Первые указы Байдена. Как американцы реагируют на защиту климата

В энергетической отрасли США со сменой власти в Белом доме грядут крупные перемены. Одним из первых указов новый президент Джо Байден инициировал возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. "Революция чистой энергии" Байдена должна к 2050 году перевести американскую экономику на использование энергии из возобновляемых источников и снизить до ноля вредные выбросы в атмосферу.

Байден выступает в защиту климата. Что думают американцы

Подобные перспективы беспокоят многих американцев, занятых добычей угля, нефти и газа. Среди них и завсегдатаи бара The Office. Так его назвал Джим Клейтон, пожелавший не называть свое настоящее имя, который, отработав 22 года в угольном карьере, решил сменить род деятельности и выкупил бар у его прежнего владельца.

Джим Клейтон, владелец бара The Office

До этого Клейтон облюбовал расположенное неподалеку от карьера заведение, превратив его в свой импровизированный офис.

Этот придорожный бар расположен в штате Вайоминг севернее городка Джиллетт - общины с населением около 20 тысяч жителей, именующей себя энергетической столицей США. В прошлом около 40 процентов всей электроэнергии в стране производилось из добытых здесь энергоносителей. Мэр Джиллетта называет энергетические компании экономической опорой городка. По ее словам, жители Джиллетта по-прежнему гордятся тем, что благодаря им во всей стране есть свет.

Эпоха угля заканчивается. И в США тоже

Что ожидает их в будущем? "Будущее выглядит мрачно", - говорит Джим Клейтон и показывает большим пальцем вниз. Рабочих, собирающихся в баре The Office, постоянно волнует одна тема: если цены на энергоносители не вырастут, им будет трудно выжить.

Плакат с надписью "Добро пожаловать в Джиллетт"

У угля из Вайоминга много преимуществ: он залегает почти на поверхности, поэтому его легко и дешево добывать. Хотя его энергетическая ценность ниже, чем у угля из Аппалачей, - при его сгорании в атмосферу выбрасывается меньше углекислого газа и серы. В 70-е годы прошлого века Джиллетт пережил настоящий бум в связи с расширением угледобычи: люди переезжали в городок, обещавший им хорошие и стабильные заработки.

Сегодня все еще трудно поверить в то, что угольная промышленность приходит в упадок. В Вайоминге по-прежнему каждую секунду добывается 12 тонн угля. Однако число занятых в этой отрасли штата за последние 10 лет снизилось с 7000 до 4500 человек. По данным Управления энергетической информации США, в 2019 году объем электроэнергии, произведенной из угля, был самым низким в стране за последние 45 лет. Многие шахты закрываются.

9 лет на предотвращение последствий изменения климата

Конкуренцию углю составляет более дешевый газ. В дополнение к этому в последние годы в США снизилась потребность в энергии из-за более мягкого климата. Кроме того, в прошлом и нынешнем году экономика США потребляет меньше энергии из-за пандемии коронавируса.

Угольный карьер Eagle Butte Mine в штате Вайоминг

Далеко идущие планы в сфере энергетики у нового президента США Джо Байдена, который планирует в ближайшие десять лет инвестировать 1,7 триллиона долларов в реформирование отрасли. "Сильное давление на нас оказывает "зеленая энергетика", которую субсидирует правительство", - говорит Трэвис Дети, глава Объединения угледобывающих предприятий Вайоминга. У него мало надежды на перспективы угля в будущем.

По данным Всемирного совета по защите климата (IPCC), осталось 9 лет на то, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата, напоминает Джо Байден на своем сайте и отмечает, что "нельзя терять время". Поэтому в первый день своего президентства он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

"Зеленая энергетика" вместо добычи угля

По иронии судьбы подходящим местом для развития альтернативной энергетики в США является штат, который в прошедшие десятилетия жил за счет добычи углеводородов - Вайоминг. В регионе находится несколько горных хребтов и плато. Из-за особенностей рельефа местности имеются естественные воронкообразные долины, в которых постоянно дует ветер - настолько сильный, что в некоторых местах деревья вырастают с наклоном на восток.

Фермер Рик Грант

Фермер Рик Грант уже много лет назад сделал ставку на "зеленую энергетику". Его семья в четвертом поколении занимается скотоводством в Вайоминге. По его словам, из-за ветра фермеры всегда несли дополнительные расходы, теперь пришло время зарабатывать деньги на ветряках.

На территории его фермы стоят три небольших деревянных дома - его прадеда, деда и отца. В стороне от них, на другом берегу ручья, Грант строит свой трехэтажный дом. Оплатил он строительство не из доходов от разведения скота - с 2007 года фермер инвестирует в альтернативную энергетику.

В настоящее время на землях Гранта установлено 15 ветряных генераторов. По его словам, изменения принесли благосостояние его семье, дали возможность остаться жить здесь и сохранить семейное предприятие. Однако решение вложиться в энергетику сделано не из-за изменения климата, подчеркивает Грант.

Что думают американцы об альтернативной энергетике

В Вайоминге есть и крупные ветропарки. Так, компания миллиардера Уоррена Баффета PacifiCorp установила 158 ветряков на территории бывшей шахты Гленрок. И все же Вайоминг занимает лишь 16-е место среди штатов США по уровню развития ветряной энергетики.

Владелец бара Джим Клейтон не верит в успех альтернативной энергетики. "Эти ветряки никого не спасут в нашей стране. Они производят слишком мало энергии и не окупают себя", - считает он. По словам Клейтона, с их помощью невозможно строить дороги, отправить самолет через океан. "Нам следовало вернуться к развитию атомной энергетики, чем двигаться в нынешнем направлении", - говорит он.

Хотя в Вашингтоне уже дует ветер перемен, в Вайоминге его пока ощутили еще не все.

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