Во сколько рабочих мест обойдется отказ от двигателя внутреннего сгорания?

Трансформация автомобильной промышленности в сторону электромобильности повлияет и на рабочие места. После прежних ужасающих прогнозов о том, что работы могут лишиться сотни тысяч человек, результаты последних исследований кажутся вполне терпимыми.

В конечном итоге, основной вопрос в том, что в будущем станет с сотрудниками отрасли, производящими продукцию, связанную с двигателями внутреннего сгорания. "Европейские правила, касающиеся предельно допустимых выбросов CO2, а также объявленные запреты на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на важных рынках сбыта приведут к тому, что немецкие автопроизводители покончат с ДВС", - рассказал в интервью DW руководитель отдела промышленности и новых технологий мюнхенского института Ifo Оливер Фальк (Oliver Falck). Вопрос лишь в том, произойдет ли это в 2030 году или, возможно, несколькими годами позже.

По его словам, немецкие автопроизводители осознают этот факт, и многие из них уже перестали вкладывать средства в развитие двигателей внутреннего сгорания. "По последним данным, полученным до пандемии коронавируса, около 614 тыс. работников в Германии прямо или косвенно зависят от производства ДВС", - говорит Фальк.

Под угрозой компании-поставщики

Электромобили легче производить, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Им не нужны сложные двигатели или трансмиссии. Поэтому набирающий оборот переход к электромобильности затронет производителей компонентов для ДВС даже больше, чем непосредственно автопроизводителей. Это особенно актуально для многих даже небольших компаний-поставщиков.

Скульптура, символизирующая двигатель внутреннего сгорания, у офиса немецкой компании-поставщика Mahle

Для занятых на них это имеет отчасти драматические последствия. В меньшей степени это касается тех, кто в любом случае выйдет на пенсию в ближайшие несколько лет. Кроме того, есть предложения от работодателей, которые выступают за более ранний выход на заслуженный отдых, говорит Фальк. "Часть сотрудников будет выполнять другую работу в производстве автомобилей или заниматься чем-то совершенно другим - особенно в сфере обслуживания. Но новая работа не всегда будет в том же месте или даже у того же работодателя".

Согласно исследованию, проведенному по заказу немецкой ассоциации автопроизводителей VDA, к 2030 году переход на электромобильность затронет около 215 тыс. рабочих мест. Но за тот же период на пенсию выйдут только 147 тыс. работников "Таким образом, существует значительный разрыв между затронутыми работниками и предстоящими колебаниями занятости", - говорится в исследовании.

Возможно, число рабочих мест даже увеличится

Исследование, проведенное аналитическим центром Angora Verkehrswende и управленческой консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), пришло к выводу, что переход к электромобильности принесет даже небольшой прирост в 25 000 рабочих мест.

Зарядное устройство электромобиля

Расчет выглядит следующим образом: к 2030 году автопроизводители лишатся 70 тыс. рабочих мест, поскольку некоторые этапы производства станут более не нужны. Поставщики потеряют 95 тыс. рабочих мест, поскольку отпадет необходимость в производстве некоторых видов специальных комплектующих деталей. В автомобильных мастерских число работников сократится на 15 тыс. человек, поскольку электромобили требуют меньшего обслуживания, чем машины с ДВС.

С другой стороны, будет создано 190 тыс. новых рабочих мест в сфере производства батарей для электромобилей, а также в энергетической инфраструктуре и в производстве эффективных зарядных устройств и сети зарядных станций. Еще 15 000 тыс. мест появится в машиностроении и сервисной сфере, поскольку автомобильные заводы придется перестраивать.

Цель - избежать долгосрочной безработицы

Эксперт BCG Кристиан Кульманн (Kristian Kuhlmann) предполагает, что в 2030 году количество рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях останется неизменным по сравнению с 2020 годом. Однако многим сотрудникам придется столкнуться с новыми проблемами, добавляет консультант по управлению в интервью DW.

"Из примерно 1,7 млн работников автомобильной промышленности и ее поставщиков в Германии сегодня, около 760 000 человек будут иметь специфические потребности в обучении, чтобы продолжать работать в отрасли в будущем", - указывает он. Небольшие фирмы-поставщики и компании особенно нуждаются в поддержке со стороны государства в финансировании и реализации соответствующих программ обучения.

"Цель должна состоять в том, чтобы по возможности избежать долгосрочной безработицы во время структурных изменений", - говорит экономист Ifo Оливер Фальк. Поэтому, по его словам, важно как можно раньше вкладывать средства в повышение квалификации и переподготовку сотрудников, которые занимаются сегодня производством двигателей внутреннего сгорания. "Это должны быть совместные усилия компаний, ассоциаций, торгово-промышленных палат, политиков и агентств по труду", - уверен эксперт.

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