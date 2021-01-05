Электромобили в Норвегии: на что жалуются автовладельцы

Вообще-то владельцы электромобилей в Норвегии имеют много преимуществ. С 90-х годов, когда в стране только появились первые электромобили, их хозяева были освобождены от уплаты импортной пошлины, которая достаточно высока в стране, не входящей в Евросоюз. Кроме того, им не нужно платить за регистрацию своего автотранспортного средства, что в пересчете составляет около 10 000 евро, а также они освобождены от уплаты НДС в размере 25 процентов.

В результате электромобиль в Норвегии стоит не дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, владельцам таких авто дешевле обходится проезд по платным дорогам, а в некоторых городах они могут ездить по автобусной полосе и не платят за парковку в общественных местах. На что же они жалуются и с какими проблемами сталкиваются?

Хорошая инфраструктура для электромобилей

"В Норвегии традиционно существует хорошая инфраструктура для электромобилей", - говорит в интервью DW Андреас Радикс (Andreas Radics), автоэксперт в консалтинговой фирме Berylls из Мюнхена.

Жители Норвегии, как и других скандинавских стран, уже много лет прибегают к внешнему электроподогреву своих автомобилей. Авто с двигателем внутреннего сгорания при низких температурах норвежцы подогревают с помощью устройства, работающего по принципу кипятильника. "Таким образом по утрам они садятся в свои авто, где сразу срабатывает система отопления и стекла моментально оттаивают", - описывает ситуацию Радикс. Такая инфраструктура есть практически в каждом домохозяйстве и сейчас также используется для того, чтобы заряжать электромобили.

Где и как зарядить электромобиль

По данным норвежской организации Norwegian Electric Vehicle Association, которая лоббирует продвижение и популяризацию электромобилей, на всех важных межрегиональных автотрассах страны, через каждые 50 км стоят минимум две станции для подзарядки электромобилей.

Место для зарядки электромобиля

"В Норвегии выделяется достаточно много бюджетных средств на установку заправок для электромобилей, - поясняет Михаэль Мюллер-Гёрнерт (Michael Müller-Görnert) из экологического транспортного клуба VCD в Берлине. - Это придает уверенности водителям, которые совершают дальние поездки, в том, что они смогут в любой момент и в любое время зарядить свой электромобиль. А у нас, в Германии широко распространен страх не дотянуть до следующей подзарядки".

В свою очередь эксперт из Berylls не согласен с тем, что популярность электромобилей зависит только от количества зарядных устройств на дорогах. В Германии на одну такую заправку приходится 9 электромобилей, в Норвегии - 23. "Сеть заправочных станций для электромобилей в Норвегии не только реже, чем в Германии, но и гораздо интенсивнее и чаще используется. Несмотря на то, что водителям электромобилей приходится ждать очереди, чтобы зарядить свой аккумулятор, популярность таких машин все равно растет", - говорит Андреас Радикс.

Какой должна быть цена электромобиля

В конечном итоге, расходы на электромобиль в сумме должны быть ниже, чем за авто с ДВС. Так обстоят дела в Норвегии. Но, как считает Михаэль Мюллер-Гёрнерт, чтобы популярность электромобилей росла, необходимо принять ряд мер. Поощрения в виде бонусов или премий из госбюджета за покупку автомобиля, который не вредит окружающей среде, - лишь первый шаг. Кроме того, он убежден, что необходимо повышать налог на машины с ДВС с высоким уровнем выброса CO2 и за счет этих средств содействовать переходу на электромобили.

Добыча нефти в Баренцевом море

Норвегия поставила перед собой цель к 2025 году перестать регистрировать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В 2020 году она уже побила рекорд по количеству электромобилей - 50 процентов среди новых авто. "Наш предварительный прогноз таков, что электромобили в 2021 году составят 65 процентов на рынке, - говорит Кристиан Бу из организации Norwegian Electric Vehicle Association. - Если мы сможем это сделать, то достигнем цели к 2025 году продавать только автомобили без выбросов CO2".

За что критикуют Норвегию

Для производства электроэнергии в Норвегии используют преимущественно воду. Поэтому все электромобили в стране фактически CO2-нейтральны, что повышает их привлекательность у потребителей. Но электромобили получили такую популярность в стране лишь потому, что они финансируются из государственных фондов, которые пополняются за счет экспорта газа и нефти. Что вызывает большую критику у экоактивистов.

Андреас Радикс говорит, что с одной стороны, это можно поставить в вину государству, а с другой - на деньги получаемые от экспорта энергоносителей в Норвегии развивают технологии, способствующие защите климата, требуют от производителей дополнительных инвестиций в ноу-хау, а автолюбителей заставляют задуматься о преимуществах экологичных видов транспорта, например, электромобилей. "Такой пример очень важен в Европе, чтобы и других мотивировать к сокращению выбросов CO2" - говорит Радикс.

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