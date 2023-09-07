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ПолитикаГермания

Немецкие экономисты фиксируют сокращение экономики ФРГ

Сергей Ромашенко
7 сентября 2023 г.

В экономике Германии продолжается спад. По объему ВВП Германия в международном сравнении находится среди стран с наихудшими показателями, сообщили три немецких института экономики.

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немецкие банкноты и монеты
Фото: picture alliance/Fotostand

Ведущие институты экономики ФРГ констатируют продолжающийся спад немецкой экономики. "Вопреки ожиданиям, восстановления экономики во втором полугодии не произойдет. Охлаждение продолжается, почти во всех отраслях просматривается тенденция к застою", - заявил глава отдела конъюнктуры института экономики ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) в четверг, 7 сентября, в Берлине.

На текущий год ifo прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,4 процента. Институт экономических исследований Галле (IWH) также констатирует, что в ФРГ продолжается сокращение экономики и прогнозирует снижение ВВП на 0,5 процента. А институт RWI в Эссене еще сильнее скорректировал свой прогноз в сторону понижения - теперь эссенские экономисты полагают, что экономика Германии сократится в текущем году на 0,6 процента.

Рост безработицы и инфляции

Все три института прогнозируют рост безработицы до 2,6 млн человек и инфляцию на уровне шести процентов. Федеральное статистическое ведомство 7 сентября сообщило, что в июле промышленное производство в Германии сократилось по сравнению с июнем с учетом сезонных факторов на 1,8 процента.

Тимо Вольмерсхойзер из института ifo отметил, что по объему ВВП Германия в международном сравнении сейчас находится среди стран с наихудшими показателями.

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Рост инфляции в Германии

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