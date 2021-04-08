 Пуск гигафабрики Tesla под Берлином: для автопрома ФРГ началась новая эра | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Пуск гигафабрики Tesla под Берлином: для автопрома ФРГ началась новая эра

Своими электромобилями Made in Germany Илон Маск бросает вызов немецким автостроителям, приближает отказ Европы от двигателей внутреннего сгорания и ускоряет развитие бывшей ГДР.

22.03.20220. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и глава Tesla Илон Маск на церемонии пуска гигафабрики в Грюнхайде под Берлином

22.03.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Tesla Илон Маск на церемонии пуска гигафабрики в Грюнхайде

Илон Маск добился своего. Когда в ноябре 2019 года глава Tesla объявил на гламурном мероприятии в Берлине (он был одним из лауреатов премии "Золотой руль"), что решил построить первый в Европе завод своей корпорации вблизи столицы Германии и что на сооружение этой гигафабрики мощностью 500 тысяч электромобилей в год потребуется не более двух лет, в реалистичность такого плана поверили лишь единицы. 

Многочисленные скептики сочли заявление любимца биржевиков всего лишь банальным пиаром, а поклонники харизматичного американского предпринимателя с грустью указали на неповоротливую немецкую бюрократию с ее бесконечными разрешительными процедурами. И, конечно же, вспомнили про новый берлинский аэропорт BER, на сооружение которого ушли 14 лет.

Tesla построила гигафабрику в рекордные для Германии сроки

И вот 22 марта 2022 года в каких-то трех десятках километров от этого символа германского долгостроя Илон Маск передал первым 30 покупателям только что сошедшие с конвейера электрический кроссоверы Tesla Model Y стоимостью от 60 до 67 тысяч евро. Для участия в этом торжественном мероприятии в новый немецкий автоград Грюнхайде приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke).  

Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином 22.03.2022

Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином

Официальный ввод в строй гигафабрики Tesla стал для Германии знаковым событием по нескольким причинам. Напористому американскому предпринимателю, готовому идти на риск и даже напролом (строительство началось на основании предварительных разрешений и закончилось до формального получения всего комплекта нужных документов) удалось доказать, что при активной поддержке властей сооружение огромного завода за два с небольшим года возможно сегодня не только в Америке или в Китае, но и в ФРГ. "Германия может быть быстрой", - с гордостью заявил в своем выступлении в Грюнхайде Олаф Шольц. 

Tesla Model Y уже выпускают в Калифорнии и в Шанхае

Конечно, после торжественной церемонии пуска конвейера предприятию еще понадобиться несколько месяцев, чтобы выйти на проектную мощность, но теперь вряд ли кто сомневается, что глава и менеджеры Tesla справятся и с этой задачей. Тем более, что на гигафабриках в Калифорнии и Шанхае уже накоплен опыт по выпуску Model Y. Это ускорит налаживание технологических процессов, хотя уровень автоматизации производства на немецком предприятии выше, чем на китайском.  

Территория гигафабрики Tesla в Грюнхайде составляет 300 гектаров

Территория гигафабрики Tesla в Грюнхайде составляет 300 гектаров

Правда, производственные планы могут несколько пострадать из-за перебоев в поставках сырья или отдельных деталей, вызванных как нарушениями глобальных логистических цепочек, так и войной России против Украины и международными санкциями против РФ.

Но эксперты указывают на специфику закупочной политики Tesla: компания заблаговременно заключила контракты с производителями сырья, к примеру, в Австралии и США, к тому же она меньше, чем другие представители отрасли, полагается на поставщиков и предпочитает по возможности сама производить необходимые компоненты. Так, теперь Tesla рядом с вошедшим в строй заводом сооружает в Грюнхайде собственную фабрику по производству аккумуляторных батарей. 

Илон Маск бросил вызов немецким автостроителям из премиум-сегмента

Однако знаковое значение нового предприятия состоит далеко не только в рекордных темпах его сооружения. Решение Илона Маска разместить первую европейскую гигафабрику именно в Германии здесь восприняли как признак большого доверия к опыту и ноу-хау немецкой автомобильной промышленности. Завод в Грюнхайде, несомненно, еще больше укрепит потенциал и международные позиции этой ключевой отрасли экономики ФРГ.

Одновременно приход Tesla в Германию со столь крупным производством означает прямой вызов традиционным немецким автостроителям, особенно тем, что ориентированы на премиум-сегмент. Им придется бросить много сил и средств на противостояние столь грозному и динамичному конкуренту.

