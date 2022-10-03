Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

История о том, как два предпринимателя из Восточной Германии создали фирму Deutsche ReGas и хотят уже 1 декабря начать принимать в Лубмине сжиженный газ взамен российского.

Если все пойдет, как задумано, этот проект непременно впишут в историю бизнеса объединенной Германии. И не только потому, что речь идет о запуске в самый разгар острейшего энергетического кризиса первого в стране терминала по приему сжиженного газа. Но и потому, что весь этот СПГ-проект под названием Deutsche Ostsee ("Немецкая Балтика") буквально пронизан тем духом предпринимательства, на нехватку которого в сытой и размеренной жизни сегодняшней ФРГ так часто жалуются эксперты в немецких СМИ.

Но вот возник острый дефицит энергии - и он породил мощный прилив энергии и энтузиазм первопроходцев у тех, кого принято называть людьми дела. В данном случае их зовут Штефан Кнабе (Stephan Knabe) и Инго Вагнер (Ingo Wagner). Одному 48 лет, другому 51, оба родились в бывшей ГДР, но как предприниматели сформировались уже в условиях объединенной Германии.

Аренду плавучих СПГ-терминалов сделали государственным делом

Штефан пошел по стопам деда и матери и специализировался на налоговом консультировании, ему принадлежит крупная аудиторская и консалтинговая компания в Потсдаме. Там же живет и Инго, который занялся инвестиционным бизнесом и с 2004 года возглавлял европейское отделение многомиллиардного международного инвестфонда, специализирующегося на вложениях в энергетическую инфраструктуру и особенно в СПГ-проекты. В апреле 2022 года они создают компанию Deutsche ReGas.

Инго Вагнер (слева) и менеджер TotalEnergies Жером Кузен после подписания 13 июля договора аренды регазификационного судна Фото: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa

К этому времени правительству ФРГ уже ясно, в какой уязвимой ситуации страна оказалась из-за чрезмерной энергетической и особенно газовой зависимости от России, которая развязала войну в Украине и в любой момент в ответ на санкции ЕС может прекратить поставки "голубого топлива" на немецкий рынок. А у Германии даже нет ни одного собственного терминала по приему сжиженного газа!

Поскольку времени на их строительство на берегу нет, министерство экономики срочно арендует четыре (впоследствии их будет пять) мобильных, плавучих СПГ-терминала. Это особые суда-заводы для регазификации сжиженного газа (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). 5 мая глава министерства Роберт Хабек (Robert Habeck) присутствует в порту Вильгельмсхафена при начале строительства причала для того регазификационного судна, которое призвано первым в рекордно короткие для Германии сроки дать стране газ уже 22 декабря, как раз к празднику Рождества.

Идеи из Германии, судно из Франции, деньги и ноу-хау из Австралии

Про существование Deutsche ReGas к этому моменту еще практически никто не знает. Однако 13 июля компания двух потсдамских предпринимателей вдруг объявляет: она тоже арендовала плавучий СПГ-терминал - контракт подписан с французским энергетическим гигантом TotalEnergies, регазификационное судно будет пришвартовано в Лубмине в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания и выдаст первый газ уже 1 декабря, почти на месяц раньше правительственного проекта.

Плакат в Лубмине недвусмысленно обещает: СПГ-терминал даст первый газ 01.12.2022 Фото: Stefan Sauer/picture alliance/dpa

Столь амбициозный план не мог не вызвать скепсиса, однако 23 сентября долю в Deutsche ReGas приобрела австралийская финансовая компания Macquarie Group - один из крупнейших в мире инвесторов в инфраструктурные проекты.

Самое позднее после этого сомнения начали улетучиваться, поскольку австралийцы обеспечат молодую немецкую фирму не только дополнительными денежными средствами, но и экспертами одной из своих дочерних фирм, которая реализовала за последние 15 лет 13 проектов с плавучими СПГ-терминалами.

Вильгельмсхафен и Лубмин: две совершенно разные бизнес-концепции

Так что теперь в ФРГ за титул первого немецкого СПГ-терминала борются две кардинально разные, прямо-таки противоположные бизнес-концепции. На западе Германии, на берегу Северного моря, в большом глубоководном порту Вильгельмсхафен оператором арендованного на государственные деньги регазификационного судна выступает недавно национализированная Uniper - одна из крупнейших энергетических компаний страны с огромным многолетним опытом.

Штефан Кнабе рассказывает о своем проекте на конференции Gas 2022 в Берлине Фото: Handelsblatt

А на востоке страны, на берегу Балтийского моря, на территории бывшей ГДР, в крохотном мелководном порту Лубмин работу плавучего терминала исключительно на частные деньги налаживает фирма-стартап. "Между нами вовсе нет никакой конкуренции, мы приветствуем любые другие СПГ-терминалы", - заверил глава наблюдательного совета Deutsche ReGas Штефан Кнабе участников важнейшей в Германии ежегодной отраслевой конференция Gas 2022, проведенной экономической газетой Handelsblatt 27 и 28 сентября в Берлине.

