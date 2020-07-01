Черный снег Кузбасса. Как добыча угля губит природу и здоровье людей

Кузбасс, главный угольный регион России, в последние полтора десятилетия наращивал производство и экспорт угля в значительной мере благодаря систематическим нарушениям экологического законодательства РФ, а местные власти закрывали на них глаза. В результате ускорилось разрушение природы в регионе и заметно выросли заболеваемость и смертность среди жителей Кемеровской области.

Экология Кемеровской области: шокирующие официальные данные

Таков ключевой вывод 50-страничного доклада "Гонка по нисходящей. Последствия широкомасштабной добычи угля в Кузбассе для окружающей среды и здоровья населения", подготовленного российской экологической группой "Экозащита!". Ее сопредседатель, один из авторов доклада Владимир Сливяк в беседе с DW признал: "Это, наверное, первый в моей жизни доклад, способный привести в ужас обилием шокирующих данных, причем данных официальных. Но даже они показывают: ситуация катастрофическая".

Обложка доклада группы "Экозащита!" о последствиях угледобычи в Кузбассе

По словам Владимира Сливяка, работа над докладом растянулась более чем на год, в том числе потому, что участники группы финансировали ее из собственных средств. Цель независимого исследования состояла в том, чтобы собрать воедино, систематизировать и обобщить периодически публикуемую, но разрозненную информацию о состоянии экологии в Кемеровской области. Чтобы представить как можно более полную картину, авторы и их помощники собрали также личные свидетельства жителей региона, пояснил DW координатор группы "Экозащита!" в Кузбассе Антон Лементуев. По его мнению, "ничего подобного в России до сих пор не публиковалось".

В докладе показано, как ускоренное развитие угледобычи сказалось на различных сферах жизни в Кузбассе, например, на здоровье населения, на загрязнении воздуха и воды, на размерах нарушенных земель, на накапливании промышленных отходов, на соблюдении санитарных зон. Каждому из этих аспектов посвящена отдельная глава. Еще одна глава рассказывает о "непоправимом ущербе культуре и промыслам коренных народов".

Болезни органов дыхания в Кузбассе: намного чаще, чем в среднем по РФ

На вопрос DW, какие факты поразили его больше всего, Владимир Сливяк особо выделил два аспекта. Во-первых, "совершенно ужасающие цифры по смертности от респираторных заболеваний, существенно превышающие средние по России". В докладе приводятся данные Росстата, согласно которым количество случаев смерти от болезней органов дыхания достигло в Кемеровской области в 2019 году 62,5 на 100 тысяч человек - при общероссийском показателе 39,5 на 100 тысяч.

"Болезни органов дыхания являются ведущей патологией в Кузбассе, что связано прежде всего с высокой концентрацией угольных, металлургических предприятий", - говорится в опубликованном в 2019 году исследовании новокузнецких пульмонологов, которое цитируется в докладе группы "Экозащита!".

Типичный для Кузбасса пейзаж

Авторы этого исследования на основе данных за 2015-2016 годы подсчитали, что жители региона на 25,9% чаще болели внебольничной пневмонией, чем в среднем по России, на 40,8% чаще страдали бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями респираторной системы, и в 2 раза чаще - хронической обструктивной болезнью легких. (Эта часть доклада приобретает особую актуальность в нынешних условиях пандемии коронавируса и во многом объясняет всплеск заболеваний COVID-19 в Новокузнецке и других городах региона).

Отходы угледобычи: гигантские ядовитые горящие горы

Второе, что больше всего поразило москвича Владимира Сливяка: гигантские горы отходов от угледобычи, содержащие горючие, ядовитые и радиоактивные вещества. "Вы только представьте себе: практически половина всех промышленных отходов в России, а это крупнейшая по территории страна мира, приходятся всего на один регион - Кузбасс!", - указал он в беседе с DW.

Владимир Сливяк

В докладе приводятся данные министерства природных ресурсов и экологии РФ: в 2018 году на территории Кемеровской области образовалось 3,6 млрд тонн отходов, а в целом по России - 7,3 млрд тонн.

Горы отходов, объемы которых за последние десять лет выросли более чем в два раза, считает одной из острейших проблем региона и житель Новокузнецка Антон Лементуев: "Весной этого года из-за горения таких отвалов впервые в истории Кузбасса в двух районах был даже введен режим чрезвычайной ситуации".

