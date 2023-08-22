Совет экспертов раскритиковал политику ФРГ по защите климата

Федеральное правительство Германии слишком оптимистично оценивает эффективность предпринимаемых мер по борьбе с изменением климата, заявили в Экспертном совете по вопросам климата, который консультирует правительство в этих вопросах. Об этом пишет агентство dpa во вторник, 22 августа.

Даже если программа правящей коалиции по защите климата будет полностью реализована, выбросы парниковых газов, вероятно, сократятся меньше, чем прогнозировалось, заявил председатель независимого совета Ханс-Мартин Хеннинг (Hans-Martin Henning).

По закону о защите климата, принятом в Германии в 2020 году, выбросы парниковых газов в стране к 2030 году должны сократиться как минимум на 65 процентов по сравнению с 1990 годом. По оценке правительства, между 2021 и 2030 годами необходимо устранить выбросы в размере 200 мегатонн эквивалента CO2. Экспертный совет сомневается в этом прогнозе.

Поскольку для лучшей оценки целей различные виды парниковых газов приводятся к эквиваленту CO2, возникает "непоследовательная ситуация с данными", указал Хеннинг. На практике это означает, что сделать надежный прогноз относительно общего воздействия программы защиты климата невозможно, что является нарушением закона, предупредил он. Кроме того, аналитики ожидают меньшего, чем прогнозировалось, сокращения выбросов парниковых газов в строительном секторе - в основном из-за изменившегося законодательства об отоплении.

Экологи после отчета экспертного совета просят принять меры

На фоне критики со стороны экспертного совета различные экологические объединения Германии обратились к правительству с просьбой внести существенные улучшения в политику по защите климата, пишет AFP. "Программа федерального правительства по защите климата является противоположностью ответственной политики. Мы призываем к созданию программы чрезвычайной климатической помощи, особенно в транспортном секторе", - заявили в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

"Федеральный канцлер должен добиться того, чтобы продолжающееся нарушение закона об охране климата всем правительством наконец прекратилось", - потребовали в организации Germanwatch.

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