Достаточно вспомнить, продолжил предприниматель, какова была мощность вышедшего теперь из строя "Северного потока" (55 млрд кубометров в год), чтобы понять: стране явно понадобится целый ряд FSRU, так что разговоры про опасность создания избыточных мощностей представляются абсолютно беспочвенными.

Владелец водородного автомобиля занялся сжиженным газом

Проектная мощность его собственного терминала составит на первом этапе 4,5 млрд кубометров в год, вторая фаза проекта предполагает ее увеличение к концу 2024 года до ежегодных 13,5 млрд, сообщил Штефан Кнабе. Deutsche ReGas не будет заниматься закупкой СПГ, она будет предоставлять клиентам услуги по его приему и регазификации.

На вопрос ведущих конференции, как у него вообще возникла идея взяться за проект СПГ-терминала, хозяин преуспевающей потсдамской консалтинговой фирмы ответил, что вообще-то он очень увлечен водородной тематикой, среди его клиентов - работающая в этой сфере компания Apex из Мекленбурга - Передней Померании, сам он ездит на водородном автомобиле.

20 сентября в Лубмине началось строительство причала для регазификационного судна Фото: Stefan Sauer/picture alliance/dpa

Еще в году 2016-м, "когда только начинался водородный хайп", Штефан Кнабе вместе с Инго Вагнером задумался над тем, как организовать поставки в Германию H2. "Мы тогда сразу же подумали о Лубмине". Ведь в этом порту на Балтике, где выходят на берег "Северный поток" и "Северный поток - 2", начинаются мощные газопроводы, изначально предназначенные для дальнейшей транспортировки природного газа из России в различные регионы Германии и в соседние страны. Эту инфраструктуру можно было бы использовать и для водорода.

Однако самое позднее после взлета цен на газ в декабре прошлого года, вспоминал на конференции в Берлине Штефан Кнабе, стало ясно, что надо переключаться на СПГ. Но "когда мы приехали в Лубмин, то с удивлением обнаружили, что к ним там с такой идеей никто не обращался". Бизнесмены из Потсдама действительно оказались первопроходцами. А как только началась война в Украине, "все резко ускорилось".

То, что Лубмин, несмотря на полностью готовую разветвленную газотранспортную инфраструктуру, долго не рассматривался как возможная точка для размещения плавучего СПГ-терминала, связано с мелководьем у берегов этого балтийского порта: в него не смогут заходить океанские танкеры.

План Deutsche ReGas - заменить четверть "Северного потока"

Немецкий энергетический гигант RWE и норвежская компания Stena остановились на таком решении проблемы: одно из арендованных правительством FSRU будет стоять на якоре в 30-40 километрах от берега, там к нему будут причаливать СПГ-танкеры, а регазифицированное "голубое топливо" будет поступать на берег по трубопроводу, который еще предстоит проложить под водой вдоль бездействующих двух ниток "Северного потока-2". Этот проект планируется реализовать к концу 2023 года.

Deutsche ReGas и тут пошла совершенно иным путем. В бизнес-концепции этой компании океанские СПГ-танкеры будут бросать якорь вдали от берега, отсюда менее крупные танкеры-челноки будут доставлять сжиженный газ в порт Лубмина, где будет пришвартован FSRU, из которого газ будет практически сразу (нужно проложить трубу примерно в 450 метров) поступать в магистральные газопроводы.

Дальнейшие планы Deutsche ReGas выглядят следующим образом: к концу 2023 года компания намерена арендовать еще одно FSRU, которое теперь уже бросит якорь вдали от берега, туда же, где поглубже, будет выведено первое регазификационное судно из порта Лубмина, что сразу существенно увеличит его пропускную способность, и оба плавучих СПГ-терминала начнут закачивать газ в ту трубу до суши, которую проложат RWE и Stena. Ведь этот газопровод, согласно законам ЕС, будет доступен всем участникам рынка. В результате планируется выйти на те самые ежегодные 13,5 млрд кубометров, что составит, для сравнения, четверть мощности "Северного потока".

Что из этих планов удастся реализовать, покажет время. Но если Deutsche ReGas через два месяца, в первых числах декабря, действительно введет в строй первый в Германии СПГ-терминал, то это станет прямо-таки рождественской историей о том, как два восточногерманских представителя среднего бизнеса благодаря своей предпринимательской инициативе и энергии сумели реализовать крайне нужный стране проект, обогнав немецкое государство и крупную энергетическую компанию.

После того, как легендарный Илон Маск за рекордные два года построил под Берлином свою гигафабрику, в Германии появилось выражение "реализовывать проекты с Tesla-скоростью". Кто знает, может впредь немцы будут говорить о "лубминской скорости".

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