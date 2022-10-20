В Германии тепло, немцы экономят энергию, газ дешевеет

Всем, кто желает почитать про то, как немцы мерзнут без российского газа, придется набраться терпения: пока все идет совсем не так. Октябрь выдался в Германии очень теплым, многие домашние хозяйства не включают отопление, индустрия экономит энергию, накапливание запасов в уже почти полных газохранилищах продолжается, и все это ускорило падение цен на газ.

ПХГ накапливают запасы, а домохозяйства экономят

В прошлые годы в Германии вокруг 20 октября обычно начинался отбор газа из ПХГ, но на сей раз в этом нет необходимости. "Закачка по-прежнему продолжается", - сообщило в четверг в своей ежедневной сводке о состоянии газоснабжения в ФРГ Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA). По его данным, немецкие газохранилища заполнены в настоящий момент в среднем на 96,49%.

Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено уже почти на 90% Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Даже крупнейшее во всем Евросоюзе ПХГ Rehden мощностью почти 4 млрд кубометров, которое раньше контролировалось "Газпромом" и весной, до перехода под управление немецкого государства, было практически на нуле, теперь заполнено уже на 86,62%. Судя по ситуации на газовом рынке, его закачка, во всяком случае в ближайшее время, продолжится.

Ведь Германия по-прежнему каждый месяц, начиная с мая, потребляет существенно меньше газа, чем в среднем в аналогичный период в последние четыре года. Согласно опубликованным 20 октября свежим данным BNetzA за минувшую неделю, промышленные предприятия, домашние хозяйства и малый бизнес ФРГ расходовали с 10 по 16 октября в среднем 1759 гигаватт-час в день (ГВтч). Это экономия примерно на 27% по сравнению с 2018-2021 годами, когда этот показатель составлял 2407 ГВт-ч. А в первую неделю месяца экономия составила почти 30%.

При этом существенный вклад в сокращение потребления вносили именно домашние хозяйства и предприятия малого бизнеса, которые в статистике BNetzA объединены в одну группу. Из публикуемых на сайте агентства данных следует, что эта группа в первую неделю октября использовала на 29% меньше газа, чем в среднем в последние четыре года, а во вторую неделю - на 31% меньше. Таким образом, формальное начало отопительного сезона в Германии 1 октября на этот раз не привело к обычному для этого времени года увеличению расхода голубого топлива.

Метеорологи фиксируют "очень мягкую погоду"

Данные за текущую неделю, которые BNetzA представит в следующий четверг, наверняка подтвердят этот тренд. Ведь неделя началась с того, что в понедельник, 17 октября, в разных регионах Германии были зафиксированы 25 градусов: "бабье лето" оказалось в этом году особенно теплым. В ежедневных сводках Немецкой метеорологической службы (DWD) изо дня в день появляется фраза "для этого времени года очень мягкая погода".

Эта же формулировка содержится и в прогнозах погоды до конца месяца. DWD исходит из того, что воздух, особенно в многонаселенных регионах на западе и юго-западе страны, будет днем прогреваться до 20-22 градусов, а ночью охлаждаться до 11-16 градусов. При таких температурах мало кто в Германии будет активно пользоваться отоплением, так что по итогам октября экономия газа для обогрева жилья и коммерческих помещений (например магазинов, ресторанов, парикмахерских) вполне может составить 30% и даже несколько больше.

Газовый счетчик в немецком индивидуальном доме Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Кстати, именно на 30% немецким домохозяйствам и следует сократить потребление голубого топлива, чтобы Германия со следующего года могла вообще больше не использовать российский газ и к тому же успешно продвигалась бы к цели климатической нейтральности в 2045 году. Об этом 20 октября заявили ученые Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK), представляя в Берлине исследование, в котором они просчитали различные сценарии газоснабжения ФРГ в условиях набирающей силу декарбонизации немецкой экономики.

Пока трудно спрогнозировать, будут ли немцы и в последующие месяцы столь же сильно экономить газ по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет. Многое будет зависеть от погоды, а ее научно предсказать на несколько недель и тем более на несколько месяцев вперед невозможно. Однако можно прибегнуть к математическим моделям, опирающимся на метеорологические наблюдения и статистические данные.

Посвященный прогнозам погоды немецкий интернет-портал wetterprognose-wettervorhersage.de в начале октября проанализировал результаты таких метеорологических моделей на зимний период 2022/2023, представленных различными научными центрами, и пришел к выводу, что рассчитывать стоит скорее на аномально высокие температуры: "Ни одна из моделей прогнозирования не предсказывает более или менее нормальную зиму, не говоря уже о холодной зиме. Подсчеты в рамках одной из моделей указывают даже на чрезмерно теплую зиму, что во времена потепления климата было бы и не очень удивительно".

Европейские цены на газ падают с конца августа

Трудно сказать, в какой мере подобные метеорологические прогнозы влияют на оптовые цены в Европе, однако на фоне форсированного заполнения газохранилищ, теплой осени и существенной экономии энергии промышленностью и населением в разных странах ЕС европейские котировки фьючерсов на газ все последние недели неуклонно шли вниз. Собственно, падение идет с конца августа, когда "Газпром" вдруг объявил о новой якобы профилактической остановке "Северного потока".

8 сентября 2022. Открытие нового СПГ-терминала в нидерландском Эмсхавене вблизи границы с ФРГ Фото: ANP/IMAGO

На графике в сводке BNetzA четко виден пик, достигнутый 26 августа, когда европейский фьючерс "на месяц вперед" в условиях панического всплеска достиг 337, 24 евро за мегаватт-час (МВт-ч). После этого началось последовательное падение котировок, хотя Россия в начале сентября так и не возобновила снабжение по этому трубопроводу Германии и других стран северо-западной Европы российским газом.

Так, 30 сентября фьючерс стоил 190,45 евро, а 19 октября подешевел уже до 113,37 евро. Более того, с конца сентября цены "на день вперед", которые до этого фактически совпадали с фьючерсными котировками, оторвались от них и ускоренно пошли вниз, упав 17 октября до 62,2 евро. Через два дня они подросли до 69,81 евро. Тем не менее реальные партии газа, которые можно получить "на следующий день", по-прежнему стоят сейчас, как видим, намного меньше, чем "бумажные" контракты на поставку "через месяц", которыми часто играют биржевые спекулянты.

Подведем краткий итог: после начала отопительного сезона в Европе цены на газ не выросли, а существенно снизились, при этом в Германии в условиях необычно теплой погоды значительно сократилось потребление газа и одновременно почти до максимума выросли его запасы в ПХГ, откуда его можно будет брать в случае резкого и длительного похолодания, которое, однако, пока не предвидится. В общем, "замерзание немцев" откладывается.

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