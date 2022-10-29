Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Производители и покупатели в Евросоюзе могут досрочно отказаться от двигателей внутреннего сгорания независимо от закона об их запрете. Об этом говорят свежие новости автопрома.

Готовы ли автопром и авторынок в Евросоюзе к запрету с 2035 года продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? Точнее говоря - легковых машин, работающих на ископаемом топливе, поскольку на ДВС на синтетическом электротопливе (E-Fuels) он распространяться не будет. Все больше фактов свидетельствуют о том, что процесс отказа от бензиновых и дизельных двигателей пойдет в ЕС быстрее, чем еще недавно ожидалось. Так что уже за пару лет до намеченной даты вполне может оказаться, что запрещать-то особо будет нечего.

В Европе Volkswagen откажется от ДВС в 2033 году

Возьмем Volkswagen, крупнейшего автостроителя Европы. 26 октября, за день до сообщения, что государства-члены ЕС и Европарламент согласовали закон о регистрации с 2035 года только климатически нейтральных новых легковых автомобилей, немецкий концерн объявил: самое позднее с 2033 года он будет выпускать на своих европейских заводах исключительно автомобили, работающие на аккумуляторных батареях (Battery Electric Vehicle, BEV).

Электрический микроавтобус Volkswagen ID. Buzz Фото: picture alliance/dpa/Revierfoto

До сих пор концерн планировал в Европе окончательно перейти на выпуск электромобилей между 2033 и 2035 годами, а в США и Китае - несколько позже. Однако новый член правления VW Томас Шефер (Tomas Schäfer), отвечающий с лета этого года за бренды Volkswagen, Skoda и Seat/Cupra, намерен теперь на европейском рынке ускорить процесс перехода.

До 2026 года концерн запустит в серийное производство 10 новых моделей электромобилей, сообщил топ-менеджер и заверил: "У нас в каждом сегменте будет подходящее предложение". Для примера Шефер назвал электромобиль в нижнем ценовом сегменте менее чем за 25 000 евро, микроавтобус ID. Buzz и электромобиль ID. Aero (ID. 7), который придет на смену лимузину VW Passat.

BMW и Toyota собираются расширить выпуск электромобилей

Возьмем другого немецкого автостроителя: BMW. Его директор по сбыту Питер Нота (Pieter Nota) объявил 20 октября, что план по продажам электромобилей к 2030 году, скорее всего, будет выполнен досрочно. В этом году глобальный сбыт BEV удвоится и превысит 200 000 единиц. С конца следующего года у BMW будет 15 моделей электромобилей во всех основных сегментах. В результате, первоначальная цель - к концу этого десятилетия выпускать по всему миру половину всех автомобилей только с электрическими моторами - может быть достигнута "существенно раньше 2030 года", подчеркнул Нота.

Среднеразмерный электрический кроссовер BMW iX Фото: BMW/AP/picture alliance

Еще один пример: Toyota, один из двух лидеров мирового автопрома (вместе с Volkswagen), широко представленный на европейском рынке. 24 октября агентство Reuters со ссылкой на четырех инсайдеров сообщило, что японский гигант срочно решил кардинально пересмотреть свою, принятую менее года назад, долгосрочную программу перехода на выпуск BEV, поскольку недооценил скорость распространения электромобилей на важнейших рынках планеты и теперь боится отстать от американской компании Tesla и других конкурентов.

О неожиданно высокой скорости, с которой автомобили с альтернативными двигателями завоевывают крупнейший в Европе автомобильный рынок Германии, очень красноречиво говорит опубликованная в середине октября статистика Федерального автотранспортного ведомства ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) за первые три квартала 2022 года.

Почти половина новых авто в ФРГ имеют альтернативный двигатель

Из нее следует, что с января по сентябрь в условиях сокращения общего числа продаж почти половина зарегистрированных в Германии новых легковых автомобилей, а именно 45,3%, имели альтернативные двигатели. К ним KBA относит электромобили BEV, гибриды, подзаряжаемые гибриды (плагин-гибриды), а также автомобили, работающие на топливных элементах, газе (компримированном или сжиженном) или водороде. Поскольку последние три вида легковых машин играют на немецком рынке абсолютно маргинальную роль, реальную альтернативу традиционным бензиновым и дизельным моторам представляют только модели с различными вариантами электрических моторов.

Пока среди них преобладают гибриды и плагин-гибриды, сочетающие электромоторы с двигателями внутреннего сгорания. Однако такие модели подпадут в 2035 под запрет ЕС (в отличие, скажем, от различных вариантов водородных автомобилей, поскольку они, как и электромобили BEV, не используют ископаемое топливо и не выделяют парниковые газы, а потому тоже считаются климатически нейтральными).

Гигафабрика Tesla открылась в Грюнхайде под Берлином в марте 2022 года Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Однако доля BEV среди выехавших на дороги Германии новых легковых автомобилей уже достигла 14,6% (каждый седьмой). Для сравнения: по итогам 2019 года эта доля, по данным все того же KBA, составляла всего 1,8%.

Если же брать абсолютные цифры, то с января по сентябрь в ФРГ было зарегистрировано 272 473 электромобиля. При этом бросается в глаза, что больше всего BEV (38 458) продала в Германии в этом году американская корпорация Tesla, заметно обогнав при этом на его родном рынке концерн Volkswagen (32 326). Так что серьезная обеспокоенность руководства корпорации Toyota по поводу нарастающей на важнейших рынках мира конкуренции со стороны компании Илона Маска представляется вполне оправданной. Кстати, 21 октября Tesla объявила, что ее открывшийся в марте этого года завод в Грюнхайде под Берлином, постепенно наращивая мощности, удвоил по сравнению с летом объемы производства, и теперь выпускает свыше 2 000 автомобилей Model Y в неделю.

Франция увеличивает субсидии на покупку электромобилей

Из статистики KBA также следует, что примерно половина продаваемых в Германии BEV приходится на немецкие бренды, другая половина - на иностранные. Пока доля китайских электромобилей очень скромная, но вскоре это может измениться. Но уже сейчас фактически каждый третий регистрируемый в ФРГ импортный автомобиль европейских марок Renault, а также Peugeot и Fiat (оба входят в концерн Stellantis), является электромобилем.

Так что французские и итальянские автостроители (Франция и Италия являются вторым и третьим по значению автомобильными рынками ЕС) тоже быстро наращивают выпуск и сбыт машин на электрической тяге, и на состоявшемся в середине октября Парижском автосалоне эта тема была в центре внимания.

Серийное производство электрической малютки Renault 5 Elektro должно начаться в 2024 году Фото: abaca/picture alliance

Тем более, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил: с 2023 года для менее состоятельных французов государственная субсидия на покупку электромобиля вырастет с 6000 евро до 7000 евро (и снизится для более состоятельных до 5000 евро). К тому же в 2024 году начнет действовать "социальная программа лизинга" электромобилей, которая позволит эксплуатировать их за 100 евро в месяц.

Что же касается такого аспекта "электрической революции" в автопроме, как создание зарядной инфраструктуры, то из свежих новостей упомянем сделанное в конце сентября заявление немецкой компании Apcoa. К 2035 году европейский лидер на рынке паркинга намерен установить в своих крытых парковках в 13 странах свыше 100 000 терминалов для зарядки электромобилей (сейчас их пока 2500).

А откуда эти терминалы будут получать электричество? В статье "Морские ветропарки станут основой электроэнергетики Европы" DW подробно описала, какие мощности по производству "зеленого" электричества страны ЕС планируют ввести в строй на Северном море и на Балтике уже к 2030 году.

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