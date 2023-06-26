В Германии расширяется не только производство, но и разработка чипов. Главный европейский исследовательский и конструкторский центр Apple уже многие годы находится в столице Баварии Мюнхене. В 2021 году американская корпорация вложила в его развитие 1 млрд евро, в марте 2023 выделила дополнительно еще 1 млрд евро. На снимке: глава Apple Тим Кук (в центре) с двумя из 2500 инженеров центра.