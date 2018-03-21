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"Совет мудрецов Германии"

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Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ.

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Контекст

Люди в масках в магазине в Мюнхене (фото из архива)

Экономисты ожидают роста ВВП ФРГ в 2021 году на 3,7 процента

Экономисты ожидают роста ВВП ФРГ в 2021 году на 3,7 процента

Экономика ФРГ вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав 5-процентное падение 2020 года, считают аналитики IWH.
Экономика и бизнес12 марта 2021 г.
Женщина в медицинской маске на заводе ZF во Фридрихсхафене

"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии

"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии

Экономисты назвали факторы, способные помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента.
Экономика и бизнес21 февраля 2021 г.
В порту Бремерхафена

Экономисты ФРГ все пессимистичнее оценивают ситуацию

Экономисты ФРГ все пессимистичнее оценивают ситуацию

"Совет мудрецов" теперь полагает, что в 2020 году экономика в Германии обвалится на 6,5%.
Экономика и бизнес23 июня 2020 г.
Контейнеры в порту Гамбурга

Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП

Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП

"Совет мудрецов" ФРГ оценил влияние вируса на экономику. Эксперты допускают и масштабные приостановки производства.
Экономика и бизнес30 марта 2020 г.
Рост ВВП еврозоны зависит от немецкого экспорта

МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны

МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны

Главной причиной ослабления экономических показателей в еврозоне эксперты из МВФ считают стагнацию в экономике Германии.
Экономика и бизнес6 ноября 2019 г.
Купюры евро

"Совет мудрецов" ФРГ видит угрозу в торговых спорах с США

"Совет мудрецов" ФРГ видит угрозу в торговых спорах с США

Немецкая экономика "переживает высококонъюнктурную фазу", констатирует Совет экономических экспертов.
Политика21 марта 2018 г.
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