентябре потребление газа в Испании снизилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Сейчас нет спроса на газ из-за того, что погода относительно теплая. Резервы на самом высоком уровне, а экономическая активность снижена", - констатирует Пабло Гиль, испанский аналитик из международной брокерской компании XTB.

Ощутимы и результаты экономии электроэнергии. "В октябре имеет место дисбаланс между запланированными поставками и спросом, - поясняют в Enagas. - Такая ситуация не только в Испании. Ее можно наблюдать и в других странах Европы".

Газохранилища в Германии заполнены

Газохранилища ЕС были заполнены к 20-м числам октября на 92,92 процента. А в Германии - на 96,52 процента, сообщает Федеральное агентство по сетям. Таким образом предписание правительства ФРГ к 1 ноября заполнить газохранилища на 95 процентов даже перевыполнено.

Но эти правила предусматривают, что на 95 процентов должно быть заполнено газом каждое газохранилище. Чего пока в стране не наблюдается. Где-то его больше, где-то меньше. Так, самое большое немецкое газохранилище в Редене было заполнено к середине октября на 87,08 процента. После того, как с 1 сентября в Германию больше не поступает российский газ, ФРГ получает его по трубопроводам из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

А к концу года на побережье Северного и Балтийского морей в Германии должны быть введены в эксплуатацию три терминала для приема сжиженного газа. Пока у Германии нет ни одного СПГ-терминала. Предстоящей зимой у ФРГ появится два плавучих СПГ-терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле, в которых будет приниматься и регазифицироваться импортируемый в Германию сжиженный газ. Общая мощность их составляет до 12,5 миллиардов кубометров в год. В Штаде и Лубмине появятся еще два терминала.

Спрос на СПГ снова будет расти

Джемс Уоделл, эксперт по вопросам энергетики британcкой консалтинговой фирмы Energy Aspects, полагает, что с наступлением холодов спрос на газ существенно увеличится. "Во время отопительного сезона с ноября по январь нам понадобится больше газа", - отметил он в интервью DW.

В данный момент цены на газ остаются на сравнительно низком уровне. Но это, вероятно, изменится, поэтому для его продавцов имеет смысл не разгружать танкеры сейчас, комментирует эксперт ситуацию на испанском побережье. Уоделл считает, что зимой цена на газ в Европе будет значительно выше. Он напоминает, что разветвленная сеть внутри европейской энергосистемы может помочь распределить между странами образовавшиеся сейчас в Испании излишки голубого топлива. Но этому препятствует, в частности, отсутствующая газотранспортная инфраструктура между Францией и Испанией.

Регазификационный терминал компании Enagas Фото: Emilio Morenatti/AP Photo/picture alliance/dpa

Мадрид, Лиссабон и Берлин давно пытаются договориться о проекте строительства газопровода из Испании до юга Франции, который называется MidCat и по поводу которого вот уже десять лет идут дискуссии. Он должен быть подключен к европейской магистральной сети, а в будущем по нему также должны будут осуществляться поставки водорода. Париж выступает против этого газопровода по экономическим причинам. Эта тема значилась в повестке дня визита в Испанию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Велись и переговоры за закрытыми дверями о том, чтобы убедить Францию в необходимости строительства такого трубопровода, который для Парижа привлекателен именно тем, что по нему могут поставлять и водород, а не только газ.

20 октября стало известно, что глава правительства Португалии Антонио Коста, премьер Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о строительстве газопровода из Барселоны в Марсель по морскому дну. Будущее этого проекта, который получит другое название, будет обсуждаться представителями трех стран в декабре этого года в Аликанте.

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