Фирменные зарядные станции Tesla в Берлине

Фирменные зарядные станции Tesla в Берлине

Весьма показательно, что за две недели до торжеств в Грюнхайде крупнейший автоконцерн Европы Volkswagen окончательно утвердил инвестиционный проект в размере 2 млрд евро по сооружению в Вольфсбурге рядом со своим головным заводом предприятия по выпуску принципиально нового массового электромобиля Trinity с элементами автоматизированного вождения. Правда, на это строительство руководство VW отвело целых четыре года.

А за неделю до открытия гигафабрики руководство BMW сообщило, что все более оптимистично оценивает перспективы автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге, и теперь исходит из того, что электромобили составят как минимум половину продаж концерна не в 2030 году, как до сих пор считалось, а раньше.

Восточная Германия становится центром производства электромобилей

Таким образом, появление в Германии гигафабрики Tesla дало не просто мощный импульс развитию всего немецкого автопрома - оно резко ускорило и без того идущую быстрыми темпами переориентацию отрасли от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электромоторы. По сути дела, 22 марта 2022 года на авторынке Германии окончательно началась новая эра - эра массового перехода на электромобили. И не только на рынке Германии: выпуская по полмиллиона машин в год, новый завод будет снабжать ими всю Европу.  

Причем в ФРГ основными центрами по производству и экспорту электромобилей стали сейчас предприятия на востоке страны: в Грюнхайде (Tesla), в Цвиккау и Дрездене (Volkswagen), в Лейпциге (BMW и Porsche) и Берлине (Mercedes-Benz). Так что знаковое значение открывшейся теперь гигафабрики, где пока работают около 3 тысяч человек, а в перспективе будут трудиться порядка 12 тысяч, состоит еще и в том, что она превращается сейчас едва ли не в самый яркий символ экономического подъема на территории бывшей ГДР, долго страдавшей от деиндустриализации после краха социализма.

Противники строительства гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином идут на демонстрацию протеста по случаю ее открытия

Противники строительства гигафабрики Tesla идут на демонстрацию протеста по случаю ее открытия

Хотя, конечно, есть и другие символы промышленного возрождения Восточной Германии. Например: мощные ветропарки. Во многом благодаря им Илон Маск при выборе места для своей европейской производственной площадки сделал ставку на федеральную землю Бранденбург: он хотел, чтобы гигафабрика работала на возобновляемой энергии.

Несмотря на этот ярко выраженный экологический посыл, против сооружения завода Tesla на площади в 300 гектаров протестовали как в последние два года, так и в день его открытия различные организации защитников природы. Они опасаются, что потребление предприятием больших объемов воды приведет к загрязнению близлежащих водоемов и грунтовых вод. Так что предприятие в Грюнхайде будет теперь под пристальным наблюдением не только конкурентов, но и общественности.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:27

Чего хочет Илон Маск и что ожидает сотрудников Tesla в Германии?

  • Volkswagen ID.3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Volkswagen ID.3: народный электромобиль

    Концерн под названием "народный автомобиль" начал продажи своего главного электромобиля для массового рынка. Он призван повторить легендарный успех VW Golf. По длине и ширине ID.3 соответствует этой модели, но несколько выше. Цена в базовой комплектации: почти 30 000 евро. Минус 9 000 евро скидка до конца 2021 года. Батареи трех размеров, самая мощная должна обеспечить пробег до 550 км.

  • Renault Zoe

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Renault Zoe: лидер немецкого рынка

    Уже не первый год самый популярный в Германии электромобиль - родом из Франции. С осени 2019 Renault выпускает "полностью обновленный" вариант своего электрического бестселлера. Его теперь можно быстро подзаряжать постоянным током. В ФРГ базовая версия с дальностью пробега 300 км продается по прежней цене: от 22 000 евро. Zoe Life Z.E. 50 c более мощной батареей проезжает 395 км, но стоит 24 000.

  • Tesla Model 3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Tesla Model 3: претендент на лидерство

    Культовый американский автостроитель начал поставлять в Германию свою модель среднего класса в 2019 году, и она сразу стала одним из двух лидеров продаж среди электромобилей. Версию Standard Range предлагают за 45-54 000 евро, полноприводная AWD Long Range с двумя электромоторами и дорогой комплектацией может стоить порядка 65-70 000.

