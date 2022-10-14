Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Германия и без "Северного потока" на полмесяца раньше срока достигла цели по созданию запасов на зиму. Этому способствовала экономия газа предприятиями и домашними хозяйствами.

Газохранилища в Германии заполнены на 95,14%, сообщило 14 октября Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA). На этот средний показатель планировалось выйти к 1 ноября, так что цель по созданию запасов голубого топлива на зиму достигнута на полмесяца раньше срока.

С конца августа закачка проходила в условиях полного прекращения поставок из России по газопроводу "Северный поток", ее обеспечили трубопроводный газ из Норвегии и Нидерландов, а также импорт сжиженного газа через СПГ-терминалы в Нидерландах и Бельгии.

Вместимость ПХГ Германии - почти 25 млрд кубометров газа

Германия обладает крупнейшими в Евросоюзе подземными хранилищами газа, суммарная мощность 47 ПХГ составляет 24,6 млрд кубометров, что превышает четверть годовой потребности страны в голубом топливе и, соответственно, статистически может обеспечить снабжение страны в течение трех месяцев (зимой скорее двух).

Самым мощным в ФРГ и во всем ЕС газохранилищем является ПХГ Rehden на северо-западе страны, оно вмещает почти 4 млрд кубометров. До апреля 2022 года оно находилось под контролем дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, которая с прошлой осени держала его практически пустым. С тех пор как этот стратегический объект немецкой энергетической инфраструктуры управляется государством, там идет ускоренная закачка газа.

Газохранилище Rehden весной 2022 года оказалось фактически пустым. Им управлял тогда "Газпром" Фото: astora.de

Уровень заполнения ПХГ Rehden отдельно указывается в ежедневных сводках BNetzA. 14 октября он составил уже 83,74%, так что вполне возможно, что и это газохранилище к 1 ноября выйдет на предписанный целевой уровень в 95%.

Этому в любом случае будет способствовать установившаяся в Европе чрезвычайно теплая для середины октября погода. Так, в ближайшие дни в Германии, особенно в ее густонаселенных западных регионах, воздух, согласно прогнозам, будет прогреваться днем до 20 и, возможно, даже до 23 градусов. При таких температурах использование газа для отопления жилья наверняка существенно сократится.

Домашние хозяйства, малый бизнес и индустрия экономят энергию

Уже сейчас немецкие домашние хозяйства потребляют заметно меньше голубого топлива, чем в аналогичный период 2021 года и чем в среднем в последние четыре года. Так, на минувшей неделе, сообщило 13 октября BNetzA, домохозяйства и малый бизнес расходовали ежедневно в среднем 571 гигаватт-час, тогда как в 2018-2021 годах средний показатель потребления газа для данной недели составлял 805 гигаватт-часов.

Глава Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус Мюллер Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

По мнению президента BNetzA Клауса Мюллера (Klaus Müller), это связано не только с теплой погодой (температура была лишь на 0,7 градуса выше среднего показателя последних четырех лет), но и с сознательной, целенаправленной экономией энергии населением и бизнесом. "Если мы и дальше, когда станет холоднее, будем экономить как минимум 20 процентов газа, то сможем хорошо пройти зиму. Сейчас это зависит от всех нас", - подчеркнул глава ведомства.

Из публикуемых на сайте BNetzA графиков следует, что ежемесячное потребление газа в ФРГ весь этот год, за исключением апреля, было ниже средних показателей последних четырех лет, при этом сокращение на 20 и более процентов фиксировалось в мае, июле и августе, а в сентябре приблизилось к этой отметке, составив 17,4%.

При этом основную экономию обеспечили промышленные предприятия. Частично это связано с сокращением и в отдельных случаях с остановкой выпуска особо энергоемкой продукции, но главным образом это было достигнуто за счет перевода заводских электростанций и технологических процессов с газа на нефтепродукты или уголь.

Полные газохранилища – важный стабилизирующий фактор

Теперь, с началом отопительного сезона, важную роль предстоит сыграть домашним хозяйствам. По данным BNetzA, во второй половине сентября (38 и 39 календарные недели) они сжигали несколько больше газа, чем в аналогичные периоды последних четырех лет, но в целом домохозяйства и малый бизнес с мая расходуют голубое топливо более экономно, чем раньше.

Многие немцы готовы этой зимой ради экономии снизить на 1-2 градуса температуру в квартирах Фото: MiS/imago images

Это, естественно, во многом связано с чрезвычайной дороговизной газа, которую, правда, еще не ощутила в полной мере та часть немецких домохозяйств, у которых пока не истекли заключенные ранее контракты с энергетическими компаниями. Сильный ценовой стимул к экономии энергии вряд ли ослабнет из-за готовящихся сейчас мер правительства ФРГ по материальной поддержке потребителей газа. В частности, обсуждается предложение уже в декабре вернуть домашним хозяйствам деньги в размере месячной платы за газ.

Сколько именно газа в конечном счете сэкономят в предстоящие полгода немецкие домохозяйства, в немалой степени будет зависеть от зимних температур. Но в любом случае достигнутый теперь уровень заполнения газохранилищ Германии в 95% является важной подстраховкой, необходимым стабилизирующим фактором для газоснабжения крупнейшей страны ЕС. При сильных холодах именно эти запасы станут необходимым дополнением к тем текущим поставкам, которые по-прежнему будут идти из Норвегии, Нидерландов и с СПГ-терминалов, причем как с зарубежных, так впредь и с немецких. Ожидается, что первые две или даже три регазификационные установки в портах Германии приступят к работе уже в декабре.

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