 Tesla в шестой раз установила рекорд по поставкам электромобилей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2022

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Мир

Tesla в шестой раз установила рекорд по поставкам электромобилей

Фирма Илона Маска поставила клиентам почти миллион автомобилей за год. Это число превзошло прогнозы экспертов.

Электромобиль Tesla на заправке в Норвегии (фото из архива)

Американский производитель электромобилей Tesla передал клиентам 936 172 машины в 2021 году, говорится в отчете компании, опубликованном в воскресенье, 2 января. Этот показатель растет шестой квартал подряд. 

За 2021 год рост поставок электромобилей составил 87 процентов. Только в четвертом квартале покупателям было поставлено 308 600 машин, что превзошло прогнозы экспертов. "Отличная работа команды Tesla по всему миру!" - написал у себя в Twitter владелец компании Илон Маск.

Рост поставок стал возможным в том числе благодаря заводу Tesla в Шанхае, который обладает высокой производственной мощностью. Произведенные в Китае автомобили экспортируется в Европу и некоторые страны Азии.

Гигафабрика Tesla под Берлином еще не запущена

Единственный в Европе завод Tesla по выпуску электромобилей находится в Германии. Илон Маск говорил, что производство электромобилей на гигафабрике под Берлином стартует до конца 2021 года, но заводу так и не удалось получить окончательное разрешение. Планируется, что там будут выпускать 500 тысяч электромобилей в год. 

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