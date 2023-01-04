Иностранных инвесторов не испугал взлет цен на энергию в ФРГ

Экономика Германии сохраняет высокую привлекательность для иностранных инвесторов, и самыми активными из них в 2022 году вновь оказались компании из США. Пока в ФРГ разворачивалась дискуссия об угрозе деиндустриализации страны из-за высоких цен на газ и электроэнергию, а в российских СМИ и соцсетях предрекали массовый перенос немецкого промышленного производства за океан, американские фирмы воспользовались благоприятным моментом с особенно высоким курсом доллару к евро, чтобы расширить свое присутствие на немецком рынке.

Низкий курс евро способствовал притоку инвестиций из США

"Обменный курс доллара сыграл гигантскую роль", - отметил в беседе с информационным агентством Reuters Роберт Херман (Robert Hermann), возглавляющий Germany Trade & Invest (GTAI). Эта государственная организация содействует прямым иностранным инвестициям в Германии, а также капиталовложениям немецких фирм за рубежом, и ведет соответствующую статистику.

Крупнейший американский инвестор в ФРГ - гигант интернет-торговли Amazon. В Бад-Херсфельде находится один из его 20 немецких логистических центров Фото: Êrik Lattwein/Zoonar/picture alliance

Второе место среди важнейших зарубежных инвесторов в ФРГ, но с большим отрывом от американцев, вновь заняли британские фирмы. Роберт Херман объяснил это последствиями Brexit - выхода Великобритании из Европейского Союза, ведь "тот, кто работает в Германии, обеспечивает себе доступ ко всему внутреннему рынку ЕС". На третьем месте - соседняя Франция, вторая по величине экономика Евросоюза и ключевой партнер ФРГ по ЕС.

Подводя общие итоги 2022 года, Роберт Херман подчеркнул, что вопреки опасениям из-за взрыва цен на энергоносители и обостряющегося дефицита квалифицированных кадров "сдержанности в отношении к инвестициям в Германию нет". Более того, по числу иностранных фирм, впервые создавших предприятия в ФРГ, "ситуация даже несколько лучше, чем в 2021 году". Всего в минувшем году 1806 зарубежных компаний открыли бизнес на немецком рынке либо расширили уже имеющийся. Это рост на 7%. "Так что дела продолжают идти в гору", - указал глава GTAI.

Intel начинает крупнейший индустриальный проект в ФРГ

Он особо отметил повышенный интерес иностранных компаний к инвестициям в инновационные отрасли немецкой экономики - такие, например, как производство полупроводников или выпуск и рециклинг аккумуляторных батарей для электромобилей.

Так, весной 2022 года американская корпорация Intel, один из мировых лидеров в области микропроцессоров, объявила о решении вложить до 2027 года гигантскую сумму в 17 млрд евро в строительство двух заводов по производству чипов в восточногерманском Магдебурге. Это на данный момент крупнейший индустриальный проект в ФРГ в нынешнем столетии.

Компьютерный макет будущего производственного комплекса Intel в Магдебурге Фото: Intel Corporation

В ноябре 2022 компания Intel за 100 млн евро приобрела участок в 430 гектаров, в январе-феврале 2023-го территорию будущей стройки будут подключать к энерго- и водоснабжению. Американский инвестор признает, что из-за всплеска цен на энергию, а также на услуги строительной отрасли начало сооружения самих заводов, намеченное на первую половину года, может задержаться, и пока не называет конкретную дату. Она будет объявлена после получения субсидий, уже заложенных в бюджеты Евросоюза и Германии. Тем временем оптовые цены на газ и электроэнергию в ЕС и в ФРГ продолжают падать.

Первый зарубежный завод китайской CATL вошел в строй

Другой крупный иностранный инвестор в перспективные инновационные отрасли немецкой экономики - китайская компания CATL, один из мировых лидеров в области производства аккумуляторных батарей. В 2022 году она завершила близ восточногерманского Эрфурта строительство своего первого производственного комплекса за пределами КНР. 22 декабря новый завод приступил к серийному выпуску литий-ионных батарей.

Установка и ввод в строй дальнейших производственных линий намечены на 2023 год. Всего CATL вложит в проект в федеральной земле Тюрингия около 1,8 млрд евро и создаст в этом индустриально пока слабо развитом регионе ФРГ до 2 000 новых рабочих мест.

