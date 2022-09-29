"Северному потоку" - конец?

2 ч. назад 2 ч. назад

На подводных газопроводах в Балтийском море обнаружена 4-я утечка, на одной из ниток "Северного потока-2". Правительства европейских стран пытаются установить причины утечек, в ЕС и НАТО склоняются к версии о преднамеренном саботаже. Конкретный виновник при этом не называется. Некоторые западные эксперты подозревают за происшествием Россию, рассматривается и причастность к аварии Украины.