"Совет мудрецов Германии"

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Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ.
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Контекст
Экономисты ожидают роста ВВП ФРГ в 2021 году на 3,7 процента
Экономисты ожидают роста ВВП ФРГ в 2021 году на 3,7 процента
Экономика ФРГ вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав 5-процентное падение 2020 года, считают аналитики IWH.
Экономика и бизнес
12.03.2021
12 марта 2021 г.
"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии
"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии
Экономисты назвали факторы, способные помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента.
Экономика и бизнес
21.02.2021
21 февраля 2021 г.
Экономисты ФРГ все пессимистичнее оценивают ситуацию
Экономисты ФРГ все пессимистичнее оценивают ситуацию
"Совет мудрецов" теперь полагает, что в 2020 году экономика в Германии обвалится на 6,5%.
Экономика и бизнес
23.06.2020
23 июня 2020 г.
Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП
Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП
"Совет мудрецов" ФРГ оценил влияние вируса на экономику. Эксперты допускают и масштабные приостановки производства.
Экономика и бизнес
30.03.2020
30 марта 2020 г.
МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны
МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны
Главной причиной ослабления экономических показателей в еврозоне эксперты из МВФ считают стагнацию в экономике Германии.
Экономика и бизнес
06.11.2019
6 ноября 2019 г.
"Совет мудрецов" ФРГ видит угрозу в торговых спорах с США
"Совет мудрецов" ФРГ видит угрозу в торговых спорах с США
Немецкая экономика "переживает высококонъюнктурную фазу", констатирует Совет экономических экспертов.
Политика
21.03.2018
21 марта 2018 г.
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