Загрязнение воздуха: густой смог в Кемерово и Новокузнецке

Другой наиболее актуальной и чувствительной для населения проблемой, тоже напрямую связанной с тем, что уголь в Кузбассе все чаще добывают не в шахтах, а открытым способом, в угольных разрезах, собеседник DW назвал загрязнение воздуха. "Постоянно летит угольная пыль. Она поднимается из разрезов и со станций углепогрузки, разносится ветром и садится на снег, делая его черным. А после регулярных взрывов из карьеров поднимаются желтые облака", - рассказал Антон Лементуев.

Антон Лементуев

Не случайно глава "Загрязнение воздуха" с многочисленными графиками и таблицами – самая обширная в докладе группы "Экозащита!". Со ссылкой на Росприроднадзор в нем, к примеру, указывается, что одна только Кемеровская область выбросила в атмосферу в 2019 году больше загрязняющих веществ, чем весь Северо-Западный федеральный округ России (в который входят, в частности, Санкт-Петербург и промышленные центры Ленинградской и Мурманской областей, а также Карелии). А ведь площадь Кузбасса примерно в 18 раз меньше территории округа.

Другой факт: в 2019 году режим "черного неба", требующего от предприятий обязательного снижения выбросов, в Кемерово властям из-за густого смога приходилось вводить 44 раза, в Новокузнецке - 31 раз.

Санитарно-защитные зоны: нарушения в Киселевске и Прокопьевске

Однако доклад не только констатирует факты, но и выдвигает целый ряд требований. "Первое, чего мы требуем: прямо сейчас, немедленно, начать выполнять законы России. Там прописаны практически все необходимые экологические нормы, только местные власти в Кузбассе до сих пор фактически закрывали глаза на их нарушения", - заявил в беседе с DW Владимир Сливяк.

Конкретно экологи требуют: безотлагательно ввести полный запрет на передачу сельскохозяйственных земель под добычу угля, прекратить его добычу и перегрузку внутри населенных пунктов, заставить угольные компании неукоснительно соблюдать норму о санитарно-защитной зоне или переселять людей.

Угольный разрез в Киселевске вплотную подошел к жилым домам

Эта норма предписывает, что расстояние между краем угольного разреза и жилыми домами должно составлять как минимум 1000 метров. А в Киселевске и Прокопьевске, к примеру, оно зачастую меньше 200 метров. По собственным подсчетам группы "Экозащита!", в Кемеровской области до 200 тысяч человек проживают сейчас на территориях, где по закону должны были бы быть санитарно-защитные зоны.

Диверсификация экономики Кузбасса: нужны новые рабочие места

Одновременно участники группы "Экозащита!" требуют как от местных, так и от федеральных властей положить конец тому, что они назвали "гонкой по нисходящей" - отказаться от планов и программ постоянного увеличения добычи угля в Кузбассе. Ведь это ведет не к улучшению, а к ухудшению жизни людей и экологии в регионе.

"Ситуация тем более абсурдная, что практически все развитые и многие развивающиеся страны уже переориентировали свою энергетику на постепенный отказ от ископаемого топлива и первым делом - от угля. Спрос на него неминуемо будет падать, у угольной промышленности перспектив нет, - не сомневается Владимир Сливяк. - И это не какая-то зеленая пропаганда, это объективная реальность сегодняшнего дня. Мир изменился, а российские чиновники продолжают штамповать энергетическую политику советского типа: добудем как можно больше угля, нефти и газа!".

Почерневший от угольной пыли снег вблизи одного из разрезов в Киселевске

Так что России на федеральном уровне, убежден Владимир Сливяк, следует как можно быстрее кардинально пересмотреть в целом свою энергетическую политику. А в Кузбассе нужно незамедлительно взяться за диверсификацию экономики региона.

Антон Лементуев с ним согласен: "Еще совсем недавно у нас мало кто верил тем, кто предупреждает, что годы широкомасштабного экспорта угля сочтены. А наши власти до сих пор не верят, у них еще фаза отрицания. Однако люди не должны чаще болеть и раньше умирать просто потому, что власти региона не занимаются созданием альтернативных рабочих мест".

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