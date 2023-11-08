Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом

В Германии - рецессия, но она закончится, а инфляция снизится. Однако для подъема этого мало, считает "Совет мудрецов". Экономические эксперты требуют инвестиций и реформ.

В Германии - экономический спад, и по итогам 2023 года ВВП ФРГ снизится на 0,4%. Однако в следующем году он вырастет на 0,7%. Одновременно замедлится инфляция, темпы которой уже сократились вдвое, но тем не менее составят в этом году в среднем 6,1%. В 2024 году они упадут до 2,6%, что уже близко к оптимальному показателю на уровне чуть ниже двух процентов.

"Экономическое восстановление задерживается"

Таковы ключевые цифры из осеннего доклада Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ, который в Германии по традиции называют "Советом мудрецов". 8 ноября входящие в него пять профессоров экономики представили свои прогнозы и рекомендации сначала канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz), а затем общественности в ходе пресс-конференции в Берлине.

Берлин, 8 ноября 2023. "Совет мудрецов" вручает канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и членам его правительства доклад о состоянии и перспективах экономики Германии Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

По сравнению с весенним докладом оценка экономической динамики в ФРГ заметно ухудшилась. Если в марте "Совет мудрецов" прогнозировал на нынешний год хоть небольшой, но все же рост ВВП на 0,2%, то теперь он был вынужден констатировать его неизбежное снижение, хотя и не очень сильное. Однако ученые сосредоточились не столько на самой цифре, сколько на том, что "с момента начала пандемии коронавируса у Германии - самый слабый рост среди всех экономик еврозоны".

На этом фоне ожидаемое в следующем году небольшое увеличение ВВП принципиально ситуацию не изменит. "Экономическое восстановление задерживается", - предупредили эксперты и высказали опасение, что в обозримом будущем темпы роста могут составить всего лишь треть от той скорости, с которой немецкая экономика развивалась во время бума 2010-х годов.

Демографические проблемы и нехватка инвестиций

Нынешний спад "Совет мудрецов" связывает прежде всего с энергетическим кризисом, который особенно сильно ударил по немецкой экономике из-за того, что в Германии энергоемкие отрасли промышленности вносят существенно более важную вклад в ВВП, чем во многих других странах. Другим фактором торможения стало падение покупательной способности населения из-за высокой инфляции.

Химическая промышленность - одна из самых энергоемких отраслей немецкой экономики Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Однако впредь тормозить развитие экономики ФРГ будут главным образом демографические проблемы, низкие темпы роста производительности труда, нехватка инвестиций и недостаточное количество инновационных фирм, считают экономические советники правительства. В своем докладе они предлагают целый список политических мер, которые содействовали бы решению этих проблем.

Так, для преодоления демографических проблем, которые обострятся из-за начавшегося массового выхода на пенсию наиболее многочисленного поколения, они предлагают усиленную миграцию иностранных квалифицированных кадров, более активное вовлечение в трудовую деятельность женщин и пожилых, а также изменения в пенсионной системе с прицелом на то, чтобы параллельно с ростом продолжительности жизни к 2050 году повысить пенсионный возраст до 68 лет.

Для стимулирования инвестиций в обновление стареющей производственной базы "Совет мудрецов" рекомендует, в частности, целенаправленное развитие немецкого и европейского рынков капитала, чтобы инновационные фирмы могли бы путем выпуска акций собирать необходимые им средства.

Паи инвестиционных фондов для школьников

Для того, чтобы приучить подрастающие поколения вкладывать деньги на биржах, эксперты предлагают каждому ребенку от 6 до 18 лет ежемесячно выплачивать по 10 евро в виде паев инвестиционных фондов. По их подсчетам, такая мера обходилась бы государству ежегодно в 1,2 млрд евро в год, однако способствовала бы как инвестициям, так и повышению экономической грамотности населения.

На вопрос журналистов, как на экономике Германии может сказаться нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ профессор Моника Шнитцер (Monika Schnitzer) ответила, что кризисное развитие событий как во время нефтяного шока 1970-х годов в данный момент не предвидится.

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