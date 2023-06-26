Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты
Галерея DW о том, какие предприятия строят сейчас в разных регионах ФРГ производители чипов, электромобилей и аккумуляторных батарей к ним, лекарств, а также импортеры СПГ.
Завод чипов вместо угольной ТЭС
Наглядная иллюстрация структурных изменений в экономике ФРГ: в федеральной земле Саар на месте старой угольной электростанции американская корпорация Wolfspeed построит к 2027 году крупнейший в мире завод по выпуску полупроводников на основе карбида кремния. Такие инновационные чипы увеличивают дальность пробега электромобилей. На презентацию проекта в феврале 2023 приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Рекордный проект Intel на 30 млрд евро
Крупный проект американского гиганта микроэлектроники: Intel соорудит к 2028 году под Магдебургом в земле Саксония-Анхальт комплекс из двух заводов по выпуску чипов и оснастит их оборудованием новейшего поколения. Это самая крупная прямая иностранная инвестиция в истории ФРГ. Решение начать строительство принято в июне 2023 после согласия немецких властей увеличить субсидии до 10 млрд евро.
Второй завод Infineon в Дрездене
Infineon впервые вкладывает 5 млрд евро в сооружение и оснащение одного предприятия. Оно войдет в строй к концу 2026 года в Дрездене, где у лидера немецкой микроэлектроники уже есть завод. Ведь здесь сформировался европейский центр производства чипов, получивший название "Кремниевая Саксония". Символический старт строительству дали в мае 2023 политические лидеры города, региона, ФРГ и ЕС.
Apple разрабатывает чипы в Мюнхене
В Германии расширяется не только производство, но и разработка чипов. Главный европейский исследовательский и конструкторский центр Apple уже многие годы находится в столице Баварии Мюнхене. В 2021 году американская корпорация вложила в его развитие 1 млрд евро, в марте 2023 выделила дополнительно еще 1 млрд евро. На снимке: глава Apple Тим Кук (в центре) с двумя из 2500 инженеров центра.
Ford переключился на электромобили
Старт строительству завода Ford в Кельне дал в 1930 году еще сам легендарный Генри Форд. Однако в июне 2023 на его территории открылось фактически новое предприятие Cologne Electric Vehicle Center. В перепрофилирование автозавода в земле Северный Рейн-Вестфалия на выпуск электромобилей американская корпорация вложила 2 млрд долларов. Первой электрической моделью станет внедорожник Explorer.
VW строит завод аккумуляторных батарей
Немецкий концерн Volkswagen форсирует переход на выпуск электромобилей. Поэтому VW строит сейчас в Зальцгиттере в Нижней Саксонии рядом со своим главным моторостроительным предприятием завод по выпуску аккумуляторных батарей, ведь это - ключевой элемент электромобилей. На снимке: так в 2025 году будет выглядеть новый завод, где получат работу те, кто пока делает двигатели внутреннего сгорания.
Mercedes-Benz взялся за утилизацию
Для производства аккумуляторных батарей нужны, например, кобальт, алюминий, никель, марганец. Немецкий концерн Mercedes-Benz намерен это и другое сырье не только импортировать, но и самостоятельно "добывать", утилизируя отслужившие батареи от своих электромобилей. Строительство завода по их ресайклингу началось в марте 2023 в Куппенхайме в земле Баден-Вюртемберг. Научными партнерами стали 3 вуза.
Литий из Канады и Восточной Германии
Добывать литий на собственном месторождении в Канаде, перерабатывать его в Германии и поставлять для производства аккумуляторных батарей эксклюзивному партнеру - автоконцерну Mercedes-Benz. Такова бизнес-модель германо-канадской компании Rock Tech Lithium. В марте 2023 она начала строить в Губене в земле Бранденбург завод, который в 2026 году должен выдать первые тысячи тонн гидрооксида лития.
Бурный рост после вакцины от ковида
Разработанная немецкой фармкомпанией BioNTech вакцина от ковида, которую из-за партнерства с американской корпорацией Pfizer многие называли "пфайзеровской", обеспечила фирме из Майнца в земле Рейнланд-Пфальц многомиллиардную прибыль.Теперь BioNTech, нацеленная прежде всего на борьбу с раком, строит на эти деньги лаборатории и производственные здания, в том числе рядом со своей штаб-квартирой.
В ФРГ - новая отрасль: СПГ-индустрия
Зимой 2022/2023 в Германии вместе с первыми тремя плавучими СПГ-терминалами появилась новая отрасль: она занимается импортом и регазификацией сжиженного газа. Предстоящей зимой число судов-заводов должно вырасти до шести. Часть этих терминалов, например в Вильгельмсхафене в Нижней Саксонии, планируется превратить из временных в стационарные, способные в будущем принимать "зеленый" водород.