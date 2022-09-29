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"Северному потоку" - конец?

2 ч. назад

На подводных газопроводах в Балтийском море обнаружена 4-я утечка, на одной из ниток "Северного потока-2". Правительства европейских стран пытаются установить причины утечек, в ЕС и НАТО склоняются к версии о преднамеренном саботаже. Конкретный виновник при этом не называется. Некоторые западные эксперты подозревают за происшествием Россию, рассматривается и причастность к аварии Украины.

https://www.dw.com/ru/severnomu-potoku-konec-prognozy-adernoj-eskalacii-rf-i-ssa-dw-novosti-29092022/video-63288327
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