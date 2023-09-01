Опрос: экономика и мигранты заботят немцев больше, чем война

Немцев больше всего беспокоят состояние экономики страны, ситуация с мигрантами и экология. Интерес к войне в Украине среди жителей ФРГ значительно угас, свидетельствуют результаты соцопроса ARD-Deutschlandtrend.

28 процентов немцев считают главной темой, на которую сейчас стоит обратить внимание политикам, состояние экономики ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 31 августа, результаты соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

На втором месте находится тема иммиграции в Германию и беженцев - ее считают очень важной 26 процентов жителей ФРГ. Темой охраны окружающей среды и климата, которая еще в апреле считалась респондентами первой по важности, сейчас озабочены только 18 процентов опрошенных.

При этом война России против Украины , судя по результатам опроса, стала интересовать немцев гораздо меньше. Сейчас ее называют в числе важнейших проблем только 9 процентов опрошенных - против почти 25 процентов в апреле.

Немцы считают оппозицию компетентной в важнейших вопросах

Респондентов также спрашивали, представители какой из политических партий, по их мнению, наиболее компетентны в ключевых вопросах. Выяснилось, что самыми копетентными в темах экономики и миграции немцы считают оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС: в их пользу здесь высказались 35 и 24 процента соответственно. Главными экспертами по вопросам экологии и климата 33 процента считает "зеленых", а в социальной политике 28 процентов доверяют СДПГ.

Репрезентативный опрос проводился 28-30 августа онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1310 респондентов.

Смотрите также: