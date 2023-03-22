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Грюнхайде, январь 2023, "гигафабрика" Tesla
Грюнхайде, январь 2023. Вокруг "гигафабрики" Tesla продолжаются строительные работы, а внутри нарастает выпуск электромобилей Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Tesla, Apple, Intel: фирмы из США вкладывают миллиарды в ФРГ

Клаус Ульрих | Андрей Гурков
1 ч. назад

Год назад Илон Маск открыл под Берлином "гигафабрику" по выпуску электромобилей. Чем ФРГ привлекает американские корпорации? И не собираются ли они уходить из-за дорогой энергии?

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Корпорация Apple вложит 1 млрд евро в расширение своего европейского центра по разработке микрочипов в Мюнхене. Другой американский технологический гигант, Intel, планирует построить в восточногерманском Магдебурге сразу два завода по производству чипов суммарной стоимостью не менее 17 млрд евро. Еще одно предприятие по выпуску чипов примерно за 3 млрд евро соорудит в федеральной земле Саар компания Wolfspeed.

Tesla – главный индустриальный работодатель в земле Бранденбург

Вот три самых крупных и нашумевших многомиллиардных инвестиционных проекта в Германии, о которых корпорации из США объявили за минувшие 12 месяцев – за тот год, что прошел с 22 марта 2022 года. Тогда в Грюнхайде под Берлином глава Tesla Илон Маск вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) торжественно открыл первый и пока единственный европейский автозавод возглавляемой им корпорации. "Гигафабрику", призванную снабжать электромобилями весь европейский рынок, построили за рекордно короткие для немецких условий сроки.

Грюнхайде, 22 марта 2022. Олаф Шольц и Илон Маск открывают первый завод Tesla в Европе
Грюнхайде, 22 марта 2022. Олаф Шольц и Илон Маск открывают первый завод Tesla в Европе Фото: Patrick Pleul/dpa/AP/picture alliance

Сегодня это предприятие – крупнейший индустриальный работодатель в восточногерманской земле Бранденбург. В конце февраля Tesla сообщила, что на заводе в Грюнхайде работают уже свыше 10 тысяч человек из запланированных 12 тысяч и они выпускают еженедельно 4000 электромобилей – это около 200 000 в год. Прошлым летом здесь было еще только 5 тысяч сотрудников, и с конвейера сходили по 1000 автомобилей в неделю.

В середине марта корпорация подтвердила агентству dpa, что запросила у местных властей разрешение расширить предприятие. Короче, американский завод стал одним из мощных двигателей промышленного развития в земле Бранденбург, долго страдавшей после объединения Германии от деиндустриализации, поскольку многие предприятия времен ГДР не выдержали международной конкуренции и разорились.

Америка привлекает субсидиями IRA и дешевой энергией

И Tesla, как показал минувший год, далеко не единственный крупный инвестор из Соединенных Штатов, готовый вкладываться сейчас в немецкую экономику. В то же время немецкие концерны в рамках своих стратегий глобальной экспансии активно инвестируют на американском рынке. Так, Volkswagen построит в Северной Америке сразу два завода, поскольку ему срочно нужно создать противовес чрезмерной зависимости от рынка Китая.

Тем более что расширению производственных мощностей в США сейчас весьма способствует целый ряд весомых факторов. Это, прежде всего, действующий с августа 2022 года "Закон о снижении инфляции" (Inflation Reduction Act, IRA), представляющий собой, по сути дела, гигантскую программу по поддержке и субсидированию "зеленых" технологий и, в частности, производства электромобилей.

Tesla, к примеру, именно из-за IRA притормозила первоначальные планы широкомасштабного выпуска в Грюнхайде аккумуляторных батарей и теперь частично или полностью (это пока непонятно) развернет намеченные производственные мощности в Соединенных Штатах.

Производственный комплекс из двух заводов Intel пока планирует ввести в строй под Магдебургом в 2027 году
Производственный комплекс из двух заводов Intel пока планирует ввести в строй под Магдебургом в 2027 году Фото: Intel Corporation

Другой фактор – существенно более низкие цены на энергию в США, чем в Германии. Это особенно остро чувствовалось в 2022 году на фоне войны России против Украины и прекращения российских поставок трубопроводного газа в ФРГ. В результате корпорация Intel, объявившая весной прошлого года о строительстве сразу двух заводов по выпуску чипов новейшего поколения в земле Саксония-Анхальт и вслед за этим купившая большой участок земли под Магдебургом, пока отложила начало строительства в надежде на удешевление электроэнергии (цены на газ в Европе сейчас на самом низком уровне с июля 2021 года), а также на получение дополнительных субсидий от немецкого государства.

Apple ценит Мюнхен за специалистов и качество жизни

А вот Apple ничего откладывать и дожидаться не стала – и 2 марта 2023 года сообщила, что в дополнение к 1 млрд евро, выделенному еще в 2021 году, вложит еще 1 млрд евро в свой центр по разработке микрочипов в столице Баварии. Здесь около 2 тысяч инженеров создают, в частности, чипы для пятого поколения мобильной связи 5G, а также полупроводники, призванные снизить энергопотребление, например, ноутбоков MacBook.

"Наши команды инженеров в Мюнхене входят в число мировых лидеров по инновациям и помогают нам создавать те новые технологии, которые составляют основу нашей продукции. Apple уже более 40 лет работает в Мюнхене, и мы чрезвычайно рады тому будущему, которое нас здесь ожидает", - заявил глава корпорации Тим Кук.      

Глава Apple Тим Кук (в середине) с двумя инженерами принадлежащего корпорации центра разработки микрочипов в Мюнхене
Глава Apple Тим Кук (в середине) с двумя инженерами принадлежащего корпорации центра разработки микрочипов в МюнхенеФото: Apple/dpa/picture alliance

Ранее, во время посещения "Октоберфеста", он объяснил, почему свой крупнейший в Европе центр НИОКР Apple разместила именно в Мюнхене. Корпорация, по его словам, убедилась в превосходном уровне выпускников местных университетов и в большом количестве высококвалифицированных кадров в регионе. К тому же здесь, как и в калифорнийской Кремниевой долине, высокое качество жизни, поэтому сюда охотно едут иностранные специалисты.    

К схожим выводам в отношении не только Мюнхена, но и других городов и регионов ФРГ, а это - крупнейшая экономика Европы, приходят многие американские компании, отметила в беседе с DW президент Американской торговой палаты в Германии (AmCham Germany) Симоне Менне (Simone Menne): "Большое число очень хорошо подготовленных кадров, плотные инфраструктурные сети, первоклассные профессионально-технические и высшие учебные заведения, высокая политическая стабильность, мощные позиции на рынке ЕС – все это весомые аргументы в пользу инвестиций в Германии".  

Американские инвесторы не собираются уходить из ФРГ

Это подтверждает опубликованный 16 марта "Барометр трансатлантического бизнеса 2023" – ежегодный опрос AmCham Germany среди американских инвесторов в Германии и немецких - в Соединенных Штатах. Так, 94% опрошенных корпораций из США дают немецким работникам оценки "очень хорошие" и "хорошие", 68% высоко оценивают НИОКР в ФРГ. 

В то же время Симоне Менне подчеркнула, что многие американские фирмы еще до войны России против Украины воспринимали дороговизну энергии, особенно электричества, как едва ли не главную преграду для инвестиций в Германии. В свежем опросе AmCham Germany 79% респондентов дали расходам на энергию оценки "плохо" или "не очень хорошо", нейтрально высказался 21%, и никто – положительно.

Корпорацию Apple, как видим, дорогая электроэнергия в Германии не остановила. Tesla в свое время выбрала Бранденбург в том числе и потому, что в этой федеральной земле особенно активно используют и развивают возобновляемые источники энергии. На них рассчитывает и Intel в земле Саксония-Анхальт, ведь электричество, вырабатываемое с помощью ВИЭ, особенно ветра, становится все более выгодным.

Гигант интернет-торговли Amazon в значительной мере сам обеспечивает электроэнергией свои логистические центры в Германии
Гигант интернет-торговли Amazon в значительной мере сам обеспечивает электроэнергией свои логистические центры в Германии Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Во всяком случае, 53% американских инвесторов в Германии, опрошенных по заказу AmCham Germany, намерены в ближайшие три-четыре года расширить свое присутствие на немецком рынке. Правда, год назад, до начала широкомасштабной российской агрессии против Украины и рекордного взлета цен на энергию, на экспансию были настроены 61%. Сохранить бизнес на имеющемся уровне тогда собирались 33%, теперь их 35%, так что число выжидающих несколько увеличилось.

Что же касается намерения сократить присутствие на немецком рынке, то год назад его высказывали 6%, а теперь – 12%. Так что настороженность в отношении условий ведения бизнеса в Германии после года войны в Европе и запредельной дороговизны энергии явно усилилась, но на "чемоданное настроение" это пока явно не похоже. 

Лучше реформы, чем субсидии

А если уж американские инвесторы не настраиваются на массовое возвращение бизнеса из Германии в США, то уж ни о каком "повальном бегстве" немецкой промышленности за океан, о котором в России любят рассказывать в СМИ и в соцсетях, и речи нет. Но это вовсе не означает, что нет проблемы усиливающейся конкуренции между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом за инвестиции в новейшие высокотехнологичные отрасли. Она, безусловно, есть, и из-за обширных американских субсидий она серьезно обострилась.

Вашингтон, 10 марта 2023. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден ищут взаимоприемлемые решения в вопросе субсидий
Вашингтон, 10 марта 2023. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден ищут взаимоприемлемые решения в вопросе субсидийФото: Sarah Silbiger/REUTERS

Симоне Менне из Американской торговой палаты в Германии считает, что привлекательность немецкого рынка, даже при более высоком уровне цен на электроэнергию, вырастет благодаря решительным реформам, направленным на привлечение и удержание квалифицированных кадров, борьбу с бюрократизмом и ускорение цифровизации, поскольку ФРГ в этой сфере явно отстает. 

А вот вступать в соревнование с США, кто предоставит больше субсидий, да к тому же на взятые в долг деньги, Евросоюзу и Германии не стоит, считает Дирк Дозе (Dirk Dohse), эксперт по международной конкуренции в Институте мировой экономики в Киле (IfW). "Ведь в конечном счете речь идет о деньгах налогоплательщиков. Надо хорошо подумать, выиграет ли общество в долгосрочном плане", – подчеркнул ученый в беседе с DW.

Он убежден: "Если Германия вместо того, чтобы разбазаривать деньги налогоплательщиков на субсидии, будет умно инвестировать их в научные исследования, подготовку кадров и инфраструктуру, то она и в будущем останется привлекательной для иностранных инвесторов". И уж тем более, добавим, для немецких фирм.     

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Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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