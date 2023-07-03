Экономист: Германии необходимы 1,5 млн иммигрантов в год

Чтобы справиться с проблемой нехватки квалифицированных кадров, Германии необходимо 1,5 млн иммигрантов в год, считает председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер (Monika Schnitzer). С учетом высоких показателей эмиграции из Германии, речь идет о 400 тысячах новых жителей страны в год. В интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 3 июля, эксперт призвала власти принять для притока специалистов из других государств.

По словам Шнитцер, ФРГ срочно необходимо улучшить условия для приема иммигрантов. "Если Intel будет строить завод в Магдебурге и захочет привлечь для него иностранных специалистов, они должны чувствовать себя там желанными", - подчеркнула эксперт.

Правительство Германии, разрабатывая новый закон о квалифицированных кадрах, движется в правильном направлении, но этого недостаточно, считает глава "Совета мудрецов". В частности, не следует требовать от каждого недавно приехавшего в Германию иностранца знания немецкого языка, а позаботиться о владении английским всех сотрудников ведомств по делам иностранцев, уверена она.

В Германии разрабатывают новый закон о въезде квалифицированных кадров

Немецкая правительственная коалиция приняла решение облегчить трудоустройство квалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС, и разработала законопроект, который разрешает въезд в Германию иностранцам, владеющим немецким языком или работающим по одной из дефицитных специальностей, даже без свидетельства о трудоустройстве или обучении. Иностранцам, имеющим профессиональную квалификацию, будет разрешено более гибко подходить к выбору рабочего места, то есть они смогут работать не только по специальности, которой обучались, но и по другим.

В некоторых отраслях, если у человека имеется достаточный трудовой опыт, ему не придется добиваться признания квалификации, что обычно занимало длительное время. Те же, у кого нет профессиональной квалификации, получат возможность приобрести ее в Германии. Новые правила предполагают введение системы баллов, которые будут начислять, к примеру, за квалификацию, профессиональный опыт или знание языка.

Моника Шнитцер возглавляет экспертный совет из пяти человек, который консультирует федеральное правительство Германии по вопросам экономической политики - так называемый "Совет мудрецов".

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