Административное здание производственного комплекса китайской фирмы CATL близ Эрфурта Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

По соседству с заводом еще в 2020 году открылся научно-исследовательский центр по разработке батарейных технологий, входящий в систему Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) - объединения немецких институтов прикладных исследований. Правительство Тюрингии выделило на создание и работу этого центра 13,5 млн евро.

Добавим, что к сооружению в Германии заводов по производству различных материалов для аккумуляторных батарей и их рециклингу в 2022 году приступили не только немецкий химический концерн BASF, но и иностранные инвесторы: австралийско-малайзийская группа Altech Chemicals и канадская Rock Tech Lithium.

На востоке Германии больше места, чем на западе

Все три компании решили разместить свои новые предприятия в восточногерманской федеральной земле Бранденбург, где был реализован и самый, пожалуй, нашумевший иностранный инвестиционный проект последних лет в Германии: сооружение первой в Европе гигафабрики американского производителя электромобилей Tesla проектной мощностью 500 тысяч автомобилей в год. 22 марта 2022 года ее торжественно открыли глава корпорации Илон Маск и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде близ Берлина с марта 2022 года наращивает выпуск электромобилей Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

То, что все приведенные здесь примеры связаны с Восточной Германией, далеко не случайно. Глава Germany Trade & Invest Роберт Херман отдельно отметил в интервью Reuters, что в Западной Германии, плотно заселенной и застроенной, становится все труднее находить подходящие площади для сооружения новых заводов, особенно крупных. Поэтому в этой части ФРГ иностранные инвесторы часто концентрируются на модернизации или перепрофилировании уже имеющихся производственных мощностей.

Ford перестраивает завод в Кельне для выпуска электромобилей

Яркий пример тому - американский автостроитель Ford, который в течение всего 2022 года ускоренными темпами перестраивал основанный еще в 1925 году завод в Кельне. Корпорация выделила 1 млрд долларов на превращение своего головного европейского предприятия в Ford Cologne Electrification Center - то есть в центр производства электромобилей.

Уже в июне 2023 года, на год раньше первоначально намеченного срока, американский инвестор собирается прекратить выпуск в Кельне популярной модели малого класса Ford Fiesta с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и вместо нее приступить к выпуску компактного автомобиля, работающего исключительно на электрической тяге. Это будет первый европейский электромобиль Ford для массового рынка.

Европейский головной завод Ford построен в Кельне на берегу Рейна Фото: Martin Meissner/picture-alliance/dpa

Досрочная остановка прежних производственных линий позволит к 2024 году наладить на заводе выпуск второй модели электромобиля, на что корпорация выделит еще 1 млрд долларов. Ее пресс-служба подчеркивает, что в сумме это станет крупнейшей инвестицией в истории кельнского завода. В результате объемы производства останутся примерно такими же, что и при использовании ДВС, и составят порядка 200 тысяч машин в год.

Уже вложенные в прошлом году средства пошли, в частности, на сооружение двух новых цехов, а также на замену современными технологиями трех печей, что позволило отказаться от использования природного газа и снизить потребление электроэнергии. Новая система вытяжной вентиляции в лакировочном цехе также будет способствовать существенной экономии электричества.

Немецкий автопром не уходит в Америку. Он давно уже там

Таким образом, именно американские инвесторы Tesla и Ford внесли в 2022 году существенный вклад в увеличение мощностей и модернизацию автомобильной промышленности Германии и дали сильный импульс ее дальнейшему развитию. Так что активно повторяемые в некоторых российских СМИ и соцсетях утверждения, будто "немецкий автопром уходит в Америку", потому что Германия больше не получает дешевый российский газ, оказались, мягко говоря, очень сильно преувеличенными.

Тем более, что немецкий автопром давно уже прочно обосновался в Америке с ее огромным автомобильным рынком. Так, концерн BMW начал выпускать свои автомобили в США в 1994 году, Mercedes-Benz открыл там завод в 1996 году, Volkswagen - в 2011-м. И все эти компании будут, естественно, и дальше вкладывать деньги в эти крупные американские предприятия и размещать там части своего глобального производства. В том числе для того, чтобы использовать выгодное географическое положение этих заводов для снабжения рынков Южной Америки и Азии.

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