В ФРГ представили план помощи потребителям при оплате газа

План по снижению расходов на газ для потребителей в ФРГ предусматривает одноразовую выплату субсидии в декабре 2022 года и введение пониженной цены на часть потребляемого газа в период с марта 2023 по апрель 2024 года.

В Германии в понедельник, 10 октября, был представлен двуступенчатый план по смягчению последствий резкого роста цен на газ для потребителей.

Как пояснила Вероника Гримм (Veronika Grimm) - председатель экспертной комиссии, подготовившей этот проект, - на первом этапе, в декабре 2022 года, государство должно будет полностью компенсировать расходы на ожидаемый за этот месяц счет за газ, ориентируясь на сумму, которую потребитель уплатил за газ в сентябре. Эта выплата, в свою очередь, должна стать "финансовым мостиком на пути ко введению "тормоза" для цены на газ", - отметила экономист.

На втором этапе реализации плана, с марта 2023 по апрель 2024 года, в отношении 80 процентов от ожидаемого объема потребления газа цена будет снижена до 12 центов за киловатт-час. За энергию свыше этого объема потребителю придется расплачиваться по указанной в договоре с поставщиком цене.

По словам Вероники Гримм, которая также является членом Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совета мудрецов"), этот проект направлен на две цели: облегчение бремени для потребителей и создание стимула для экономии газа. "Я думаю, что экспертная комиссия разработала хорошее и в то же время выполнимое предложение", - добавила она.

Субсидии на оплату газа для промышленности

Для промышленных компаний, то есть клиентов с высоким потреблением газа и специальными контрактами, объем голубого топлива, который будет оплачиваться по пониженной цене, будет эквивалентен 70 процентам от их потребления в 2021 году. За этот объем газа с компаний будет взыматься цена в 7 центов за киловатт-час. За объемы газа, израсходованные сверх этой нормы, будет производиться оплата по рыночной цене. Ожидается, что под действие такого принципа расчета в Германии попадут около 25 000 предприятий.

Как пояснили эксперты, общая стоимость реализации двухступенчатого плана составит 91 млрд евро. Из них 66 млрд евро пойдут на субсидии домохозяйствам и малому бизнесу и 25 млрд евро - на смягчение финансовой нагрузки на крупные промышленные предприятия.

При этом с полученных субсидий придется заплатить налоги. Так что фактическая стоимость программы для германского государства окажется несколько ниже.

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