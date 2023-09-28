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Институты предсказали падение экономики Германии в 2023 году

Роман Сулима
28 сентября 2023 г.

Ведущие институты экономических исследований предполагают, что в текущем году спад в экономике Германии составит 0,6 процента. Но в 2024 году они ожидают рост в 1,3 процента.

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Человек смотрит на портовые краны
Фото: Joern Pollex/Getty Images

Пять ведущих институтов экономических исследований понизили прогноз развития ВВП Германии по сравнению с весенней оценкой: вместо прироста в 0,3 процента немецкую экономику по итогам 2023 года ожидается спад в 0,6 процента. Об этом говорится в представленном в четверг, 28 сентября, в Берлине совместном докладе институтов.

Что послужило причиной спада

"Наиболее важной причиной рецессии является то, что промышленность и частное потребление восстанавливаются медленнее, чем мы ожидали весной", - сказал Оливер Хольтемёллер, заместитель руководителя Института экономических исследований Лейбница в Галле (IWH).

Резкий рост цен на энергоносители в 2022 году затормозил восстановление экономики после пандемии коронавируса, инфляция истощает покупательную способность населения, а повышения ключевой банковской процентной ставки оказывают давление на строительную отрасль, говорится в отчете. 

Экономисты ожидают умеренного роста безработицы в текущем году до 2,6 млн человек, а в 2024 году прогнозируют ее небольшое снижение. Кроме того, они предсказывают ослабление инфляции. Ожидается, что в текущем году она составит 6,1%, а в 2024 году снизится до 2,6 процента.

Рост ВВП не за горами

На следующий, 2024 год, экономисты ведущих институтов понизили свой весенний прогноз прироста ВВП страны всего на 0,2 процентного пункта - до 1,3 процента. В последнее время зарплаты растут, догоняя инфляцию, цены на энергоносители снизились, поэтому покупательная способность возвращается, говорится в исследовании. Соответственно, ожидается, что к концу 2023 года экономический спад в Германии затормозится.

Кроме IWH, в составлении прогноза приняли участие Институт экономических исследований (IFO), Институт мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований в Эссене (RWI) и Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW).

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