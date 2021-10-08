Немецкие автомобили

В Германии производится в общей сложности около 6 миллионов машин в год. При этом почти каждый четвертый электромобиль в мире - немецкий.

Германия является одним из лидеров мирового автопрома. Здесь производятся такие знаменитые марки автомобилей, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen и многие другие - в общей сложности около 6 миллионов машин в год. При этом концерны BMW и Daimler оказались в 2016 году мировыми чемпионами по рентабельности. В последние годы все больше внимания немецкие автопроизводители уделяют экологичному топливу. Более четверти всех электромобилей в мире выпускаются в ФРГ (второе место в мире после Китая).