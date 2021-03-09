Германия обошла США по продажам новых электромобилей и гибридов

Германия в 2020 году обогнала США по продажам новых электромобилей и плагин-гибридов (гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети). Такие данные Центр исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) представил во вторник, 9 марта.

В прошедшем году в ФРГ на них пришлось около 395 тысяч регистраций новых транспортных средств, что на 264 процента больше, чем годом ранее. В Соединенных Штатах в 2020-м было зарегистрировано 322 тысячи таких автомобилей. Ни одна из остальных стран не преодолела двухсоттысячный порог. Так, во Франции этот показатель составил 195 тысяч, в Соединенном Королевстве - 175 тысяч, в Норвегии - 108 тысяч.

Крупнейшим рынком остается Китай с 1,25 млн регистраций новых электромобилей в 2020 году. Это более трети от мирового уровня (3,18 миллиона). Однако рынок КНР за год вырос лишь на 3 процента, в то время как мировой - на 38 процентов.

Volkswagen и BMW - в топ-5 производителей электромобилей

Кроме того, 2 германских предприятия в ушедшем году находились в топ-5 производителей электромобилей и плагин-гибридов. Концерн Volkswagen (422 тысячи) занял второе место, а BMW (193 тысячи) - четвертую строчку, уступив китайской госкомпании SAIC. Лидером является американская компания Tesla, выпустившая почти 500 тысяч экземпляров.

На конец 2020 года в мире насчитывалось 10,9 миллионов электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети. Почти половина (5 млн) пришлась на Китай, 1,77 млн - на США. Общее число таких транспортных средств в Германии составило 569 тысяч. Таким образом, до выполнения амбициозных целей властей ФРГ еще далеко. Чтобы в 2030 году по дорогам Федеративной Республики могли колесить от 7 до 10 млн электромобилей, необходимо каждый год регистрировать около миллиона новых экземпляров, отметили в ZSW.

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