  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КлиматГермания

Совет экспертов раскритиковал политику ФРГ по защите климата

Даниил Сотников
2 ч. назад

Экспертный совет предупредил правительство Германии об изъянах в методологии подсчета выброса парниковых газов.

https://p.dw.com/p/4VRLe
Члены экспертного совета по вопросам климата
Члены экспертного совета по вопросам климатаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Федеральное правительство Германии слишком оптимистично оценивает эффективность предпринимаемых мер по борьбе с изменением климата, заявили в Экспертном совете по вопросам климата, который консультирует правительство в этих вопросах. Об этом пишет агентство dpa во вторник, 22 августа.

Даже если программа правящей коалиции по защите климата будет полностью реализована, выбросы парниковых газов, вероятно, сократятся меньше, чем прогнозировалось, заявил председатель независимого совета Ханс-Мартин Хеннинг (Hans-Martin Henning).

По закону о защите климата, принятом в Германии в 2020 году, выбросы парниковых газов в стране к 2030 году должны сократиться как минимум на 65 процентов по сравнению с 1990 годом. По оценке правительства, между 2021 и 2030 годами необходимо устранить выбросы в размере 200 мегатонн эквивалента CO2. Экспертный совет сомневается в этом прогнозе.

Поскольку для лучшей оценки целей различные виды парниковых газов приводятся к эквиваленту CO2, возникает "непоследовательная ситуация с данными", указал Хеннинг. На практике это означает, что сделать надежный прогноз относительно общего воздействия программы защиты климата невозможно, что является нарушением закона, предупредил он. Кроме того, аналитики ожидают меньшего, чем прогнозировалось, сокращения выбросов парниковых газов в строительном секторе - в основном из-за изменившегося законодательства об отоплении.

Экологи после отчета экспертного совета просят принять меры

На фоне критики со стороны экспертного совета различные экологические объединения Германии обратились к правительству с просьбой внести существенные улучшения в политику по защите климата, пишет AFP. "Программа федерального правительства по защите климата является противоположностью ответственной политики. Мы призываем к созданию программы чрезвычайной климатической помощи, особенно в транспортном секторе", - заявили в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

"Федеральный канцлер должен добиться того, чтобы продолжающееся нарушение закона об охране климата всем правительством наконец прекратилось", - потребовали в организации Germanwatch.

Смотрите также:

Наводнение в Словении - как предотвратить такую катастрофу?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему погибли миллионы рыб - ждать ли новую экологическую катастрофу на Одере? | Европа в фокусе (22.06.2023)

Почему погибли миллионы рыб - ждать ли новую экологическую катастрофу на Одере? | Европа в фокусе (22.06.2023)

Многие страны страдают сейчас от аномальной жары. По прогнозам синоптиков, нынешнее лето может стать для европейских стран самым жарким за время измерений. Дальнейшее потепление грозит новыми экологическими катастрофами. Таким, как произошла прошлым летом на реке Одер на границе ФРГ и Польши. Здесь была зафиксирована массовая гибель рыбы. Этим летом угроза повторения катастрофы весьма высока.
Политика22 июня 2023 г.26:40 мин.
external

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?
Экономика и бизнес21 ноября 2022 г.04:34 мин.
На греческом острове Родос после пожаров

Юг Европы из-за изменения климата больше не будет привлекать туристов?

Юг Европы из-за изменения климата больше не будет привлекать туристов?

Весь регион Средиземного моря из-за изменения климата все чаще сталкивается с жарой, засухой, лесными пожарами. Как это отразится на потоке туристов, и какие прогнозы дают эксперты?
Общество17 августа 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 года

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Экономика и бизнес21 ч. назад
Карикатура - российская станция "Луна-25" падает на поверхность Луны, разваливаясь на детали еще в полете, на Луне в разные стороны разбегаются инопланетяне.

Крушение "Луны-25": кроме амбиций, пострадавших нет?

Крушение "Луны-25": кроме амбиций, пострадавших нет?

Политика22 ч. назад
Шествие российской оппозиции в Берлине, 20 августа 2023 года

Леонид Волков: Ждем от ФРГ большей жесткости и решительности

Леонид Волков: Ждем от ФРГ большей жесткости и решительности

Общество23 ч. назад
Девушка Au Pair с двумя детьми

Au Pair в Германии: няня или дешевая рабсила?

Au Pair в Германии: няня или дешевая рабсила?

Общество23 мин. назад
Космодром "Восточный" перед запуском "Луны-25" "украсили" символами войны в Украине V и Z

СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

Политика21 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский в истребителе F-16

F-16 из Нидерландов и Дании и иные события 543-го дня войны

F-16 из Нидерландов и Дании и иные события 543-го дня войны

Конфликты20 августа 2023 г.
На главную страницу