  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Автомобили на автобане
Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance
КлиматЕвропа

ЕС одобрил запрет с 2035 года машин на ископаемом топливе

Даниил Сотников
32 мин. назад

С 2035 года в Евросоюзе будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннго сгорания.

https://p.dw.com/p/4ImU8

Государства-члены ЕС и Европарламент достигли предварительных договоренностей о принятии закона, который с 2035 года фактически запретит продажу в Евросоюзе машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 27 октября.

Участники переговоров из стран ЕС и Европарламента, который должны одобрить новый закон, а также Европейской комиссии, разрабатывающей его, согласились, что автопроизводители должны добиться 100-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году, что сделает невозможным продавать новые автомобили, работающие на ископаемом топливе.

Временные исключения будут сделаны для производителей, выпускающих менее 10 тысяч машин в год, то есть производителей роскошных автомобилей, таких как Ferrari, отмечает агентство AFP. В соглашении также остается возможность в будущем разрешить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на так называемом электронном топливе, - виде синтетического топлива, которое производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников.

Первое соглашение в рамках "зеленых" реформ ЕС

Теперь соглашение должны официально одобрить Европарламент и Европейский Совет, прежде чем оно официально вступит в силу. Это первые правила, согласованные в рамках "зеленых" планов ЕС "Fit for 55", цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.

Это "историческое решение ЕС в отношении климата", заявил французский депутат Европарламента Паскаль Канфин, который возглавляет экологический комитет Европарламента. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, решение посылает "сильный сигнал для промышленности и потребителей: Европа переходит к безэмиссионной мобильности". 

"С этим решением двигатель внутреннего сгорания, наконец, будет выведен из употребления, но дата окончания явно слишком поздняя", - прокомментировал AFP соглашение эксперт по дорожному движению Greenpeace Тобиас Ауструп. По его словам, для достижения цели ограничения роста температуры до 1,5 градуса, предусмотренной Парижским соглашением по климату, в Европе не должно быть новых дизельных и бензиновых двигателей не позднее 2028 года. 

Соглашение раскритиковали в Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA). В соглашении ставятся "амбициозные цели", но не выдвигаются необходимые предпосылки для успешного проведения трансформации, пояснила президент VDA Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller). Это относится, в частности, к расширению зарядной инфраструктуры для электромобилей, указала она.

Смотрите также:

Аномальная жара в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Грета Тунберг

Грета Тунберг: Мир находится на краю пропасти

Грета Тунберг: Мир находится на краю пропасти

27 октября 2022 года выходит в свет "Книга о климате" шведской экоактивистки Греты Тунберг - английская и немецкая версии. Подробности у DW.
Природа и окружающая среда15 ч. назад
external

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.2019)

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.2019)

Германия в ближайшие годы закроет угольные электростанции, это ударит по российской угледобывающей отрасли. При это "Газпром", наоборот, выиграет от этого решения, считают эксперты.
Политика20 сентября 2019 г.02:52 мин.
Акция, посвященная проблемам изменения климата, в Ганновере

В ФРГ две трети жителей считают изменение климата угрозой

В ФРГ две трети жителей считают изменение климата угрозой

Как сообщил Фонд Бертельсмана, 67 процентов респондентов в Германии воспринимают изменение климата как угрозу. В первую очередь, это - люди с низким уровнем доходов или с более высоким уровнем образования.
Общество28 января 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

246-й день войны: рост военных расходов бюджета Украины

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в родном городе Махсы Амини на сороковой день после ее смерти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Общество1 мин. назад11 фото
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Конфликты12 ч. назад59:14 мин.
В Иране многие женщины находятся в тюрьме по политическим мотивам

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

Политика13 ч. назад
Диджей Александр Богданов (на фото справа) во время акции протеста в Минске

Белорусские музыканты за решеткой

Белорусские музыканты за решеткой

Правосудие и закон14 ч. назад8 фото
Карикатура - "бывшая кандидатка в президенты России и телеведущая Ксения Собчак" едет на тракторе персонажа "поросенок Петр", который используется в мемах как символ стремления эмигрировать из России.

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Политика16 ч. назад
Астана, резиденция "Ак Орда"

Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане

Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане

Политика8 ч. назад
На главную страницу