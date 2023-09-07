Немецкие экономисты фиксируют сокращение экономики ФРГ

В экономике Германии продолжается спад. По объему ВВП Германия в международном сравнении находится среди стран с наихудшими показателями, сообщили три немецких института экономики.

Ведущие институты экономики ФРГ констатируют продолжающийся спад немецкой экономики. "Вопреки ожиданиям, восстановления экономики во втором полугодии не произойдет. Охлаждение продолжается, почти во всех отраслях просматривается тенденция к застою", - заявил глава отдела конъюнктуры института экономики ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) в четверг, 7 сентября, в Берлине.

На текущий год ifo прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,4 процента. Институт экономических исследований Галле (IWH) также констатирует, что в ФРГ продолжается сокращение экономики и прогнозирует снижение ВВП на 0,5 процента. А институт RWI в Эссене еще сильнее скорректировал свой прогноз в сторону понижения - теперь эссенские экономисты полагают, что экономика Германии сократится в текущем году на 0,6 процента.

Рост безработицы и инфляции

Все три института прогнозируют рост безработицы до 2,6 млн человек и инфляцию на уровне шести процентов. Федеральное статистическое ведомство 7 сентября сообщило, что в июле промышленное производство в Германии сократилось по сравнению с июнем с учетом сезонных факторов на 1,8 процента.

Тимо Вольмерсхойзер из института ifo отметил, что по объему ВВП Германия в международном сравнении сейчас находится среди стран с наихудшими показателями.

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