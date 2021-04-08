О чем спорят сторонники и противники проекта Tesla под Берлином?

В немецкой федеральной земле Бранденбург, где компания Tesla строит свою первую европейскую гигафабрику, нетрудно встретить горячих поклонников Илона Маска. Они почти каждый день собираются на окраине поселка Грюнхайде: через одни из ворот строительной площадки люди с фотоаппаратами или смартфонами разглядывают и снимают продвижение работ.

"Просто невероятно, с какой скоростью здесь возводятся сооружения", - говорит DW молодой человек. "Почему работа на немецких строительных площадках продвигается намного медленнее?" - задается он вопросом, указывая на одну из конструкций. "Я был здесь две недели назад, и там ничего не было, а сейчас все почти закончено". Он качает головой восхищенно и недоверчиво. "Похоже, что все очень хорошо организовано фирмой Tesla", - добавила спутница мужчины. По ее словам, это будет что-то выдающееся здесь в Бранденбурге, "после того как мы видели много других проектов, которые в конечном итоге провалились".

Tesla расширила проект, не дожидаясь открытия гигафабрики

Гигафабрика Tesla под Берлином в результате окажется больше, чем планировалось изначально. Измененная компанией заявка на строительство теперь включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с заводом по выпуску самих электромобилей. "Кто знал о нас раньше? Почти никто", - говорит DW Памела Айхман (Pamela Eichmann), возглавляющая в Грюнхайде региональное отделение Социал-демократической партии (СДПГ), которая с самого начала поддерживает проект Tesla. "Весь регион теперь может рассчитывать на новые возможности развития благодаря этому проекту, который прославил Грюнхайде на весь мир", - считает она.

Немцы удивлены скоростью строительных работ гигафабрики Tesla

По данным Tesla, только на гигафабрике, если она будет работать на полную мощность, предполагается трудоустроить около 12 тысяч человек. Первоначально производство планировалось начать в июле этого года. Но возможна задержка на несколько месяцев, поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью. "Первоначальная дата начала производства в любом случае была чрезмерно амбициозной", - говорит Памела Айхман, которая считает проект благом для региона. По ее словам, ранее "массы молодых людей уезжали отсюда, потому что не видели здесь ни будущего, ни работы", а теперь многое изменится, "поскольку Tesla привлечет в регион множество других фирм и поставщиков".

Для гигафабрики Tesla были вырублены десятки гектаров леса

Задержка с введением завода в эксплуатацию раздражает главу компании Илона Маска. В начале апреля он пожаловался, что через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск на основе предварительных разрешений. Опасения, что Маску надоест немецкая волокита, и он построит свою европейскую гигафабрику где-нибудь в другом месте, пока не подтвердились, и Айхман надеется, что никогда не подтвердятся: "Ответственные за принятие решений лица будут максимально сотрудничать, чтобы не поставить проект под угрозу". По ее мнению, Илон Маск "не соберется и не уйдет", поскольку проект продвинулся уже слишком далеко.

Строительство в водоохранной зоне

У местных оппонентов проекта резкое недовольство вызывает как скорость реализации проекта без окончательного его утверждения, так и тот факт, что завод частично находится на территории с крупными запасами питьевой воды. Среди критиков - Мануэла Хойер (Manuela Hoyer), возглавляющая "Гражданскую инициативу Грюнхайде", которая была создана в знак протеста против запланированной гигафабрики. "Независимо от того, есть ли сейчас задержка или нет, я не довольна всей процедурой в целом", - сказала Хойер DW. "Я считаю, что предприятию такого размера никогда нельзя было позволять строительство в водоохранной зоне".

Мануэла Хойер (с плакатом) выступает против проекта Илона маска под Берлином

Участники гражданской инициативы и многие местные жители обеспокоены огромным количеством воды, которое завод Tesla будет потреблять каждый день. Уровень грунтовых вод в регионе уже и так быстро снижается после трех жарких и засушливых лет подряд. Хойер рассказала, как видела по телевизору репортаж о незаконной прокладке водопроводных труб компанией, что укрепило ее убежденность в том, что немецкие власти закрывают глаза на нарушения. "Региональные природоохранные органы проводят только выборочные проверки на месте, но, очевидно, эти проверки не очень эффективны", - говорит она.

Считает ли активистка, что противники или политики могут в конечном итоге помешать проекту? "Теоретически остановить этот проект всегда можно, но политики, скорее всего, этого не сделают, поскольку в него уже вложены большие средства", - сказала Мануэла Хойер.

Для сторонников гигафабрики ее преимущества перевешивают недостатки

Дело не в том, что местные сторонники гигафабрики не видят потенциальных недостатков завода и его ожидаемого негативного воздействия на окружающую среду. По их мнению, гораздо больше пользы для экологии дает стремление Tesla к развитию электромобильности, которая позволит добиться отказа от классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В своем апрельском заявлении руководство Tesla назвало "вопиющей проблемой" то, что "в действующих правилах и законах проекты, которые борются с изменением климата, и те, которые его ускоряют, рассматриваются одинаково". Впервые Маск объявил о своем плане построить гигафабрику под Берлином в ноябре 2019 года. В апреле этого года он заявил, что цель Tesla начать производство в Грюнхайде всего через 20 месяцев после принятия решения о том, где строить завод, "не амбициозна, это является простой необходимостью".

"Мы должны срочно остановить изменение климата, и электромобильность может способствовать этому, несмотря на свои нынешние недостатки", - считает Мануэла Айхман. По ее словам, "у нас просто нет времени обсуждать вещи вечно".

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