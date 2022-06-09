 В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 10.06.2022

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Экономика

В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения

Электромобили вместо легковых машин с двигателями внутреннего сгорания: Европарламент проголосовал за отказ не только от бензина, дизеля и газа, но и от электротоплива E-Fuels.

Символическое изображение электромобиля и зарядный кабель

Символическое изображение электромобиля и зарядный кабель

Продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) должна закончиться в странах Евросоюза в 2035 году. За такое решение, распространяющееся на легковые машины и легкий коммерческий транспорт (полная масса до 3,5 тонн), 8 июня проголосовал Европарламент в Брюсселе. 339 депутатов были за, 249 против, 24 воздержались.

Это решение законодателей, поддержавших тем самым инициативы исполнительного органа ЕС - Европейской комиссии, пока не является окончательным. Его необходимо согласовать со всеми странами-членами Евросоюза. Ожидается, что национальные правительства определят свою позицию до конца июня. После этого оба органа ЕС должны будут совместно сформулировать компромиссный вариант и ввести его в действие.

Запрет на продажу, но не на производство автомобилей с ДВС

Вероятность утверждения уже не раз предлагавшейся даты 2035 весьма высока, поскольку страны Евросоюза, в принципе, полностью поддерживают растущие усилия Еврокомиссии, направленные на защиту климата. А автомобильный транспорт ответственен примерно за 20% всех выбросов парниковых газов в ЕС, причем львиная доля эмиссии приходится именно на легковые машины.

Выхлопные трубы дизельного автомобиля

Не нужны двигатели внутреннего сгорания - не понадобятся и выхлопные трубы

Однако запрет на продажу новых автомобилей с ДВС на территории Евросоюза не будет означать одновременно и запрет на их производство европейскими автостроителями. Теоретически они смогут продолжать выпускать такие машины даже на своих заводах в ЕС и экспортировать их в те части света, где они будут пользоваться спросом. Однако куда более вероятно, что автоконцерны просто перенесут их выпуск на свои заводы в страны, где (и если) автомобили с бензиновыми, дизельными и газовыми моторами будут по-прежнему востребованными.

Прекращение продаж новых авто с ДВС не будет также означать запрет на использование купленных ранее машин, хотя возможности для их заправки и ремонта, а также перспективы их дальнейшей продажи на вторичном рынке будут, по всей видимости, (очень) быстро ухудшаться.   

Автостроители Германии поддерживают решение Европарламента

Большинство автостроителей в Европе полностью поддерживает курс на отказ от ДВС, некоторые компании делают это с определенными оговорками. При этом следует подчеркнуть, что европейские производители видят альтернативу в работающих на батареях электромобилях - и мало или даже ничего не говорят о водородных легковых машинах, хотя, по сути дела, они тоже являются электрическими и тоже не выбрасывают в атмосферу парниковые газы.

Инфографика Два электромобиля, две системы

Комментируя решение Европарламента, крупнейший в Европе автоконцерн Volkswagen назвал провозглашенную цель "амбициозной, но достижимой". "Переход на электромобильность необратим. Она является экологически, технологически и экономически единственной разумной возможностью как можно быстрее заменить двигатели внутреннего сгорания", - считает руководство VW и подчеркивает, что планы ЕС обеспечивают предприятиям и потребителям надежный горизонт планирования.

В штаб-квартире другого немецкого автостроителя, Mercedes-Benz, агентству dpa заявили, что "в принципе приветствуют принятое решение", которое "накладывает на политиков обязанность обеспечить соответствующую зарядную инфраструктуру". Производитель легковых "Мерседесов" напоминает, что уже сейчас предлагает семь различных электромобилей, и обещает, что "к 2030 году будет готов повсюду, где это позволят рыночные условия, выпускать исключительно электрические модели".

Европейский автопром сам ускоренно отказывается от ДВС

В то же время некоторые европейские автостроители, в том числе в Великобритании, не входящей в ЕС, ранее уже объявили, что самостоятельно решили прекратить выпуск машин с ДВС полностью и безоговорочно, да к тому же в куда более сжатые сроки. 

Так, транснациональный концерн Stellantis намерен с 2024 года поставлять на мировой рынок исключительно электрические модели итальянской марки Lancia. Британская компания Jaguar с 2025 года будет выпускать только электромобили. Входящая в Stellantis итальянская компания Fiat собирается с 2027 года продавать в Европе только электромобили, другой бренд концерна, немецкий Opel, готовится совершить такой шаг в 2028 году.   

Электрический Fiat 500 перед заводом франко-итало-американского концерна Stellantis в Турине

Электрический Fiat 500 перед заводом франко-итало-американского концерна Stellantis в Турине

Rolls-Royce, британская дочерняя фирма немецкого концерна BMW, перейдет на производство исключительно электромобилей в 2030 году, в тот же год от ДВС окончательно откажется Volvo, шведская дочерняя фирма китайского концерна Geely. Дочерняя фирма Volkswagen Audi намерена сделать это в 2033 году.  

Одновременно с автостроителями некоторые европейские страны, не дожидаясь совместного решения Евросоюза, назначили собственные даты отказа от ДВС. Не входящая в ЕС Норвегия, на авторынке которой уже сейчас порядка 80% продаж приходятся на электромобили, введет запрет на новые легковые машины с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году. В 2030 году продавать такие автомобили запретят члены ЕС Дания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Швеция, а также Исландия.  

Споры в Германии о судьбе электротоплива E-Fuels

В свою очередь, правительство Германии поддерживает введение запрета с 2035 года. Тем не менее входящая в правящую коалицию партия либералов (СвДП) резко осудила решение Европарламента, но вовсе не из-за даты, а из-за намерения депутатов запретить не только топливо из ископаемого сырья - бензин, дизель, газ, но и то, что называют электротопливом (E-Fuels).

Различные варианты такого синтетического топлива можно производить путем электролиза воды с помощью возобновляемых источников энергии, соединяя затем полученный зеленый водород H2 с углекислым газом CO2. Соответствующие экспериментальные и опытно-промышленные установки особенно активно разрабатывались и тестировались в последние годы именно в Германии. Их широкое внедрение позволило бы автостроителям сохранить сам принцип двигателей внутреннего сгорания, но перевести моторы с вредных для климата нефтепродуктов и природного газа на более экологичное возобновляемое топливо.

Экспериментальная установка по производству электротоплива Технологического института Карлсруэ (KIT)

Экспериментальная установка по производству E-Fuels Технологического института Карлсруэ (KIT)

Поэтому лидер немецких либералов, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил 9 июня, что не может представить себе поддержку решения Европарламента со стороны Германии, если не будет дан реальный шанс использованию экологичных видов жидкого топлива в двигателях внутреннего сгорания нового типа. Позиция его партии, озвученная также министром транспорта Фолькером Виссингом (Volker Wissing), такова: важно положить конец не ДВС, а горючему из ископаемого сырья.

Такую позицию полностью разделяет Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Глава этой влиятельной предпринимательской организации Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) прямо заявила: "Для достижения климатических целей необходимы в том числе и E-Fuels". Совершенно иного мнения придерживаются экологические организации, например, Greenpeace: не надо пытаться искусственно спасать ДВС. Еще одна точка зрения состоит в том, что возможности производства E-Fuels ограничены и оно дорого стоит, а потому электротопливо следует использовать главным образом там, где особенно трудно внедрять электромоторы, прежде всего, в самолетах.

Так что в Германии, на крупнейшем автомобильном рынке Европы, далеко не главный аспект решения Европарламента вызвал бурную политическую дискуссию, последствия которой пока трудно предсказать.  

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    Автор: Андрей Гурков


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