Рекорд занятости в Германии и новые шансы на рынке труда ФРГ

Число работающих немецев могло быть и выше. Об этом говорят сотни тысяч вакансий и невостребованные места в системе профобучения. Из-за пробуксовки экономики чуть выросла безработица.

Никогда еще в объединенной Германии число работающих не было столь высоким, как сейчас: 46 миллионов человек. О новом рекорде занятости в ФРГ, установленном по итогам сентября, 2 ноября объявило Федеральное статистическое ведомство (Destatis). По сравнению с сентябрем прошлого года число жителей страны, имеющих трудовой заработок и платящих налоги и социальные взносы, выросло на 291 000 человек. Но занятость могла быть еще выше.

Срочно нужны работники и учащиеся

В тот же день Федеральное агентство по труду (BA) сообщило, что по всей стране в октябре было зарегистрировано почти 749 000 вакансий. При этом срок их закрытия вырос за год со 139 дней до 153 дней. Иными словами, немецким работодателям приходится сейчас в среднем пять месяцев искать подходящего кандидата, в том числе и за границей. Особенно трудно найти работников и специалистов в таких сферах, как здравоохранение, строительная отрасль, ремесленные услуги, IT-индустрия. Остро не хватает также профессиональных водителей обоих полов, а также воспитательниц и воспитателей, подчеркнуло BA.

Немецкая система профобучения на производстве: мест больше, чем желающих Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Одновременно, по данным агентства по труду, на немецких предприятиях остается 73 тысячи вакантных мест в системе профессионально-технического образования (Ausbildung). Обучение происходит здесь на протяжении от 2 до 3,5 лет главным образом на производстве при одновременном посещении профтехучилища. "С особым трудом, - отметило BA в отдельном сообщении 2 ноября, - удавалось заполнять места на обучение профессиям в сфере производства и продажи продуктов питания, на предприятиях по выпуску ортопедической и реабилитационной техники, в строительной и близких к ней отраслях, в области управления транспортными средствами, на металлообрабатывающих предприятиях, а также в гостиничном бизнесе и в общепите".

Таким образом, шансы найти работу на немецком рынке труда или приступить в Германии к получению среднего профессионального образования по-прежнему высоки, несмотря на очевидную пробуксовку немецкой экономики и ожидаемое в этом году небольшое сокращение ВВП.

Хорошие новости для украинцев и других иностранцев

Все это - хорошие новости для иностранных кадров с квалификацией и даже без нее, желающих трудоустроиться в Германии. Особенно для граждан Украины, которые, спасаясь от войны, нашли здесь убежище, а также для их окончивших школу детей. Тем более, что правительство ФРГ в октябре изменило курс в отношении трудоустройства украинских беженцев и теперь будет требовать от них более активного поиска работы, особенно если они уже прошли языковые курсы.

Ярмарка вакансий для украинских беженцев в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

К тому же накануне, 1 ноября, правительство ФРГ приняло ряд решений, которые должны облегчить трудоустройство уже находящихся в Германии граждан других стран, прежде всего - соискателей убежища. Так, фактически отменено правило, запрещающее работать лицам, которым предоставлена отсрочка от депортации (Duldung). Впредь немецкие предприятия смогут, как правило, брать на работу иностранцев с таким статусом. По данным на середину года, его имели в Германии почти 225 000 человек. К ним относятся лица, у которых нет документов, которые проходят курс лечения или, к примеру, имеют несовершеннолетнего ребенка, получившего вид на жительство, поясняет информационное агентство dpa.

Так что в Берлине правящая коалиция рассчитывает на то, что украинцы и граждане других не входящих в ЕС стран в ближайшее время внесут заметный вклад в утоление сложившегося на немецком рынке кадрового голода. Он носит уже хронический характер, прежде всего из-за старения общества.

Безработица невысокая, но она выросла

Однако в последние месяцы спрос на трудовые ресурсы из-за слабой экономической конъюнктуры все же снизился. Тот факт, что "немецкая экономика вот уже больше года фактически топчется на месте", не мог не сказаться на рынке труда, хотя он "держится сравнительно неплохо", подчеркнула, представляя свежие данные Федерального агентства по труду, его глава Андреа Налес (Andrea Nahles).

Головной офис Федерального агентства по труду в Нюрнберге Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Так, безработица в октябре по сравнению с сентябрем сократилась, но все же не столь сильно, как это обычно бывает в период осеннего экономического оживления после летних каникул. По данным BA, в Германии в октябре не имели работу 2,6 млн человек, это 5,7% трудоспособного населения. В октябре прошлого года данный показатель составлял 5,3%, так что за год уровень безработицы немного вырос, хотя все еще находится на сравнительно низком уровне.

Впрочем, по подсчетам статистиков из Destatis, а они используют методику Международной организации труда (ILO), уровень безработицы в Германии составляет всего 3%, а безработными являются 1,34 млн человек (при населении ФРГ в 84,5 млн человек). Однако в целом подсчеты статистического ведомства тоже указывают на замедление положительных тенденций и частичное ухудшение ситуации на немецком рынке труда.

Но уже в следующем году тренд изменится, заверил 2 ноября глава Немецкого федерального банка (бундесбанка) Йоахим Нагель (Joachim Nagel). "У нас вновь будет рост", - заявил он в беседе с журналистами телекомпании ARD. Речь идет о росте экономики и, соответственно, спроса на трудовые ресурсы. Так что нынешний рекорд занятости в Германии наверняка не был последним. Ведь три четверти миллиона вакансий по-прежнему не заполнены.

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