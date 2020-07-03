Уголь из России теряет рынок Германии: в ФРГ закроют 11 электростанций

Крупнейший в Европе импортер российского угля - Германия - с 1 января 2021 года значительно сократит его закупки. 1 декабря было объявлено о решении уже через месяц отключить сразу 11 работающих на каменном угле немецких электростанций суммарной мощностью около 4,8 ГВт. После этого спрос на энергоноситель, поставки которого в ФРГ примерно на 45% обеспечивает Россия, неминуемо упадет.

Каменный уголь в Германии теперь только импортный

Это скажется не только на Кузбассе, фактически единственном угольном регионе РФ, экспортирующем свою продукцию в Германию, но и на российской железнодорожной компании РЖД, для которой уголь составляет основу всех грузовых перевозок. А также, скорее всего, на угольных терминалах в портах под Санкт-Петербургом и в Мурманске.

Закрытие последней в Германии каменноугольной шахты, 21 декабря 2018 года

Ничего неожиданного в начинающемся массовом отключении немецких электростанций, работающих на самом вредном для глобального климата и здоровья людей ископаемого энергоносителя, нет. Принятый в ФРГ в июле 2020 года закон, которому предшествовали многолетняя общественная дискуссия и многомесячная работа специальной комиссии, предусматривает прекращение угольной генерации в Германии в 2038 году, но не исключает досрочного завершения этого процесса.

При этом более высокими темпами предполагается закрывать электростанции, работающие на каменном угле. Ведь его добыча в ФРГ прекратилась еще в декабре 2018 года с закрытием последней шахты, и с тех пор этот энергоноситель исключительно импортный. В то же время бурый уголь продолжают добывать сразу в нескольких регионах Германии, и часть из них - структурно весьма слабые. Поэтому им предоставят больше времени для свертывания производства, чтобы они успели создать альтернативные рабочие места.

Угольные электростанции не выдерживают конкуренции ВИЭ и газа

Закон предполагает выплату компенсаций энергетическим компаниям, добровольно соглашающимся на закрытие своих работающих на каменном угле электростанций. 1 декабря Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) объявило об итогах первого раунда подачи соответствующих заявок. Спрос на премии, иными словами, готовность отключать мощности, значительно превзошли ожидания и намеченные объемы.

Это объясняется, с одной стороны, убыточностью целого ряда немецких угольных электростанций, которые все чаще простаивают, не выдерживая конкуренции как с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), получающими субсидии и приоритет в энергосетях, так и с электростанциями, работающими на сильно подешевевшем природном газе.

Бросается в глаза, что все 11 отключаемых теперь электростанций находятся в северо-западных регионах ФРГ, где особо развита возобновляемая энергетика. Эту часть страны электроэнергией снабжают, в частности, мощные ветропарки на Северном море.

Uniper закрывает крупнейшую угольную электростанцию ФРГ Heyden

С другой стороны, ажиотаж вокруг подачи заявок вызван величиной премий и механизмом их предоставления. За готовность отключить уже через месяц часть своих генерирующих мощностей компании RWE, Uniper, Vattenfall и Steag получат в общей сложности 317 млн евро. С каждым новым тендером размер премий будет снижаться, а с 2027 года государство получит право закрывать угольные электростанции уже без каких-либо компенсаций.

Угольной электростанции Heyden компании Uniper осталось работать меньше месяца

В такой ситуации компания Uniper, к примеру, решила уже сейчас согласиться на отключение крупнейшей в Германии угольной электростанции Heyden мощностью 875 МВт. 1 января она прекратит коммерческое производство электроэнергии, а к 1 июля 2021 года будет окончательно закрыта, если регулятор не признает ее системообразующей. Тогда ее сохранят в качестве резервной мощности. В любом случае, компании Uniper - к слову, крупному импортеру российского газа и давнему партнеру "Газпрома" - каменный уголь в прежних объемах уже точно не понадобится.

Экспорт угля из России в ФРГ упадет в 2020 году более чем на 50%

Импорт этого энергоносителя снижается в Германии с 2014 года, с 2017 года падение заметно ускорилось. Правда, одновременно из-за сокращения закупок в других странах резко увеличились поставки российского каменного угля. В 2019 году его отгрузки в ФРГ выросли более чем на 54% до 21,3 млн тонн, что обеспечило выручку в 1,4 млрд долларов. На немецкий рынок пришлись, таким образом, порядка 10% всего угольного экспорта РФ по массе и стоимости.

Эскпортный угольный терминал в Мурманском порту

Эта временная конъюнктура весьма способствовала распространению в России, вопреки недвусмысленным прогнозам немецких и европейских экспертов, ошибочного представления о перспективности угольного рынка Германии. Однако уже в нынешнем году краткосрочный всплеск спроса закончился. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), за первые девять месяцев суммарный импорт каменного угля составил всего 17,7 млн тонн, из которых 7,9 млн были закуплены в России. Другими куда менее крупными поставщиками стали США, Австралия и Колумбия.

На основании этой цифры можно спрогнозировать, что по итогам всего 2020 года поставки российского каменного угля в Германию упадут по сравнению с прошлым годом более чем на 50% и окажутся ниже показателя 2018 года. И в этой ситуации с января 11 немецких электростанций навсегда прекратят сжигать каменный уголь. А Федеральное агентство по сетям начнет собирать заявки на следующий раунд отключения мощностей.

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