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Немецкие автомобили

В Германии производится в общей сложности около 6 миллионов машин в год. При этом почти каждый четвертый электромобиль в мире - немецкий.

Германия является одним из лидеров мирового автопрома. Здесь производятся такие знаменитые марки автомобилей, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen и многие другие - в общей сложности около 6 миллионов машин в год. При этом концерны BMW и Daimler оказались в 2016 году мировыми чемпионами по рентабельности. В последние годы все больше внимания немецкие автопроизводители уделяют экологичному топливу. Более четверти всех электромобилей в мире выпускаются в ФРГ (второе место в мире после Китая).

CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии 07.10.2021

Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?
Die Zentrale der Daimler AG ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abgebildet ist. (zu dpa Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые "Мерседесы" 05.10.2021

Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

Из-за дефицита микрочипов завод Opel в Айзенахе закрывается до конца года 30.09.2021

Глобальный дефицит микросхем больнее других отраслей экономики ударил по автопрому. Ряд немецких производителей уже закрывали свои заводы, теперь как минимум до начала 2022 остановился завод Opel в Айзенахе.
GERMANY, BONN - FEBRUARY 25: Collaboration - joint venture in mobility services between Daimler AG and the BMW Group. The picture shows the logos of Daimler AG (Mercedes Benz) and the BMW Proup. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие экологи подали иски против BMW и Mercedes-Benz 21.09.2021

Организация Deutsche Umwelthilfe требует от автомобилестроителей провести преобразования с учетом защиты климата и отказаться к 2030 году от двигателей внутреннего сгорания.
ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кто виновен в "дизельгейте"? Начался суд над менеджерами VW 16.09.2021

В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.

Главные новинки IAA в Мюнхене: почему электромобили изменят наши представления об автодизайне? 13.09.2021

В Мюнхене завершился международный автосалон. Ведущие немецкие производители продемонстрировали свои перспективные концепт-кары с электроприводом. При этом особое внимание привлекает их дизайн.
Qualmender Autoauspuff | Verwendung weltweit

Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям 03.09.2021

DUH, Greenpeace и активистка Fridays for Future требуют от Daimler, BMW и VW до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания и до конца октября назвать конкретные меры по защите климата.
Blick aus Richtung des Arc de Triomphe über die zu beiden Seiten von Bäumen flankierde Avenue Champs Elysees, aufgenommen am 22. September 2015. Die weltberühmte Prachtstraße ist etwa 70 Meter breit und fast zwei Kilometer lang. Photo: Frank Baumgart

В Париже скорость автомобилей ограничили до 30 километров в час 30.08.2021

Скоростное ограничение введено почти на всех дорогах, за исключением кольцевой, ряда бульваров и авеню. Опросы свидетельствуют, что большинство парижан одобряют эту меру.
ARCHIV - Ein elektrisch angetriebenes Tesla Model S 85D lädt am 27.06.2016 an einer Ladesäule in Wilkau-Haßlau (Sachsen). Der Elektroautobauer Tesla ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байден хочет сделать американский автопром более экологичным 05.08.2021

К 2030 году 50 процентов новых автомобилей в США должны составить электромобили, такая цель содержится в указе президента США Джо Байдена.
Elon Musk, Tesla-Chef, steht lachend auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden.

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов 27.07.2021

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.

Центр Берлина хотят освободить от автомобилей (07.07.2021) 08.07.2021

В Берлине хотят развивать общественный транспорт и велодвижение, а шеринг разнообразных транспортных средств сделать привычным для пользователей.

ARCHIV - ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. (Zu dpa Österreich startet Sammelklagen-Aktion gegen VW nach Dieselskandal) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Евросоюз наложил штраф в 875 млн евро на VW и BMW 08.07.2021

Еврокомиссия расследовала дело о картельном сговоре между пятью немецкими автопроизводителями. Daimler избавлен от уплаты штрафа, поскольку он проинформировал Брюссель о сговоре.

Самый дерзкий побег и замороженные миллионы: эксклюзивное интервью с экс-главой Nissan и Renault 30.06.2021

Карлос Гон возглавлял автомобильный альянс, объединивший Nissan, Renault и Mitsubishi. Его подозревают в причастности к финансовым махинациям. Он был задержан в Японии, но бежал из-под ареста, спрятавшись в ящике.
ARCHIV 2015 **** ILLUSTRATION - Der Auspuff eines Autos ist am 04.11.2015 vor einem Volkswagen-Gebrauchtwagenhändler in Hannover (Niedersachsen) zu sehen. Im bundesweit ersten Prozess wegen des VW-Abgas-Skandals entscheidet das Landgericht Bochum am 16. März, ob der Kläger sein knapp ein Jahr altes Auto zurückgeben darf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa/lnw: «Käufer will seinen VW zurückgeben - Gericht entscheidet über Klage» vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Volkswagen объявил, когда и где прекратит выпуск автомобилей с ДВС   30.06.2021

Темпы перехода бренда легковых машин VW на производство исключительно электромобилей будут зависеть от специфики различных регионов мира. Быстрее всего процесс пойдет в Европе.
1. Audi e-tron Sportback Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 26,3 – 21,6 (WLTP); 23,9 – 20,6 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Quelle: https://www.audi-mediacenter.com/de/suche?query=e-tron&type=image&utf8=%E2%9C%93; zuletzt aufgerufen am 26.11.2019

Audi будет производить только электромобили 23.06.2021

Немецкий автоконцерн озвучил планы по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели будут электромобилями с 2026 года, а к 2033 свернут производство традиционных авто.
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