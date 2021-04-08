О чем спорят сторонники и противники проекта Tesla под Берлином?

Строительство гигафабрики Tesla под Берлином с первых дней сопровождалось горячими дискуссиями сторонников и противников проекта. Решение компании расширить проект обострило противоречия.
В немецкой федеральной земле Бранденбург, где компания Tesla строит свою первую европейскую гигафабрику, нетрудно встретить горячих поклонников Илона Маска. Они почти каждый день собираются на окраине поселка Грюнхайде: через одни из ворот строительной площадки люди с фотоаппаратами или смартфонами разглядывают и снимают продвижение работ.
"Просто невероятно, с какой скоростью здесь возводятся сооружения", - говорит DW молодой человек. "Почему работа на немецких строительных площадках продвигается намного медленнее?" - задается он вопросом, указывая на одну из конструкций. "Я был здесь две недели назад, и там ничего не было, а сейчас все почти закончено". Он качает головой восхищенно и недоверчиво. "Похоже, что все очень хорошо организовано фирмой Tesla", - добавила спутница мужчины. По ее словам, это будет что-то выдающееся здесь в Бранденбурге, "после того как мы видели много других проектов, которые в конечном итоге провалились".
Гигафабрика Tesla под Берлином в результате окажется больше, чем планировалось изначально. Измененная компанией заявка на строительство теперь включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с заводом по выпуску самих электромобилей. "Кто знал о нас раньше? Почти никто", - говорит DW Памела Айхман (Pamela Eichmann), возглавляющая в Грюнхайде региональное отделение Социал-демократической партии (СДПГ), которая с самого начала поддерживает проект Tesla. "Весь регион теперь может рассчитывать на новые возможности развития благодаря этому проекту, который прославил Грюнхайде на весь мир", - считает она.
По данным Tesla, только на гигафабрике, если она будет работать на полную мощность, предполагается трудоустроить около 12 тысяч человек. Первоначально производство планировалось начать в июле этого года. Но возможна задержка на несколько месяцев, поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью. "Первоначальная дата начала производства в любом случае была чрезмерно амбициозной", - говорит Памела Айхман, которая считает проект благом для региона. По ее словам, ранее "массы молодых людей уезжали отсюда, потому что не видели здесь ни будущего, ни работы", а теперь многое изменится, "поскольку Tesla привлечет в регион множество других фирм и поставщиков".
Задержка с введением завода в эксплуатацию раздражает главу компании Илона Маска. В начале апреля он пожаловался, что через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск на основе предварительных разрешений. Опасения, что Маску надоест немецкая волокита, и он построит свою европейскую гигафабрику где-нибудь в другом месте, пока не подтвердились, и Айхман надеется, что никогда не подтвердятся: "Ответственные за принятие решений лица будут максимально сотрудничать, чтобы не поставить проект под угрозу". По ее мнению, Илон Маск "не соберется и не уйдет", поскольку проект продвинулся уже слишком далеко.
У местных оппонентов проекта резкое недовольство вызывает как скорость реализации проекта без окончательного его утверждения, так и тот факт, что завод частично находится на территории с крупными запасами питьевой воды. Среди критиков - Мануэла Хойер (Manuela Hoyer), возглавляющая "Гражданскую инициативу Грюнхайде", которая была создана в знак протеста против запланированной гигафабрики. "Независимо от того, есть ли сейчас задержка или нет, я не довольна всей процедурой в целом", - сказала Хойер DW. "Я считаю, что предприятию такого размера никогда нельзя было позволять строительство в водоохранной зоне".
Участники гражданской инициативы и многие местные жители обеспокоены огромным количеством воды, которое завод Tesla будет потреблять каждый день. Уровень грунтовых вод в регионе уже и так быстро снижается после трех жарких и засушливых лет подряд. Хойер рассказала, как видела по телевизору репортаж о незаконной прокладке водопроводных труб компанией, что укрепило ее убежденность в том, что немецкие власти закрывают глаза на нарушения. "Региональные природоохранные органы проводят только выборочные проверки на месте, но, очевидно, эти проверки не очень эффективны", - говорит она.
Считает ли активистка, что противники или политики могут в конечном итоге помешать проекту? "Теоретически остановить этот проект всегда можно, но политики, скорее всего, этого не сделают, поскольку в него уже вложены большие средства", - сказала Мануэла Хойер.
Дело не в том, что местные сторонники гигафабрики не видят потенциальных недостатков завода и его ожидаемого негативного воздействия на окружающую среду. По их мнению, гораздо больше пользы для экологии дает стремление Tesla к развитию электромобильности, которая позволит добиться отказа от классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
В своем апрельском заявлении руководство Tesla назвало "вопиющей проблемой" то, что "в действующих правилах и законах проекты, которые борются с изменением климата, и те, которые его ускоряют, рассматриваются одинаково". Впервые Маск объявил о своем плане построить гигафабрику под Берлином в ноябре 2019 года. В апреле этого года он заявил, что цель Tesla начать производство в Грюнхайде всего через 20 месяцев после принятия решения о том, где строить завод, "не амбициозна, это является простой необходимостью".
"Мы должны срочно остановить изменение климата, и электромобильность может способствовать этому, несмотря на свои нынешние недостатки", - считает Мануэла Айхман. По ее словам, "у нас просто нет времени обсуждать вещи вечно".
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