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Фото: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В Европе падают цены на природный газ

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Теплая зима в Европе способствовала дальнейшему снижению цен на природный газ. В Германии газовые хранилища остаются заполненными более чем на 90 процентов.

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Благодаря необычно мягкой погоде цены на природный газ в Европе в начале нового года продолжили падение. В понедельник, 2 января, цены по контрактам TTF на нидерландский газ стартовали с 70,30 за мегаватт/час. Столь дешево европейский газ в последний раз продавался в феврале 2022 года до начала войны России против Украины.

Через некоторое время цены по TTF повысились до 73 евро. В целом, с начала декабря они уменьшились в среднем вдвое. Рекордные цены были зафиксированы минувшим летом (345 евро за мегаватт/час). Это было вызвано прекращением поставок природного газа из России.

Мягкая погода позволяет снижать потребление газа

Потребление газа в Европе на фоне нынешних мягких температур снижается. К новому году температура в Германии местами превышала плюс 20 градусов. Германская метеослужба зафиксировала самый теплый канун нового года в стране за все время мониторинга погоды. На снижение цен на природный газ повлиял также тот факт, что в последнее время все больше энергии в Европе добывается за счет ветряков.

Газовые хранилища в ФРГ в настоящее время заполнены более чем на 90 процентов (90,12 процента). Резервы газа в Германии наращиваются одиннадцатый день подряд.

Смотрите также:

Где и как хранится газ в Германии

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