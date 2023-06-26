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Экономика и бизнесГермания
Андрей Гурков
26 июня 2023 г.
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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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Топ-тема

Евгений Пригожин и Владимир Путин (фото из архива)

Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

Конфликты4 ч. назад
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Другие публикации DW

Ведущие DW Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Ежедневный Путин. Что будет с ЧВК "Вагнер"? DW Новости Шоу

Ежедневный Путин. Что будет с ЧВК "Вагнер"? DW Новости Шоу

Политика2 ч. назад59:16 мин.
Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин выступает с речью, говоря " бла бла бла бла бла", над ним надпись "Царь-речь", а рядом изображения "Царь-пушки" и "Царь-колокола"

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Политика3 ч. назад
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Конфликты6 ч. назад
Бавария: фермерское хозяйство с солнечными батареями и церковь в баварском стиле

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Экономика и бизнес3 ч. назад
При входе на рынок в Бресте

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Общество3 ч. назад
Еврейский кампус Pears в Берлине

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Культура4 ч. назад
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