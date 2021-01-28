В ФРГ две трети жителей считают изменение климата угрозой

Более половины жителей Германии (55 проц) уже сегодня ощущают последствия изменения климата на городском или коммунальном уровне. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения Kantar и Немецким институтом урбанистики (Deutsches Institut für Urbanistik - Difu). Данные исследования приводит в четверг, 28 января, аналитический центр Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung).

При этом лишь одна пятая часть опрошенных предполагает, что последствия изменения климата будут ощущаться "только через 30 лет (к 2050 году), позже или вообще никогда".

Две трети респондентов рассматривают изменение климата как угрозу (67 процентов). Так, беспокойство высказывали, в первую очередь, люди с низким уровнем доходов и с более высоким уровнем образования. Около трети участников исследования (29 процентов) считают, что изменение климата может привести к возникновению неравенства среди населения.

Лишь каждый четвертый муниципалитет придает проблематике большое значение

Вместе с тем более половины жителей Германии отмечают, что на коммунальном уровне темам охраны климата и адаптации к изменению климатических условий внимание уделяется лишь в среднем объеме. Подобные ответы дали 55 и 54 процента респондентов соответственно. Только каждый четвертый муниципалитет придает данной проблематике большое значение, следует из опроса.

Исследование проводилось Difu в 2020 году, в нем приняли участие 200 муниципалитетов по всей Германии.

Германия выполнила цели в области защиты климата

ФРГ в 2020 году на фоне пандемии смогла выполнить поставленную цель в области защиты климата. Это следует из расчетов аналитического центра Agora Energiewende (AE), которые 4 января привело агентство dpa.

По данным AE, объем выбросов парниковых газов в минувшем году оказался на 42,3 процента (на 722 млн тонн) ниже уровня 1990 года. При этом германские власти ставили задачу снизить вредные выбросы за 30 лет на 40 процентов.

Эмиссии углекислого газа в прошедшем году упали более чем на 80 млн тонн. Однако на две трети это сокращение обусловлено последствиями ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Если бы их не было, снижение составило бы всего около 25 млн тонн, и климатических целей на 2020 год достичь бы не удалось, отмечали аналитики AE.

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