  • BMW i3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    BMW i3: испытанный ветеран

    Баварский автоконцерн начал выпускать эту модель в 2013 году, став немецким первопроходцем в деле электромобильности. С тех пор с конвейера сошли, в основном на экспорт, свыше 150 тысяч машин. В Германии i3 несколько раз был в тройке лидеров. Развивать дальше эту модель BMW не намерен, но и снимать с производства после семи лет тоже пока передумал: больно хорошо она продается за 38-42 000 евро.

  • Corsa-e и Юрген Клопп

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Opel Corsa-e: электрический вариант

    Corsa вот уже четыре десятилетия - популярный в ФРГ бренд автомобиля малого класса. Осенью 2019 началось производство шестого поколения этой модели, и ее рекламирует Юрген Клопп - тренер футбольного клуба "Ливерпуль". В ролике он садится за руль именно электрического варианта, который компания Opel выпускает наряду с бензиновым и дизельным. Те стоят 14-18 000 евро, а электромобиль - почти 30 000.

  • Seat Mii Electric

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Seat Mii electric: доступная малютка

    Свой первый электромобиль вывела на рынок испанская дочка Volkswagen. С Seat Mii, варианта VW up!, сняли бензиновый двигатель, и впредь малютку будут производить только с электрическим мотором. В компании считают, что для типично городского автомобиля дальность пробега в 260 км и 83 лошадиные силы вполне достаточно. Цена - от 20 650 евро. А если еще вычесть субсидии…

  • Nissan Leaf

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Nissan Leaf: недооцененный чемпион

    Японцы первыми разработали электромобиль для массового производства и с 2010 года выпустили уже свыше 400 тысяч машин, что сделало Nissan Leaf мировым чемпионом продаж. Однако в ФРГ, в отличие от США, Японии, Норвегии и Великобритании, эта модель особо популярной не стала, хотя и входила в Топ 10. Базовый вариант стоит сейчас от 37 000 евро, Leaf e+ с более мощной батарей - примерно 45 000.

  • Hyundai Kona Elektro

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Hyundai Kona Elektro: компактный SUV

    Южнокорейский концерн называет эту выпускаемую с 2018 года модель "первым полностью электрическим компактным SUV в Европе". На станциях быстрой зарядки вариант Kona Elektro Trend с двигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиные силы) заряжается меньше, чем за час, а дальность пробега составляет при идеальных условиях до 449 км. Цена - от 42 000 евро, базовый вариант примерно на 8 000 дешевле.

  • Audi e-tron

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Audi e-tron: настоящий внедорожник

    Свой первый электрический SUV дочка концерна Volkswagen выпустила в 2019 году для привычного ей премиум-сегмента - и сразу попала в ФРГ в Топ 10 среди электромобилей. Полноприводный Audi e-tron 50 quattro с двумя моторами стоит в Германии от 69 000 евро, включая 19% НДС, а 55 quattro мощностью 300 кВт и дальностью пробега до 430 км - от 81 000. Хотя часть можно вернуть с помощью субсидий.

  • Mercedes-Benz EQC

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Mercedes EQC: батарейный "Мерседес"

    Концерн Daimler выбрал для продвижения на рынке Германии своего первого внедорожника на электрической тяге рекламный слоган "Это "Мерседес" среди электромобилей". Его цена - от 71 000 евро, мощность - 300 кВт, дальность пробега при идеальных условиях - 470 км, максимальная скорость - 180 км в час. Полноприводный электромобиль с двумя моторами испытывали, в частности, в условиях шведской зимы.

  • Porsche Taycan 4S

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Porsche Taycan 4S: "уцененный" спорткар

    Электромобиль за 185 000 евро? Именно столько стоит Taycan Turbo S. Осенью 2019 года его начала выпускать компания Porsche, прославившаяся спортивными автомобилями. Модель Turbo обойдется в 152 000. Чтобы несколько расширить круг потенциальных покупателей, прибавили третий вариант: Taycan 4S "всего" за 105 000. Его мощность - 390 кВт, дальность пробега - 330-400 км.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Tesla в шестой раз установила рекорд по поставкам электромобилей

Фирма Илона Маска поставила клиентам почти миллион автомобилей за год. Это число превзошло прогнозы экспертов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Tesla Model Y "Made in Germany" сойдет с конвейера в 2021 году: Илон Маск строит завод под Берлином (03.08.2020)  

Как глава Tesla Илон Маск решил встряхнуть немецкий автопром (14.11.19)  

Также по теме

Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР 08.04.2021

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Протоиерей Андрей Кордочкин: Путин опасен для русских людей  

Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро  

Полк "Азов": мифы и правда об ультраправых защитниках Мариуполя  